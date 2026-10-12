Wenn die Brandmauer bricht: Was Frankreichs Medienkrise für Deutschland bedeutet

Ein Untersuchungsausschuss hat gravierende Missstände in den französischen Staatsmedien aufgedeckt. Das ist auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland alarmierend.

„Wenn Paris niest, erkältet sich Europa“, wusste schon Fürst Metternich im 19. Jahrhundert zu sagen. Doch die französischen Schüler- und Studentenproteste, die das Land seit Ende September in Atem halten und ihren vorläufigen Höhepunkt am 6. Oktober in einer Demonstration mit 256.000 Menschen fanden, bekommen von den hiesigen Medien wenig Beachtung. Die Brandmauer scheint in deutschen Chefredaktionen wichtiger zu sein als brennende Straßenzüge im größten Nachbarland.

So ist es wenig verwunderlich, dass auch die Krise der französischen Staatsmedien in Deutschland nicht angekommen ist. Den Anfang machte eine Untersuchungskommission über die Neutralität, die Funktionsweise und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich. Schon die Einberufung dieser Kommission geriet zum Politikum. Von der extremen Linken über die Grünen bis zu Macrons Partei stimmten die Abgeordneten dagegen.

Der französische Staatsfunk kostet deutlich weniger als ARD & Co.

Doch jeder Oppositionsfraktion im französischen Parlament steht es zu, pro Jahr eine Untersuchungskommission einzuberufen. Die rechte Union des droites pour la République (UDR), die „Union der Rechten für die Republik“, setzte die Kommission durch – und der Abgeordnete Charles Alloncle wurde ihr Berichterstatter.

Schon bevor die ersten Anhörungen stattfanden, war das Klima vergiftet. Als der Bericht diesen April fertiggestellt war, wurde er mit nur einer Stimme Mehrheit angenommen. Erwan Balanant, Abgeordneter aus dem Macronlager, erklärte, es handele sich um einen voreingenommenen Untersuchungsausschuss, der ein Trojanisches Pferd der extremen Rechten darstelle. „Der Berichterstatter wollte eher Emotionen wecken, karikieren, urteilen und anprangern, als einen Dialog aufzubauen und unser kulturelles und demokratisches Modell zu stärken“, so Balanant.

Hätte die Mehrheit den Bericht gekippt, wären auch die Videomitschnitte aller 70 Anhörungen gelöscht worden. Was Alloncle nicht im Bericht unterbringen konnte, hat er nun im Buch „Je jure de dire toute la vérité“, zu Deutsch „Ich schwöre, die ganze Wahrheit zu sagen“, aufgeschrieben. Diesen Schwur mussten alle Befragten vor der Kommission abgeben.

Foto: KAI BERGMANN Unser Autor Ole Skambraks war insgesamt zwölf Jahre als Redakteur und redaktioneller Mitarbeiter für den MDR, WDR und SWR tätig. In einem Offenen Brief kritisierte er 2021 die Corona-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Daraufhin wurde ihm vom SWR fristlos gekündigt. Er ist Mitgründer der Initiative „Meinungsvielfalt.jetzt“ und setzt sich für eine Renaissance des Journalismus ein.

Eine der zentralen Fragen der Untersuchung betraf das Budget von France Télévisions. Seit 2022 wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Frankreich aus dem Staatshaushalt finanziert. Die Abschaffung der Rundfunkgebühr war ein Wahlkampfversprechen von Emmanuel Macron. France Télévisions betreibt mit allen Regional- und Überseesendern insgesamt 38 Programmeinheiten. Dafür stehen der Holding 2,5 Milliarden Euro Jahresbudget zur Verfügung. Radio France, also der Hörfunk, bekam im letzten Jahr 666 Millionen Euro. Der gesamte französische Staatsfunk verbraucht also deutlich weniger als ARD & Co. mit 10,6 Milliarden.

Knapp eine Milliarde des Budgets von France Télévisions fließt an private Produktionsfirmen. Das Problem: Diese Verträge unterliegen keinen öffentlich-rechtlichen Vergaberegeln. Die Begründung dafür: Jede Sendung sei ein „kulturelles Werk“, eine einzigartige Idee. Damit entfällt die Pflicht zur Ausschreibung und zum Wettbewerb. Es herrscht „Copinage“– Vetternwirtschaft.

