Wenn ein geliebter Mensch stirbt: Was wird aus denen, die zurückbleiben?

Es gibt diesen Moment nach einem Verlust, in dem man begreift, dass das eigene Leben tatsächlich weitergehen muss. Nicht irgendwann, sondern sofort. Am nächsten Morgen wird es hell. Die Vögel zwitschern, Menschen gehen zur Arbeit, kaufen Kaffee, schimpfen über die verspätete Bahn.



Die Erde dreht sich weiter, als wäre nichts geschehen, obwohl die eigene Welt stehen geblieben ist. Man liegt wach und versteht nicht, wie beides gleichzeitig möglich sein soll. Dass irgendwo jemand über einen gelungenen Abend spricht, während man selbst nicht weiß, wie man die nächsten zehn Minuten übersteht.



Dass Menschen sich ärgern, warten zu müssen, während man alles dafür geben würde, noch einmal auf jemanden warten zu dürfen. Wenn jemand stirbt, sprechen wir über den Menschen, der gegangen ist. Über sein Leben, darüber, ob er leiden musste. Aber irgendwann sind die Karten geschrieben, die letzten Gäste nach Hause gegangen. Und dann?

Wenn die eigene Welt stehen bleibt

Dann sitzt jemand am Küchentisch und muss etwas essen. Dann liegt jemand auf einer Seite des Bettes und weiß nicht, wohin mit sich. Dann geht jemand durch eine Wohnung, in der alles noch seinen Platz hat, bis auf das eigene Leben. Hinterbliebene heißen diese Menschen. Ein sachliches Wort für eine ungeheure Zumutung: Einer ist gegangen. Der andere soll herausfinden, wie man bleibt.



Wie versteht man, dass man eine Telefonnummer noch kennt und trotzdem nie wieder die vertraute Stimme hören wird? Die Hand greift zum Handy, weil etwas passiert ist, das man unbedingt erzählen muss. Für eine Sekunde ist die Welt noch in Ordnung. Dann fällt es einem wieder ein. Der Tod geschieht einmal. Begreifen muss man ihn immer wieder. Beim Aufwachen. Wenn jemand an einem vorbeigeht, der von hinten genauso aussieht. Es fehlt nicht nur ein Mensch. Es fehlt auch der Mensch, der man selbst an seiner Seite sein durfte.



Man durfte das Kind sein, obwohl man längst erwachsen ist. Man durfte der Mensch sein, der sich nicht erklären musste. Der, für den immer noch jemand mitgedacht hat. Während man versucht, diese neue Wirklichkeit auszuhalten, hat die Umgebung oft schon begonnen, sich an sie zu gewöhnen. Man geht wieder arbeiten, beantwortet Nachrichten. Von außen sieht das aus wie Besserung. Von innen ist es eine Anstrengung, die niemand bemerkt.

Dann reicht ein Lied im Radio, und man muss rechts ranfahren. Oder der Stein steht auf dem Grab, und plötzlich wird noch einmal endgültig, was doch längst endgültig war. Es ist nicht nur der Todestag, an dem ein Mensch fehlt. Es sind auch all die Tage, an denen nichts Besonderes passiert. Man schämt sich, weil man schon wieder weint. Dabei ist Trauer kein Auftrag, den man irgendwann ordentlich erledigt haben muss.

Trauer kommt in Wellen

Die Trauerforschung beschreibt genau dieses Auf und Ab. Trauer kommt in Wellen. Heute kann es einem gut gehen und morgen wieder furchtbar, ohne dass ein schlechter Tag einen zurück an den Anfang setzt oder alles zunichtemacht, was schon wieder möglich war.

Man kann morgens einkaufen gehen und nachmittags weinend im Bett liegen. Beides gehört zu demselben Menschen, der versucht, mit einem Verlust zu leben. Der Tod eines Menschen macht die Liebe zu ihm nicht kleiner. Man hat sie noch vollständig in sich. Den Wunsch, sich zu kümmern. Ihm etwas mitzubringen. Man weiß noch genau, was ihm schmeckt, worüber er lachen würde, wann er friert.

