Weniger Urlaub, kein Lohnausgleich: Was der VW-Chef den Beschäftigten zumuten will

Volkswagen streicht nicht nur Stellen und schließt Werke in ganz Deutschland, auch fast alle Tarifverträge werden gekündigt.

Volkswagen verschärft den Sparkurs. Der Autobauer hat zum Jahresende einen Großteil seiner Haustarifverträge gekündigt. Nach Angaben der IG Metall sind zehn von 13 Tarifverträgen betroffen. Dazu zählt auch der Manteltarifvertrag. Das ist jener Vertrag, in dem grundlegende Arbeitsbedingungen für mehr als 100.000 Beschäftigte der Volkswagen AG in Deutschland geregelt sind. Die Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 bleibt nach Angaben des Unternehmens ausdrücklich unangetastet.

Die Kündigungen werden bereits zum 31. Dezember 2026 wirksam. Volkswagen sorgt mit diesem Schritt für Verhandlungsspielraum. Genau so formuliert es der Konzern selbst. Regeln zu Arbeitszeit, Urlaub, Zulagen, Zusatzvergütungen, Ausbildung und weiteren tariflichen Leistungen können nun neu verhandelt werden.

Sparkurs spitzt sich zu

Der Manteltarifvertrag ist dabei besonders brisant. Er regelt bei Volkswagen unter anderem Arbeitszeit und 30 tarifliche Urlaubstage sowie Schutzrechte für ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte. Daneben gibt es die tarifliche Zusatzvergütung T-ZUV, bei der Beschäftigte zwischen einer Zahlung und sechs zusätzlichen freien Tagen wählen können. Wenn VW-Chef Oliver Blume über weniger freie Tage und längere Arbeitszeiten spricht, geht es deshalb nicht um eine Randnotiz des Tarifwerks. Es geht an dessen Substanz.

Volkswagen begründet den Schritt mit einer deutlich verschärften wirtschaftlichen Lage. Geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren und vor allem der Wettbewerb aus China hätten den Druck auf die Branche erheblich erhöht. Personalvorstand Arne Meiswinkel erklärte in einer Mitteilung des Konzerns, das wirtschaftliche Umfeld habe sich in den vergangenen 18 Monaten „gravierend verschärft“. Chinesische Hersteller drängten mit günstigen Exporten nach Europa, der Preis- und Wettbewerbsdruck steige. Deshalb müssten die Kosten bei Volkswagen weiter sinken.

Konzernchef Oliver Blume wurde am Mittwoch gegenüber The Pioneer noch deutlicher. Volkswagen sei „technologisch wettbewerbsfähig“, bei den Kosten aber nicht. Das Unternehmen sei „überkomplex geworden“ und von der Personalstärke her zu groß. Insgesamt müsse sich der Konzern um elf Milliarden Euro verbessern, etwa die Hälfte davon betreffe Personalkosten. Aus den bereits vereinbarten rund 50.000 Stellen, die konzernweit wegfallen sollen, könnten nach Blumes Darstellung insgesamt rund 100.000 werden – etwa zur Hälfte in Deutschland, zur Hälfte im Ausland.

Auch die möglichen Eingriffe in die Arbeitsbedingungen benennt Blume ungewöhnlich offen. Er brachte weniger freie Tage und eine höhere Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich ins Spiel. Nominelle Lohnkürzungen seien „nicht zwangsläufig“ nötig. Damit ist klar: Die Kündigung der Tarifverträge ist nicht bloß ein formaler Akt vor einer gewöhnlichen Tarifrunde. Volkswagen will seine Kostenstruktur neu vermessen und die Personalkosten sind dabei ausdrücklich Teil der Rechnung.

VW-Chef Blume: „Komplett andere Situation“

Die IG Metall widerspricht allerdings schon der Ausgangsthese des Konzerns. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Jan Mentrup, Pressesprecher der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, die bestehenden Tarifverträge hätten „genügend Instrumente, um auf wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren“. Volkswagen habe seine Probleme bis 2024 stets gemeinsam mit der Belegschaft bewältigt, „nicht gegen sie und niemals ohne sie“.