Charles Alloncle nennt das eine „Privatisierung durch die Hintertür“. Und er wundert sich: „Alle aus dem linken, linksradikalen Lager sowie aus Macrons Lager, die vor der Gefahr einer Privatisierung warnen, hätten hinter mir stehen sollen.“ Das aber taten sie nicht.

60.000 Euro Honorar für Moderation der Eröffnungsgala

Die Kommission förderte beispielsweise zutage, dass ehemalige Führungskräfte von France Télévisions Abfindungen von bis zu 400.000 Euro erhielten, um einige Monate später dieselben Produktionsfirmen zu leiten, mit denen sie zuvor lukrative Verträge abgeschlossen hatten.

So ist der Philosoph und Filmemacher Bernard-Henri Lévy seit 1993 Vorsitzender des Arte-Aufsichtsrats. Zuletzt wurde sein Mandat im Herbst 2024 für eine achte Amtszeit verlängert. Zweimal änderte der Sender die Satzungen, um ihn über die Altersgrenze hinaus halten zu können. Zudem haben Arte und France 5 zwischen 2004 und 2022 Film- und Dokumentationsprojekte von Lévy mit insgesamt rund 750.000 Euro an öffentlichen Geldern bezuschusst – darunter auch Dokumentationen über Lévy selbst oder über die Renovierung seines maurischen Palasts in Tanger.

Ebenso kam heraus, dass France Télévisions beim Filmfestival von Cannes in einem Jahr Hotelkosten von mehr als 110.000 Euro veranschlagte – teilweise sollen pro Nacht 1700 Euro für Viersternehotels ausgegeben worden sein. Dazu kamen Produktionskosten von 1,3 Millionen Euro für die TV-Übertragungen und 60.000 Euro Honorar für Virginie Efira, die Moderatorin der Eröffnungsgala. Im Februar 2026 leitete eine Untersuchungsrichterin ein Strafverfahren wegen Missbrauchs öffentlichen Vermögens ein. Als Folge reduzierte France Télévisions das Budget für das Festival 2026 und setzte eine Obergrenze von 500 Euro pro Nacht für Hotelzimmer.

Sendungsbewusst: Bernard-Henri Lévy © Kay Nietfeld

Die französische Medienmacherin Delphine Ernotte hat in ihrer Zeit als Präsidentin von France Télévisions 88 Millionen Euro Defizit angehäuft. Dennoch erhielt sie im letzten Jahr 98,5 Prozent ihrer Leistungsprämie: rund 70.000 Euro zusätzlich zum Gesamteinkommen von knapp 400.000 Euro. Der Grund, warum sie nicht 100 Prozent Prämie bekam, lag in verfehlten CO₂-Zielen. Finanzielle Ergebnisse spielten keine Rolle.

Pluralität verzweifelt gesucht

Eine der kontroversesten Enthüllungen der Kommission betraf die Verteilung der Redezeit politischer Akteure während der letzten Kommunalwahlkampagne. Charles Alloncle zitierte Daten, denen zufolge 60 Prozent der Redezeit des Rassemblement National (RN) beim Radiosender France Inter ausschließlich zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens gesendet wurde – also außerhalb der Hauptsendezeiten, wenn die wenigsten Zuschauer einschalten. Auf France Info lag der Anteil bei rund 70 Prozent im gleichen Zeitfenster.

Doch nach Mitgliederzahlen und aktuellen Umfragen ist der rechte RN heute faktisch Frankreichs größte Partei. Marine Le Pen oder Jordan Bardella gehen mit rund einem Drittel der Erststimmen als Favoriten in die Präsidentschaftswahl 2027.

Das Thomas-More-Institut hat gezeigt, dass auf der Grundlage einer Analyse von 2000 Stunden Sendematerial 68 Prozent der Beiträge auf France Inter eine linke Schlagseite haben, gegenüber 13 Prozent rechtsgerichteten und 19 Prozent neutralen Beiträgen.

Als Reaktion auf die fehlende Pluralität engagierte France Inter den konservativen Kolumnisten Charles Sapin. Daraufhin trat ein Großteil der Belegschaft in einen mehrwöchigen Streik und erklärte, das Magazin, für das Sapin hauptberuflich arbeite, vertrete rechtsextreme Ideen und sei gerichtlich verurteilt worden, insbesondere wegen rassistischer Beleidigung. Nach zwei Einsätzen war die Zusammenarbeit mit dem Kolumnisten beendet.

