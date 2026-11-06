„Wenn es dunkel wird, habe ich Angst“: Wie Hellersdorfer Kinder die Gewalt im Kiez erleben

Es ist ein gewöhnlicher Mittwochnachmittag in Hellersdorf, im Randbezirk von Berlin. Im Hauptstandort der Arche ist schon ordentlich Betrieb – die Kinder essen ihr Mittag. Besucht werden kann der Standort in Hellersdorf von 9 Uhr morgens bis abends um 18 Uhr. Neben der Kinder- und Jugendbetreuung beherbergt der Hauptstandort eine eigene Ganztags-Kita sowie die zentrale Verwaltung inklusive IT, Personalabteilung, Buchhaltung und Spendenabteilung.