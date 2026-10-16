Wenn das Vlog-Verbot im Olympiastadion einen echten Herthaner trifft

Hertha BSC ist Spitzenreiter der Zweiten Liga. Doch Friede, Freude, Eierkuchen gibt es trotzdem nicht. Es rumort bei einigen Fans. Hertha BSC will keine Stadion-Vlogs mehr im Olympiastadion haben und sprach ein Verbot für kommerzielle Videos aus. Doch das Problem: Eigentlich sind professionelle Influencer gemeint, die ein Stück vom blau-weißen Hype abhaben wollen. Doch es gibt auch ganz andere Vlogger, echte Herthaner.

Schiller: „Ich bin extrem enttäuscht von meinem Verein!“

Dennis Schiller (44) ist einer davon und versteht die Welt nicht mehr. Der Mann verdient mit seinen Videos keinen Cent. Er zahlt sogar noch drauf. Er macht alles nur für seinen Lieblingsklub. Am Montag meldete sich Schiller in seinem Vlog „La Famiglia 1892“ zu Wort: „Ich bin extrem enttäuscht von meinem Verein.“ Seit 1996 hat er eine Dauerkarte, er fährt zu jedem Auswärtsspiel. Früher war er Kleinsponsor von Hertha, heute bezahlt er eine VIP-Loge im Olympiastadion. Gäste, die er dorthin einlädt, versorgt er sogar noch mit Hertha-Schals, die er selbst im Fanshop kauft. Für seine Videos bekommt er nichts. Bei YouTube lässt er sich nicht monetarisieren und hat keine Werbung geschaltet. Schiller: „Ich verdiene mit YouTube null Cent, nothing, gar nichts. Null.“

Schiller zahlt für seine Vlogs und verdient keinen Euro

Sein Statement-Video, das Schiller am Montag auf YouTube ausstrahlte, fand zu 99 Prozent Zuspruch bei den blau-weißen Anhängern. Schiller: „Es geht doch auch darum, dass dieser Vlog für Fans ist, die nicht ins Olympiastadion kommen können – sei es aus Krankheitsgründen oder weil sie weit weg wohnen.“

Schiller investiert aus eigener Tasche viel Zeit und Geld. Kamera, Speicherkarten, Festplatten. Er kauft Eintrittskarten und verschenkt sie an Leute, die sich das Olympiastadion nicht leisten können. Einmal war es eine Familie mit sechs Kindern. Er lud Gäste in den VIP-Bereich ein, aus einigen wurden später VIP-Kunden und Sponsoren von Hertha. Die Einladungen hat er selbst bezahlt.



In seiner VIP-Loge macht er auch Filme für Fans. Spieltipps vor dem Anpfiff und vieles mehr. Doch genau solche Vlogs hat Hertha am vergangenen Donnerstag verboten. Wer mit Profi-Technik filmt und die Videos im Netz zu Geld macht, darf das bei Heimspielen nicht mehr. Schiller macht kein Geld. Warum darf er trotzdem nicht weiterfilmen?

Er lädt seine Videos bei YouTube hoch, und YouTube verdient vielleicht daran. So hat es ihm der Klub erklärt. Schiller dreht die Rechnung um. Dann müsste auch jeder Fan aufhören, der 30 Sekunden aus der Kurve bei TikTok oder Instagram postet. Auch dort verdienen die Plattformen. Gegen diese Handyclips ist jeder Klub der Bundesliga machtlos. Es ist wegen der TV-Rechte eine juristische Grauzone.



Im Netz musste Schiller trotzdem lesen, die Vlogger würden sich am Verein bereichern. „Das tat tatsächlich weh“, sagt er. Was er für Hertha an Geld reingesteckt hat, sei „sowas von immens“. Schiller engagiert sich seit Jahren für den Traditionsklub. Mit dem verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein war er befreundet.

„Bernstein wollte, dass wir Markenbotschafter werden“

Schiller: „Bei unseren Gesprächen ging es immer darum, wie Hertha die verlorenen Fans zurückholt.“ Bernstein sagte: „Einfach machen.“ Schiller machte, obwohl er sich mit Schneideprogrammen nicht auskannte. Fans schrieben ihm, dass sie dank seiner Videos zurück ins Stadion kamen oder ihre erste Karte kauften. Einer war eigentlich Fan von Hannover 96 und landete bei Hertha. „Vielleicht können es viele nicht verstehen, ich liebe diesen Verein und mache viel für den Klub. Kay Bernstein hat immer gesagt: ‚Jeder Herthaner ist Markenbotschafter unseres Vereins.‘ Dieser Vlog ist eine Markenbotschaft. Ich mache es für Hertha.“

Mit ihm geredet hat beim Klub vorher keiner. Die Vlogger erfuhren ein paar Stunden vor der Verkündung von der Entscheidung. Schiller hätte sich gern an einen Tisch gesetzt. „Es wäre mindestens eine Wertschätzung uns gegenüber gewesen.“ Er filmt weiter bei der U23 und auswärts. Im Olympiastadion bleibt die Kamera vorerst aus. Über Bernstein sagt Schiller: „Er ist derjenige, der mich auf diesen Weg gebracht hat, und ich werde jetzt von seinem Nachfolger davon abgebracht.“ Gemeint ist Präsident Fabian Drescher.

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