„Wenn es wichtig ist“: Die beglückenden Geschichten von Sigrid Nunez

Wer „Der Freund“ kennt, verehrt diese Autorin ohnehin. Wer sie mit diesem Buch erst kennenlernt, wird alle anderen auch lesen wollen. Die Kritik.

Wie gehen Menschen miteinander um? Haben sie ein Bewusstsein für den Moment einer Wahl? Und passiert es einem nicht gerade bei den Liebsten, dass man ein Wort ausspricht, das zurück in die Kehle sollte, aber dann sein zerstörerisches Werk treibt? Kein Satz danach kann es ausradieren.



Die Schriftstellerin Sigrid Nunez ist eine Menschenkennerin erster Güte. Das wissen alle, die ihre Romane wie „Der Freund“ und „Die Verletzlichen“ gelesen haben – Bücher, die von Schicksalsschlägen und Grundsatzentscheidungen handeln, in denen Depression, Einsamkeit und das Glück der Freundschaft auf eine Weise beschrieben sind, dass sie lebensverändernd wirken können.

Wenn man nun ihren Geschichtenband „Wenn es wichtig ist“ zur Hand nimmt, wird einem dies geradezu schmerzlich bewusst. Denn mehrere dieser zwischen sechs und 25 Seiten langen Erzählungen haben etwas in sich, das die Kraft hätte, einen Roman zu tragen.

Der Moment des Verliebens

Eine alte Frau wird in einem heißen Sommer dehydriert ins Krankenhaus eingeliefert und ist danach verändert. Sie muss ins Pflegeheim. Ihre Tochter fühlt sich schon durch dessen Namen gedemütigt: „Villa Neuanfang“. Ihr Sohn glaubt, die Mutter hätte sich beim Videoschauen in Brad Pitt verliebt, und lädt ein Double des Schauspielers zu ihrem Geburtstag ein.

Ein frisch geschiedener Mann verlässt die laute Party seiner Nachbarin mit einer Frau. Sie sitzen also nebenan, reden lange, sie essen etwas, „erst jetzt bemerkte er die langen Wimpern, in denen sich sein Herz verfing“. Die Autorin erspürt den Moment. Sie lässt dem Mann aber seine Scheu. Die Frau bleibt über Nacht, im früheren Zimmer seiner Tochter, am nächsten Morgen hört er sie ins Taxi steigen. Und er sieht in der Daunendecke „eine Vertiefung, wo seine Geliebte, wie er sich vorstellte, gesessen und mit dem Kopf in den Händen mit sich gerungen hatte“.

Ein Fuchs im Garten

Eine junge Frau in dem Alter, da die „Eltern mein Vorbild dafür waren, wie man sich nicht verhält“, hat die erste eigene Wohnung in New York, eine dürftige Behausung. Eines Tages wird sie von der sonst abweisenden Nachbarin gegenüber überraschend mit der Aufsicht von deren Katze beauftragt. Wie zwangsläufig übernimmt sie auch deren Prostituiertenjob.

Eine Vierzehnjährige durchschaut ihre Eltern in deren Bemühen, angesehene Mitglieder der Gesellschaft zu sein, trumpft auf und verliert bei einer Party in einer Übersprungshandlung jegliches Maß. Nachts am Pool, als Verliererin gebrandmarkt, trifft sie auf einen unheimlichen Schatten.

Sigrid Nunez, die so oft Tiere nutzt, um dem Erzählten eine neue Wendung zu geben, belässt es hier bei der Andeutung: „Mit einer angehobenen Pfote“ stand eine Füchsin da, „mit der Schnauze in der Luft erschnüffelte sie menschliche Angst“.

„Woher wissen Männer, dass du schweigen wirst?“

Der Titel „Wenn es wichtig ist“ ist der letzten Geschichte des Buches entnommen. Eine Ich-Erzählerin beobachtet misstrauisch, dass ihr Gehör nachlässt. Kommt Vergesslichkeit hinzu, Demenz gar? „Wenn es wichtig ist, wird es dir schon wieder einfallen“, sagt man ihr.

Und tatsächlich holt ihr Gedächtnis Erinnerungen hervor, wie sie allzu viele Mädchen und Frauen mit sich herumtragen. Sie denkt an den netten Onkel, zu dem sie nicht mehr gehen wollte. An die Eltern, die ihr Unbehagen abwehrten. Die Autorin lässt die Warnlampen blinken. Die Frage „Woher wissen Männer, dass du schweigen wirst?“ reißt sehr viel auf.

Jede Geschichte in diesem Buch ist besonders. Eine zeigt die Defizite in Eltern-Kind-Beziehungen. Eine andere lässt die Löcher klaffen, die eine Lüge reißen kann. Die nächste blättert verpasste Chancen auf.

Sigrid Nunez verwendet Andeutungen sehr gut dosiert. Anette Grube hat die Feinheiten bewunderungswürdig ins Deutsche übersetzt. Am Ende dieser 13 Texte steht jeweils zwar nicht grundlos ein Schlusspunkt. Aber er könnte genauso gut der Anfang sein für etwas Neues.

Sigrid Nunez: Wenn es wichtig ist. Storys. Aus dem Amerikanischen von Anette Grube. Aufbau Verlag, Berlin 2026. 254 Seiten, 25 Euro

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