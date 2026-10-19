Der Journalist ist wichtiger als die Wahrheit? Willkommen in der Zeit des „Sahnehäubchen-Journalismus“

Der Journalismus hierzulande steckt in einer Krise. Aus der wird er nur herausfinden, wenn die Journalistenausbildung sich von den Gesinnungsvertretern und Marktschreiern trennt.

Gerade einmal 22 Prozent der Bundesbürger vertrauen den Medien noch. Viele Diskussionen im Medienjahr 2026 waren bisher von dieser Umfrage geprägt, die das Institut für Demoskopie Allensbach Ende 2025 für die FAZ durchführte. Ein katastrophaler Wert. Die Ursachen dafür sind vielfältig: einseitige Berichterstattung, Falschnachrichten, erfundene Geschichten, miserabel geführte Interviews, Fälschungen mit KI-generiertem Videomaterial, Manipulation von O‑Tönen. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Journalistenausbildung ist verwahrlost

Und so kam die Frage auf: Woran liegt das? Sind Journalisten zu Manipulateuren, Hofberichterstattern oder Aktivisten geworden, die ihren journalistischen Job nicht mehr beherrschen? Nun, ganz so ist es nicht, aber das Ergebnis der Allensbach-Umfrage hat natürlich Gründe, die vornehmlich auf unausgewogener Berichterstattung und inhaltlichen Fehlern fußen.

Dahinter stecken einige Fehlentwicklungen in der Journalistenausbildung, die korrigiert werden müssten. Es fragt sich natürlich auch, wie es zu dieser dramatischen Verwahrlosung in der Ausbildung des Nachwuchses kommen konnte. Denn insbesondere ab 1990 galt die Journalistenausbildung hierzulande als vorbildlich. Das hatte hauptsächlich damit zu tun, dass 1990 die Volontärausbildung flächendeckend durch Tarifverträge geregelt war – worum lange gekämpft wurde. Als Volontärausbilder konnte ich ab 1990 nicht nur diese Tarifverträge in eine solide Journalistenausbildung umsetzen, sondern auch die Erkenntnisse der damals noch recht jungen Wissenschaftsdisziplin Journalistik in der Ausbildungspraxis umsetzen. Doch diese Hochphase der Journalistenausbildung endete ab 2010.

CC BY 3.0/Alexander Klink ZUM Autor Peter Welchering, 65, aus Niedersachsen, ist einer der wenigen Journalisten in Deutschland, die als langjährige freie Mitarbeiter Missstände im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beklagen. Er ist Wissenschafts- und Technikautor, hat lange für diverse Medien, unter anderem das ZDF und den Deutschlandfunk, gearbeitet, war im Presserat und unterrichtet Nachwuchsjournalisten. 2024 hat er das „Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland“ unterschrieben.

In der universitären Journalistik interessierte man sich nicht mehr so sehr für die Alltagsprobleme des Gewerks und das journalistische Schwarzbrot. Stattdessen wollte man sich um innovative Ansätze wie Social Media, Datenjournalismus oder eine neue Subjektivität im Online-Journalismus dank Storytelling kümmern. Dabei stellte sich heraus: Social Media oder insgesamt digitaler Journalismus ohne digitaltechnische Kenntnisse geht schief. Gemerkt haben das aber nur wenige. Wenn im Datenjournalismus keine Grundkenntnisse der Statistik vorhanden sind, wird auch der eher zum Rohrkrepierer. Und Storytelling, gepaart mit der „richtigen“ Weltanschauung, führt dann nicht selten zu erfundenen Geschichten, siehe Claas Relotius für den Spiegel.

Vom Nachrichtenschreiber zum Instagram-Funkenmariechen

Gleichzeitig entdeckten journalistische Bildungsstätten und Universitäten den sogenannten Schaumkrönchen-Journalismus, um doch noch Geld mit journalistischer Bildung zu machen. In Kursen zum Online-Kultur-Journalismus wurden weder journalistische Grundkenntnisse noch kulturelle Fachkenntnisse vermittelt. Die Teilnehmer lernten vor allem, wie man sich mit seinem Smartphone und Selfiestick selbst in Szene setzt. Dass in einer Story zuerst Inhalte und dann erst der Verbreiter dieser Inhalte wichtig sind, wurde irgendwie vergessen.

