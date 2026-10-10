Wenn die Wohnung zum Saustall wird: Diese Akkusauger halten den Herbst vor der Tür

Der Sommer ist vorbei, und damit wird es nach den letzten Sonnentagen nun wieder nass und ungemütlich. Gerade Hundebesitzer dürften schon mit Schrecken daran denken, wie die nassen Haare ihrer vierbeinigen Begleiter ab jetzt wieder überall herumliegen. Hinzu gesellen sich Laubreste, Steinchen, Sand und dieser feine graue Film, der sich auf Laminat und Parkett sammelt, als hätte jemand über Nacht die Wohnung gepudert.



Der Herbst ist also die Jahreszeit der schmutzigen Böden. Immerhin gibt es zum Glück Geräte, die dem Dreck mit Saugkraft, Dampfstrahlen, Wischmopps und Zielerfassungssystemen den Kampf ansagen. Aus gegebenem Anlass haben wir fünf aktuelle kabellose Sauger getestet – vom 78-Euro-Einsteigermodell bis zum 999-Euro-Prestigeobjekt.