Wenn der Teamgeist bei Hertha spricht - Seguin stärkt den Stürmern den Rücken

Hertha BSC ist Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Und das, obwohl die Berliner bislang ohne regelmäßige Tore ihrer Mittelstürmer auskommen müssen. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld hat nun Paul Seguin (31) Stellung bezogen und seinen torlosen Sturmkollegen Sebastian Grönning (29) und Luca Schuler (27) demonstrativ den Rücken gestärkt.

Jetzt weiß jeder, warum Trainer Stefan Leitl (49) unbedingt Paul Seguin (31) zu Hertha BSC holen wollte. Der Mittelfeldboss führt beim Zweitliga-Spitzenreiter nicht nur clever Regie. Er ist auch einer der Wortführer im Team. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld stellte er sich schützend vor die Stürmer Sebastian Grönning (29) und Luca Schuler (27). Es ist nicht das erste Mal, dass er für Mitspieler öffentlich Partei ergreift.

Seguin: „Wenn ich sehe, wie unsere Stürmer ackern …“

Die Fans in der Ostkurve des Olympiastadions jubelten über den Last-Minute-Sieg durch den verwandelten Elfmeter von Kapitän Josip Brekalo (28). Da stand Seguin bereits in der Mixed Zone in den Katakomben und erklärte: „Wie gesagt, ein Tor ist ein bisschen zu wenig. Wenn ich aber sehe, wie unsere beiden Stürmer ackern, ob es Luca ist, ob es Seba ist. Es ist super, das brauchen wir.“ Wieder kein Tor von Grönning und Schuler, dafür aber die Anerkennung des Strategen, der genau registriert, wie viel Arbeit beide für die Mannschaft leisten.

Die Hertha-Stürmer Sebastian Grönning und Luca Schuler treffen seit Wochen nicht ins Tor. Seguin spricht ihnen Mut zu. © IMAGO/O.Behrendt

Seguin schob deshalb direkt hinterher: „Das gibt uns so viel Kraft und ich wünsche den beiden einfach ein Erfolgserlebnis, dass sie ein Tor machen. Und dann klappt das auch wieder!“ Der Mittelfeldspieler weiß offenbar genau, wie wichtig Rückendeckung in einer Phase sein kann, in der die eigenen Treffer ausbleiben. Seine Botschaft an die beiden Angreifer ist eindeutig: Auch ohne Tore seid ihr ein wichtiger Teil des Erfolgs.

Vor zwei Wochen ergriff Seguin Partei für Zeefuik

Dass Seguin die Situation seiner Teamkollegen im Blick hat, zeigte sich bereits vor zwei Wochen. Damals ergriff er ungefragt für Deyo Zeefuik (28) Partei, nachdem der Niederländer seinen Platz in der Startelf an Neuzugang Mads Pedersen (30) verloren hatte. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth, bei dem Seguin selbst traf und Pedersen sein erstes Hertha-Tor erzielte, sagte der Mittelfeldspieler: „Man darf aber auch nicht vergessen, dass Deyo Zeefuik brutal wichtig für uns ist.“



Anschließend erklärte er: „Ich verstehe auch Deyo, dass er vielleicht sauer ist, dass er nicht spielt. Aber wie gesagt: Deyo ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der vielleicht gerade nicht in der Startelf gespielt hat. Das wird sich aber auch noch wieder ändern.“



Nur fünf Tage später stand Zeefuik beim 0:0 bei Holstein Kiel wieder in der Startformation, weil Pedersen wegen Muskelproblemen geschont wurde. Beim 1:0 gegen Bielefeld gehörte der Niederländer erneut zur Startelf, diesmal für Julian Eitschberger (22). Leitl muss seine Kräfte speziell auf den Außenverteidigerpositionen aktuell geschickt dosieren, schließlich wartet bereits am Mittwoch im DFB-Pokal beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Platzt im Pokal der Knoten bei Grönning und Schuler?

Jetzt hofft Hertha, das Grönning und Schuler im DFB-Pokal treffen. Seguin sieht trotz der Tabellenführung noch Verbesserungspotenzial in der Chancenverwertung, ordnet die Situation aber zugleich ein: „Klar ist die Chancenauswertung ein Thema. Auch weil in den letzten Spielen die Gegner so tief stehen. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass wir sehr viele Lösungen hatten und sehr variabel waren. Wir sind trotzdem ruhig geblieben, hatten Situationen, wo wir Tore machen müssen.“



Auch vor dem Pokalspiel warnt er vor einem unangenehmen Gegner: „Es wird auch ein sehr schweres Spiel. Ein schweres Geläuf, denke ich mal. Der Gegner wird tief stehen. Darauf müssen wir uns einstellen. Gut regenerieren. Und dann Mittwoch Vollgas.“ Vielleicht platzt ausgerechnet in Jeddeloh der Knoten bei Grönning oder Schuler. Die Unterstützung ihrer Mitspieler haben beide jedenfalls sicher.

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