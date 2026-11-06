Jugendgewalt

„Wenn es dunkel wird, habe ich Angst“: Wie Hellersdorfer Kinder die Gewalt im Kiez erleben

Ende Oktober wurde ein 18-Jähriger im Hellersdorfer Park Hellwichstorp niedergestochen. Nur wenige Straßen weiter bietet die Arche Kindern einen geschützten Raum.

Foto von Autor/Autorin: Annamarie Heller
Annamarie Heller
5 Min
Jeden Tag frisch gekochtes Essen für alle Kinder – kostenlos.

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© IMAGO/Christian Ditsch

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Es ist ein gewöhnlicher Mittwochnachmittag in Hellersdorf, im Randbezirk von Berlin. Im Hauptstandort der Arche ist schon ordentlich Betrieb – die Kinder essen ihr Mittag. Besucht werden kann der Standort in Hellersdorf von 9 Uhr morgens bis abends um 18 Uhr. Neben der Kinder- und Jugendbetreuung beherbergt der Hauptstandort eine eigene Ganztags-Kita sowie die zentrale Verwaltung inklusive IT, Personalabteilung, Buchhaltung und Spendenabteilung.

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