Das Problem dabei: Wer Transformations-Bingo spielen kann, kann bunte Folien damit gestalten. Nur mit Journalismus hat das nichts mehr zu tun. Besonders heftig wurde dieses Spiel an der Hamburg Media School gespielt. Ab 2013 habe ich mich intensiver mit Studienplänen und den in Hamburg vermittelten Inhalten auseinandersetzen müssen, weil ich damals im Rahmen meiner Dozententätigkeit in Stuttgart in einer Arbeitsgruppe zur Fortentwicklung der Journalistenausbildung mitarbeitete. An der Hamburg Media School schmückte man sich mit Schlagworten wie „Digital Journalism“, „Innovation“ und „Nachhaltigkeit“.

Diese eher unklaren Begriffe dominierten die Lehre und die Werbung für das eigene Lehrangebot. Methoden der Recherche, journalistische Stilformen oder klassische journalistische Standards suchte ich damals mit der Lupe. Das Budget der Hamburg Media School wurde und wird übrigens zu 40 Prozent aus öffentlichen Mitteln gespeist. Auch Teile des Rundfunkbeitrags wandern an diese Schule, genau genommen 4,6 Prozent des Beitrages, der dem Norddeutschen Rundfunk zusteht. Das ist in Paragraf 55 des Staatsvertrages über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein so festgelegt.

Auch die Verwendung von privaten Mitteln hat dort in einigen Fällen den journalistischen Standards nicht unbedingt genutzt. So wurde ein von Facebook finanziertes Weiterbildungsprogramm namens „Digital Journalism Fellowship“ einige Jahre durchgeführt – Klassenfahrt in die USA inklusive. Dieses Programm zeichnete sich durch viele Buzzwords aus: Storytelling, Entrepreneurial Thinking, agiles Arbeiten sind einige Beispiele. Den Abschluss des umfassenden Programms bildete ein „Innovation Field Trip“ nach New York und ins Silicon Valley. Dort durften die Teilnehmer dann den Worten und Parolen lauschen, die zum Beispiel Campbell Brown, die damalige News-Chefin von Facebook, so unters Volk brachte.

Gesponserte Fortbildungsangebote mit luxuriösen US-Trips erzeugen Abhängigkeiten

Dabei ging es natürlich nicht um Fragen des Datenmissbrauchs durch Facebook oder um die Aktivitäten des unternehmenseigenen Geheimdienstes mit seiner Beobachtungsliste inklusive Smartphoneüberwachung. Das wäre ja journalistisch altbacken gewesen.

Eine Konsequenz dieses „Fortbildungsprogramms“ habe ich persönlich erfahren. Nachdem eine redaktionelle Führungskraft des Bayerischen Rundfunks dieses Facebook-finanzierte Weiterbildungsprogramm der HMS absolviert hatte, konnte ich im Verantwortungsbereich dieser Führungskraft keinen einzigen kritischen Beitrag mehr über Facebooks Profilierung persönlicher Daten oder andere skandalöse Missbrauchspraktiken dieses Konzerns anbringen. Das Digital Journalism Fellowship hatte also durchaus Auswirkungen auf die journalistische Arbeit hierzulande.

Das bedrohte nicht nur die Unabhängigkeit des Journalismus. Es trug auch kräftig dazu bei, dass klassische journalistische Bildung zurückgedrängt wurde. Andere Bildungsträger übernahmen das Spiel mit den Buzzwords, weil sie auch als „modern“ gelten wollten. Die Folgen können noch heute besichtigt werden: ein erhebliches Defizit an journalistischen Kompetenzen und fehlendes Know-how in Sachen journalistischer Stilformen etwa. Wie anders ist es zu erklären, dass ein Professor für Journalistik an der altehrwürdigen Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die Stilformen „Bericht“ und „Drama“ nicht mehr unterscheiden kann?

Wenn das Theaterstück die Investigativrecherche ersetzt: Künstler treten Anfang März 2024 in Moers auf mit dem Stück „Correctiv enthüllt: Geheimplan gegen Deutschland“. © via imago-images.de

In seiner Laudatio auf die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2024“ begründete Laudator Klaus Meier die Auszeichnung des Correctiv-Kollektivs für ihren Text „Geheimplan gegen Deutschland“ nämlich u.a. mit den Worten: „Der Bericht wurde zur Initialzündung einer bislang einzigartigen Protestwelle in Deutschland“. Dabei hatte Klaus Meier zuvor ganz klar erkannt: „Am 10. Januar 2024 wurde die Recherche unter dem Titel ‚Geheimplan gegen Deutschland‘ veröffentlicht: rund 26.000 Zeichen in drei Akten und sieben Szenen.“ Und diese drei Akte und sieben Szenen – also eher ein Theaterstück – nennt der Journalistik-Professor dann wenig später einen „Bericht“.

