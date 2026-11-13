Wenn der alte weiße Mann auf einem Berliner Fußweg dem Mikrofeminismus begegnet

Unser Kolumnist versucht, möglichst konfliktfrei durch Berlin zu kommen. Das gelingt nicht immer. Auch, weil einige Frauen sehr beherzt auftreten.

Manchmal ist es ganz schön voll auf den Wegen: Wer lässt da wem den Vortritt?

Berlin ist seit Jahrzehnten eine Stadt des Straßenkampfes, auch des feministischen. Das ist an allen möglichen Hauswänden zu lesen: „My Body, my choice“ steht da oder „Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat“ oder „Frauen aller Länder vereinigt euch“. Neben solchen Losungen, die als makrofeministisch bezeichnet werden und dazu aufrufen, die große Politik zu verändern, gibt es den kleinen alltäglichen Kampf, den Mikrofeminismus.

Dazu gehört, dass Frauen - besonders junge und kämpferische - auf dem Fußweg nicht mehr zur Seite gehen, wenn ihnen ein Mann entgegenkommt. Die Losung dazu lautet: „Ich mache mich nicht mehr klein. Du gehst falsch.“ Das soll Männer zum Nachdenken bringen.

Diese Sache ging lange Zeit an mir vorbei, weil ich nun mal dazu erzogen wurde, Frauen den Vortritt zu lassen. Meine Denke gilt übrigens auch als patriarchalisch, weil ich als starker Mann der Frau in meiner klassisch herablassenden Galanterie nur deshalb den Vortritt lasse, weil ich sie für schwächer halte. Dabei versuche ich persönlich eigentlich immer nur, möglichst konfliktfrei durch die Stadt zu kommen und lasse auch Männern den Vortritt.

Nun ist das Dilemma, dass sich immer mehr Frauen so verhalten, wie sie es den Patriarchen vorwerfen: Sie gehen nicht mehr aus dem Weg, selbst wenn sie zu dritt nebeneinander laufen und alle aus dem Weg springen müssen. Das ist mir in zwei Wochen dreimal passiert, seither lese ich im Internet und weiß, dass mit diesem mikrofeministischen Auftreten mehr Gleichberechtigung eingefordert wird.

Geballte Frauenpower

Gestern dann der Zusammenprall: Drei Studentinnen, szenetypische Secondhand-Klamotten und alle drei mit einer besonders radikalen Vokuhila-Variante. Sie rücken keinen Millimeter. Es ist wie im Comic-Film: Sie marschieren, debattieren – und ihnen ist egal, was aus uns wird, egal, ob Mann, Frau oder was auch immer.

Ich respektiere ihre Idee, aber ich habe keinen Platz mehr. Als die drei auf mich zukommen, weiche ich wie üblich nach rechts aus, um der Kollision zu entgehen, aber bei dieser geballten Frauenpower hätte ich auch keine Chance, wenn ich mich an die Hauswand presse. Ich bleibe stehen und frage höflich: „Sorry, wohin bitteschön soll ich denn ausweichen?“

Eine der Frauen sagt tatsächlich: „Dein Problem, du Voll-Boomer. Fuck you.“ Ich hatte das Wort „Voll-Boomer“ noch nie gehört, bin etwas perplex, weil ich die Frau besserwisserisch und selbstgerecht finde – also all das, was sie alten Männern sicher gern vorwirft.

Leider bin ich zu gut erzogen, um auf diese Situation so zu reagieren, wie es angemessen wäre.

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