Dieses Wissen ist plötzlich ohne Aufgabe. Wohin mit all der Zärtlichkeit, die weiter da ist und ihren Menschen nicht mehr erreicht? Man stellt ein Foto neben das Bett. Kauft Blumen für ein Grab. Erzählt auf dem Friedhof von einem schwierigen Tag. Man sucht einen Platz für eine Liebe, die sich nicht einfach abstellen lässt.

Die Suche nach einem Zeichen

Plötzlich schaut man anders auf die Welt. Eine Wolke hat für einen Moment eine Form, die einen innehalten lässt. Ein Schmetterling setzt sich auf das Grab und man denkt: Vielleicht passt du ja doch noch irgendwie auf mich auf. Ein schöner Sonnenuntergang ist plötzlich nicht mehr nur schön – für einen Moment fühlt es sich an, als wäre der Mensch, den man vermisst, gar nicht mehr so weit weg. Man träumt von ihm, hört seine Stimme, sieht sein Gesicht und wacht mit dem Gefühl auf, ihn gerade wirklich gesehen zu haben.

Und manchmal sitzt man einfach in einem Zimmer, die Fenster sind geschlossen, plötzlich streicht ein kalter Luftzug über den Arm. Nur kurz, fast wie eine Berührung. Warst du das?

Und doch kann selbst die Erinnerung Angst machen. Was, wenn man vergisst, wie sich eine Umarmung anfühlte? Man bewahrt Nachrichten auf, hebt einen Pullover auf, den man nie tragen wird. Als müsste man alles retten, weil schon das Wichtigste nicht zu retten war. Nichts davon muss sofort weg.

Liebe hängt nicht daran, dass jedes Zimmer unverändert bleibt. Sie steckt längst auch darin, wie man spricht. Was man sich zutraut, weil einmal jemand an einen geglaubt hat. Irgendwann erzählt die Erinnerung vielleicht wieder vom Leben. Denn der Tod hat die brutale Fähigkeit, sich vor ein ganzes Leben zu schieben. Plötzlich sieht man nur noch das Krankenhauszimmer, den letzten Blick, den Sarg.

Dabei war dieser Mensch so viel mehr als sein Ende. Er war derjenige, der beim Erzählen immer abschweifte. Der ein Lied zuverlässig falsch sang. Der einen zum Lachen brachte, wenn man beleidigt bleiben wollte. Auch diese Geschichten dürfen zurückkommen. Ein geliebter Mensch muss nach seinem Tod nicht für immer ernst auf einem Foto sitzen. Und dann passiert es vielleicht. Man sitzt zusammen, jemand erzählt eine dieser Geschichten, und man lacht.

Trauer kennt keinen Zeitplan

Sofort meldet sich das schlechte Gewissen. Darf es mir gut gehen, während du nicht mehr hier bist? Als wäre jeder schöne Moment eine kleine Untreue. Als müsste man durch anhaltendes Unglück beweisen, wie groß die Liebe gewesen ist. Aber ein Mensch wird nicht weniger geliebt, weil wieder ein Nachmittag schön war. Schmerz ist kein Maß für Liebe. Auch wenn es sich anfangs so anfühlen kann, als wäre er das Einzige, was einen noch mit dem anderen verbindet.

Man muss diesen Satz vielleicht oft hören, bevor man ihn glauben kann. Gerade weil es sich so falsch anfühlt, weiterzugehen, während jemand zurückbleibt. Aber die Liebe, die einen einmal gehalten hat, darf einen auch jetzt noch halten. Sie muss nicht nur wehtun. Sie kann ein Grund sein, eine Einladung anzunehmen, einen Koffer zu packen. Wer an einen Menschen denkt, der sich immer um ihn gesorgt hat, weiß noch, wie wenig dieser es ertragen konnte, ihn unglücklich zu sehen. Warum sollte von dieser Fürsorge ausgerechnet nach dem Tod nichts mehr übrig sein?

