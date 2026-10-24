„Broder“: Dörte Hansens neuer Roman zeichnet ein Porträt familiärer Kränkung

Zwei Brüder, ein Hof und eine alte Rechnung, die niemals beglichen wurde. Dörte Hansen erzählt in „Broder“ von einem Bruderzwist und alten Familienwunden.

Es ist Februar, die Reiher kehren zurück und die Felder liegen noch brach. Auf den Höfen eines fiktiven und namenlos bleibenden Küstenorts in Nordfriesland sind die „Hoffnungsspeicher“ leer. „Wenn einer aufgibt, tut er es im Februar“, heißt es gleich am Anfang von Dörte Hansens viertem Roman „Broder“. Kein Monat, um Lebensbilanzen zu ziehen, doch beim Groß- und Nutztierarzt Broder Bahnsen ist die Wut zurück.