Was hat zu diesem Verfall journalistischen Wissens geführt? Es war nicht nur der unbedingte Wille, als modern gelten zu wollen und dafür klassisches journalistisches Methodenwissen, journalistische Recherchefertigkeit notfalls über Bord zu werfen. Es war mehr. Es war und ist der Gesinnungsjournalismus, der den unglaublich vielfältigen und kritischen Journalismus der Weimarer Zeit beerdigt hat. Dieser Gesinnungsjournalismus, der Recherche durch Narrative, Unvoreingenommenheit durch eine feststehende politische Tendenz und umfassende Information durch Belehrung ersetzen will. Er feiert wieder fröhlich Urstände.

Der Gesinnungsjournalismus sorgt für Begriffsverwirrung und Verwahrlosung der Methoden. Und das hat in der Journalistenausbildung um sich gegriffen – auf vielen Ebenen. So warb das Journalistenzentrum Herne am 15. Februar 2020 ganz offiziell damit, in der Tradition Emil Dovifats auszubilden, also in der Tradition des Erzvaters des Gesinnungsjournalismus. Dofivat hat die Gesinnung zum zentralen Punkt seiner journalistischen Lehre gemacht: in der Weimarer Republik für die Zentrumspartei, im Dritten Reich für die Nationalsozialisten, in der frühen Bundesrepublik für die Adenauer-CDU – Journalismus als bloße Auftragskommunikation.

„Irgendwas mit Medien“

Das Journalistenzentrum Herne hatte zeitweise sogar einen Raum nach Emil Dofivat benannt. Beteiligt an dieser gesinnungsjournalistischen Ausrichtung in Herne waren Vorstandsmitglieder des Deutschen Journalistenverbandes (DJV). Katrin Krömer, Schatzmeisterin des DJV‑Bunds und stellvertretende Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates, ist die Vorsitzende des Trägervereins des Journalistenzentrums mit der gesinnungsjournalistischen Schlagseite. Damaliger Vorsitzender des DJV war Frank Überall, der sich dann auch folgerichtig zur Public Relations (PR) äußerte.

Gegenüber dem NDR-Medienmagazin Zapp führte Überall am 3. April 2019 aus: „Das, was in der PR gemacht wird, also in der effektiven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ist eine Spielart des Journalismus.“ Gesinnungsjournalismus ist wie PR-Auftragskommunikation. Das ist weit entfernt von seriösem Journalismus. So lässt sich natürlich nachvollziehen, dass journalistische Standards durch „irgendwas mit Medien“ ersetzt werden, dass die Objektivität der Parteinahme weicht und dass aus dem berühmten „Sagen, was ist“ dann der Auftrag wird: Sagen, was sein sollte.

Frank Überall lehrt übrigens Journalismus seit 2012 an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln, die inzwischen „Media University of Applied Science“ heißt. Für den seriösen Journalismus ist eine solche Verschränkung von Journalismus und Public Relations tödlich. Wenn ein entsprechender Ausbildungsgang dann ganz offen „Journalismus und Public Relations“ genannt wird, wie an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, dann ist das verräterisch. Wenn ein anderer Studiengang „PR Management und Journalismus“ betitelt ist, wie an der SRH University Berlin, dann zeigt das die Krise der Ausbildung im Journalismus deutlich.

Solche methodisch und medienethisch unzulässigen Verschränkungen gibt es häufig, in Köln, in Passau, in Gelsenkirchen oder Stuttgart, Berlin oder Frankfurt. Und sie stehen für das, was den Journalismus und die Journalistenausbildung hierzulande vor die Wand gefahren hat: wissensfreies Buzzwording und Gesinnungsjournalismus. Das ist die Bestandsaufnahme. Die spannende Frage lautet: Wie kommen wir davon weg? Kann ein Neustart in der Journalistenausbildung gelingen? Können die noch verbliebenen Bildungseinrichtungen so stark gemacht werden, dass wir im Journalismus wieder zur korrekten Anwendung von Stilformen, methodisch sauberen Recherchen und zur wahrhaftigen Berichterstattung zurückfinden?

Oder sollen wir es so machen, wie die Kollegen der Journalistischen Aus- und Fortbildung Baden-Württemberg (Deutscher Journalistenverband und Tageszeitungsverlegerverband) dies im Jahr 2023 vorgemacht haben: In deren Beirat saß zu dieser Zeit eine Vertreterin eines Cannabis-Herstellers. Ob während der Sitzung geraucht werden durfte, frei nach dem Motto: „Am Morgen ein Joint, und der Tag ist dein Freund“, ist nicht bekannt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema