Der Antisemitismus-Aktivistin Karoline Preisler wurde auf einer propalästinensischen Demo in den Bauch getreten. Von einer anderen Frau. So viel zum Umgang mit Andersdenkenden. Ein Kommentar.

In diesem Text soll es nicht um Israel und Palästina gehen. Ich möchte mich politisch enthalten bei einem Konflikt, der so kompliziert und komplex ist, dass man nur verlieren kann, wenn man sich auf eine Seite schlägt. Sowieso bin ich generell allergisch, was Schwarz-Weiß-Denken und was „Haltungsfragen“ angeht. Das hat mit meinem Aufwachsen in der DDR und mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun, das mich gelehrt hat, dass es meist viele Wahrheiten zu einem Thema gibt.



Mir geht es allein um den Umgang mit Andersdenkenden aufseiten derer, die glauben, auf der „richtigen“ Seite zu stehen, das einzig Gute zu verkörpern. Und noch spezieller: Es geht mir um den Umgang von Frauen mit anderen Frauen, von jüngeren mit älteren Menschen.

Kein Hass von ihrer Seite

Was war passiert? Am Sonnabend war die 55-jährige FDP-Politikerin, Antisemitismus-Aktivistin und ehemalige DDR-Oppositionelle Karoline Preisler am Rande einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Schöneberg von zwei Frauen attackiert worden. Erst wurde sie angerempelt, eine Frau griff nach ihren Blumen, dann trat ihr eine andere, 25 Jahre alt, mit solcher Wucht in den Bauch, dass Preisler zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Pflaster aufschlug.

Sie hatte nichts weiter getan, als dazustehen mit ihrem Schild „Rape is not resistance. Nowhere.“ Vergewaltigung ist kein Widerstand, nirgendwo. Eine Aussage, von der man annehmen sollte, dass sich Frauen, egal welcher politischen Einstellung, darauf einigen können.



Kein Hass von ihrer Seite: Karoline Preisler ist derzeit noch im Krankenhaus, sie freut sich, dass sie so viel Solidarität erfährt. Sie wird sicher weitermachen mit ihrem Engagement gegen den anwachsenden Antisemitismus auf Berlins Straßen und generell.

Zustimmung wird geprüft...

Doch was geht eigentlich in einer 25-jährigen Frau vor, die ihre politischen Überzeugungen derart aggressiv auslebt? Ist die Impulskontrolle in diesem Milieu völlig außer Kraft gesetzt? Wie kann jemand, der sich für Menschen in Not einsetzt, andere derart in Not bringen, nur weil ihm (ihr!) eine andere Meinung in diesem Konflikt nicht passt?

Wie kann man (Frau) eine andere Meinung derart als Provokation erleben, dass sie so ausrasten muss? Und da die propalästinensische Unterstützerszene in weiten Teilen auch eine radikalfeministische ist: Wie kann eine junge Frau deswegen einer älteren so brutal zu Leibe rücken, nur weil sie aus einer anderen Perspektive auf dieses Problem schaut?

So oder so: Eine so hässliche und widerwärtige Wut kann nichts mit dem Nahostkonflikt allein zu tun haben, sie wird auch andere Ursachen haben, sie ist eine psychologische Projektion. Karoline Preisler wurde zum Inbild dessen, was schiefläuft im Leben dieser Bauchtreterin.

Aber deshalb ist ihr Hass auch allein ihre Verantwortung. Sie selbst hat zu ergründen, wo er herkommt und wie sie ihn eindämmen kann. Sie allein ist verantwortlich dafür, dass er in Kontroversen mit anderen Menschen nicht aus ihr heraustritt und Schaden anrichtet. Und bis dahin wird ihr Handeln hoffentlich so hart bestraft, dass ein Moment des Nachdenkens bei ihr einsetzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Statt weiblicher Solidarität kriegt sie all den Hass ab

Auch über das gesellschaftliche Klima, in dem solche Gewalt gedeihen kann, sollte dringend gesprochen werden. Da ist zunächst diese geradezu berauschende moralische Selbstgewissheit, die Teile des aktivistischen Milieus erfasst hat. Der Gegner wird zum Unmenschen erklärt, die eigene Aggression zur Notwehr umgedeutet. Klar, dass da Argumente nicht mehr reichen und Gewalt hermuss. Und wenn da eine Frau auf Berlins Straßen steht und mit ihrem Schild an die sexuelle Gewalt durch Hamas-Terroristen und andere erinnert, ist sie eben fällig.

Statt weiblicher Solidarität kriegt sie all den Hass ab, der gar nichts mit ihr zu tun haben kann. Welch groteske Verkehrung emanzipatorischer Gesinnung! Ein Feminismus, der Gewalt gegen Frauen nicht mehr grundsätzlich verurteilt, sondern zunächst wissen will, welcher politischen Seite das Opfer zugerechnet wird, hat jedes menschliche Antlitz verloren. Er verteidigt keine Frauenrechte, er verteidigt lediglich sein Lager.

Und jetzt bitte nicht mit der Zukunftsangst der jungen Leute, die natürlich berechtigt ist, dagegen argumentieren. Ja, der Arbeitsmarkt verunsichert, die Weltlage deprimiert, Beziehungen werden auf Datingplattformen angebahnt und wieder weggewischt, überall Konkurrenz, überall Kränkung, überall das Gefühl, zu kurz zu kommen. Aber das legitimiert keine Gewalt gegen Andersdenkende. Es erklärt lediglich, weshalb politische Bewegungen für manche Menschen zu Ersatzfamilien werden. Zu Orten, an denen die eigene Ohnmacht plötzlich einer großen Sache dient, die mit aller Macht durchgesetzt werden muss.

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