Mehrere Gewerkschaften von France Inter äußerten daraufhin in einer Pressemitteilung: „Die Beschäftigten können stolz darauf sein, die Werte des öffentlichen Dienstes gegenüber einer Geschäftsführung verteidigt zu haben, die zu allen Zugeständnissen bereit zu sein scheint.“

Protesdemos gegen Charles Sapin mit dem Motto „France Inter, No to Racism“ © IAN LANGSDON

Im Interview mit der Plattform Thinkerview erzählte Charles Alloncle, wie ihm während der sechs Monate Kommissionsarbeit private Detektive stundenlang durch Paris folgten. Fotos von der Tür seines Wohngebäudes erschienen in der Zeitschrift Paris Match. Innerhalb von 30 Sekunden sei die genaue Adresse anhand der Fotos mittels KI lokalisierbar gewesen, erklärte der Abgeordnete. Zudem hätte er Todesdrohungen erhalten.

Die Leitung von France Télévisions äußerte laut Alloncle die Vermutung, er werde von ausländischen Kräften manipuliert. Als Beweis sollte dienen, dass Steve Bannon und ehemalige KGB-Agenten in derselben Woche in Paris gewesen sein sollen, in der die Anhörung von Delphine Ernotte stattgefunden hat.

Eine angebliche Antikorruptionsanzeige wurde fälschlich als gegen ihn persönlich gerichtet dargestellt, obwohl sie einem Verein galt. Le Monde, France Inter und die AFP verbreiteten diese Falschmeldung massiv. Im Sommer wurde die Anzeige eingestellt. Keines dieser Medien berichtete davon.

Vorschläge der Kommission

Die Untersuchungskommission legte im April dieses Jahres einen Abschlussbericht mit konkreten Reformvorschlägen vor, die jedoch überwiegend auf politische Blockaden stießen. Dem Bericht wurde ein langes Vorwort des Präsidenten der Kommission, Jérémie Patrier-Leitus, vorangestellt. Der Abgeordnete aus dem Macronlager betonte, dass die Regeln, die für jeden Untersuchungsausschuss gelten, in dieser Kommission nicht immer respektiert wurden. Dem Berichterstatter sei es darum gegangen, möglichst viel Wirbel zu veranstalten, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diskreditieren. Patrier-Leitus sprach sich selbst für eine Reform der Anstalten aus, allerdings um diese stärker und unabhängiger zu machen.

Der Bericht fordert unter anderem die Zusammenlegung der Fernsehsender France 2 und France 5, die Abschaffung der Jugendangebote Le Mouv und France TV Slash, eine strikte Trennung von Ernennungs- und Kontrollfunktionen bei der Medienaufsicht Arcom, eine Begrenzung der jährlichen Ausgaben von France Télévisions für das Festival de Cannes, verschärfte Transparenzregeln bei Produktionsverträgen zur Vermeidung von Interessenkonflikten mit privaten Firmen, eine gesetzliche Garantie für ausgeglichene Sendezeiten politischer Akteure zu Primetime-Zeiten und eine stärkere Haushaltskontrolle durch das Parlament.

Deutlich weniger Spielshows, Reality-TV und Sport sollen zudem von öffentlichen Geldern produziert werden. Als langfristige Lösung forderte Alloncle zudem eine Verfassungsreform zugunsten direkterer demokratischer Instrumente, um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurückzugewinnen.

Auch in Deutschland überfällig: Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks © IMAGO/Sascha Steinach

Diese Kur könnte man in ähnlicher Form auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland verschreiben. Bei ARD & Co. existiert ebenso ein intransparentes Netzwerk aus Produktionsfirmen, die einen Großteil des Programms bestücken. Immer wieder kommen Fälle von Vetternwirtschaft, Geldverschwendung und Missmanagement ans Tageslicht. Die Rundfunk- und Fernsehräte, die die Anstalten kontrollieren sollten, sind de facto zahnlose Tiger. Und bezüglich des Pluralismus im ÖRR spricht alleine schon der Fall Julia Ruhs Bände.

Es ist Zeit, dass sich etwas ändert. In Frankreich hat der Rassemblement National im Falle eines Wahlsiegs die Privatisierung der Staatsmedien angekündigt. Sollten die Brandmauerparteien und die Intendanten weiterhin einen Bogen um die kritischen Reformthemen machen, droht auch dem deutschen ÖRR ein jähes Ende.

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