Noch grundsätzlicher ist der Streit darüber, ob die Lage tatsächlich so neu ist, wie das Management behauptet. Blume sagte, die Welt habe sich in den vergangenen zwei Jahren erheblich verändert; Volkswagen befinde sich inzwischen in einer „komplett anderen Situation“. Die IG Metall hält dagegen. Der schwache europäische Automarkt und die Herausforderungen in China seien bereits Geschäftsgrundlage des Tarifabschlusses von 2024 gewesen, erklärte Mentrup gegenüber dieser Zeitung. Nun von grundlegend veränderten Rahmenbedingungen zu sprechen, „fußt auf wackeligen Beinen“.

VW-Chef Blume hat nun das Mandat, den Konzern grundlegend umzukrempeln (Archivbild). © Michael Kappeler/dpa

Damit prallen zwei Deutungen aufeinander. Volkswagen sagt: Die Krise hat sich so stark verschärft, dass die bisherigen Vereinbarungen nicht mehr reichen. Die Gewerkschaft sagt: Die wesentlichen Risiken waren bekannt, als Ende 2024 ein umfangreicher Kompromiss geschlossen wurde. Damals akzeptierte die Arbeitnehmerseite bereits Einschnitte und zugleich wurden Beschäftigungssicherung und Investitionszusagen vereinbart. Aus Sicht der IG Metall kann der Vorstand deshalb nicht knapp zwei Jahre später bekannte Probleme als Begründung dafür verwenden, zentrale Regeln erneut zu öffnen.

Die Wortwahl auf Arbeitnehmerseite ist entsprechend scharf. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sprach öffentlich von einem „üblen Foul an der Belegschaft“. Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo warf dem Vorstand vor, über die Drohung mit Werksschließungen weitere Tarifeinschnitte durchsetzen zu wollen. Mentrup spricht gegenüber dieser Zeitung von einem „tiefen Bruch mit der jahrzehntelangen Volkswagen-Kultur“ und einer „klaren Kampfansage an die Belegschaft“. Ab Januar könne ein Arbeitskampf drohen.

Die Krise als Belastung und Hebel zugleich

Hinter der Eskalation steckt allerdings mehr als die Frage, wer in der nächsten Tarifrunde wie viel nachgeben muss. Volkswagen versucht, eine Kostenbasis zu korrigieren, die das Management selbst inzwischen als nicht wettbewerbsfähig beschreibt. Die Kündigung der Tarifverträge erhöht dabei den Druck und erweitert den Verhandlungsraum. Für den Konzern ist die aktuelle Krise damit nicht nur Belastung, sondern auch Hebel: Maßnahmen, die in wirtschaftlich ruhigeren Zeiten kaum durchsetzbar gewesen wären, können nun mit dem Hinweis auf Wettbewerbsfähigkeit auf den Tisch gelegt werden.

Das macht diese Strategie nicht automatisch unberechtigt. Aber es verschiebt die Beweislast. Wenn Volkswagen bestehende Regeln zu Urlaub, Arbeitszeit und Vergütung infrage stellt, muss der Konzern präzise erklären, welche Annahmen des Tarifkompromisses von 2024 inzwischen nicht mehr gelten und warum. Der pauschale Hinweis auf China genügt dafür nur bedingt, wenn genau diese Entwicklung nach Darstellung der IG Metall schon damals bekannt war.

Umgekehrt reicht auch der Hinweis der Gewerkschaft auf den alten Kompromiss nicht aus, wenn sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte tatsächlich weiter verschlechtert. Tarifverträge können Arbeitsplätze schützen, aber keinen Markt ersetzen. Wenn VW bei Kosten, Entwicklungsgeschwindigkeit und internationalem Wettbewerb zurückliegt, wird auch die Arbeitnehmerseite beantworten müssen, welche Veränderungen sie mitträgt.

Die eigentliche Auseinandersetzung beginnt deshalb erst. Auf dem Papier geht es um zehn Tarifverträge. Tatsächlich geht es um eine größere Frage: Wer trägt die Last eines Umbaus, den Volkswagen für notwendig hält, und wie viel von dem bisherigen deutschen VW-Modell bleibt danach noch übrig? Die Antwort darauf dürfte sich nicht in Hannover allein entscheiden.

Ab Januar könnte sie auch vor den Werkstoren ausgefochten werden. Dann könnte ein Streik drohen – auch wenn das erkennbar kontraproduktiv für Volkswagen und seine Beschäftigten an den Standorten in Deutschland ist.

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