Wenn man sich vorstellt, dass der andere irgendwo noch zusieht, dann darf auch das dazugehören: dass er sich mitfreut. Über einen guten Tag. Über einen Menschen, der wieder für einen da ist. Über einen gedeckten Tisch, an dem man endlich wieder Appetit hat. Vielleicht wäre sein Satz ganz unspektakulär. Geh ein bisschen raus. Iss etwas. Ruf jemanden an. So wie er es früher gesagt hätte. Daraus muss kein Auftrag werden, an dem man scheitern kann. Aber man kann sich von dieser vertrauten Fürsorge ein Stück tragen lassen.

Die ersten Schritte zurück ins Leben

Weiterleben beginnt selten mit dem großen Entschluss, von jetzt an glücklich zu sein. Es beginnt damit, dass man sich zurecht macht, obwohl man keinen Anlass sieht. Dass man auf eine Nachricht antwortet. Einen Kaffee trinkt und merkt, dass er schmeckt. Irgendwann bleibt man nach einer Verabredung länger, weil man gern dort ist. Aus etwas, das man mühsam tut, kann etwas werden, das man tun möchte.



Und wenn man es allein nicht schafft, darf jemand helfen. Ein Freund. Ein Trauerbegleiter. Man muss nicht erst ganz zusammenbrechen, bevor man sich anlehnen darf. Natürlich bleiben die Lücken. Die ersten Male sind ein Geburtstag. Weihnachten. Ein gewöhnlicher Sonntag, an dem man plötzlich wieder genau diesen Menschen braucht. Auch das, was noch kommt, kann wehtun: ein Erfolg, den er nicht miterlebt, eine Entscheidung, bei der man seinen Rat vermisst. Man wird nicht jede Freude unbeschwert erleben. Manchmal wird mitten darin die Sehnsucht sitzen.

Die Liebe endet nicht mit einem Leben

Aber die Freude muss deshalb nicht verschwinden. Man kann glücklich sein und sich wünschen, der andere wäre dabei. Es muss nicht erst alles gut werden, damit wieder etwas gut sein kann. Was bleibt, ist auch das, was man weitergibt. Vielleicht kocht man ein Essen so, wie dieser Mensch es gekocht hat. Vielleicht sagt man einen seiner Sätze und hört ihn in der eigenen Stimme. Vielleicht nimmt man jemanden in den Arm, weil man selbst einmal so gehalten wurde. Darin wirkt eine Liebe weiter.

Ein anderer wird sie spüren, vielleicht ohne zu wissen, woher sie kommt. Und man selbst darf Neues erleben, das der Verstorbene nicht gekannt hat. Neue Orte, neue Freundschaften, vielleicht eine neue Liebe. Das gemeinsame Leben wird dadurch nicht nachträglich kleiner. Es gibt keinen Trost, der einen Menschen zurückbringt. Manchmal will man auch keine Hoffnung, sondern diesen einen Menschen. Aber vielleicht kommt ein Tag, an dem der Gedanke an ihn einen nicht nur zu Boden zieht. An dem man etwas Schönes sieht und denkt: Das hätte dir gefallen.

Man kann auch für einen Menschen weiterleben, den man verloren hat. Mit dem, was er einem gegeben hat. Mit der Neugier, die er geweckt hat. Mit der Liebe, die immer noch da ist. Und nach und nach darf man auch wieder für sich selbst leben wollen. Man gehört noch in diese Welt. Am Morgen nach einem Tod wird es hell. Die Vögel zwitschern. Die Autos fahren. Am Anfang ist das kaum auszuhalten. Später kann darin etwas Tröstliches liegen: Es gibt noch einen Morgen. Noch eine Begegnung. Noch etwas, das man heute nicht kennt und das einmal schön sein könnte.

Der Mensch, den man vermisst, wird in allem fehlen. Aber wenn man ihn sich irgendwo dort oben vorstellt, dann doch nicht mit dem Wunsch, dass hier unten auch das eigene Leben mit ihm endet. Also lebt man weiter. Für ihn, für sich, mit ihm im Herzen. Man trägt weiter, was er einem gegeben hat, und nimmt ihn mit in alles, was noch kommt. Denn die Liebe bleibt. Für immer.

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