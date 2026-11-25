Weder ihrer Familie noch der Literaturwelt fühlt sich die neue deutsche Popliteratin ganz zugehörig. Warum sie nicht mehr versucht, Teil einer Gruppe zu sein, und was ihr „Glücksraum“ ist.

Caroline Wahl ist sehr meinungsstark und selbstbewusst, fühlt sich aber weder in der eigenen Familie noch der Literaturwelt ganz zugehörig – vielleicht aus eben diesen Gründen. Diese Unzugehörigkeitsgefühle offenbarte sie jüngst der Moderatorin Bettina Böttinger in deren Podcast „Zwischen den Zeilen“.



Mit ihrem ausgeprägten Bedürfnis nach Unabhängigkeit verkörpert Wahl durchaus ein Lebensgefühl der jüngeren Generation. Einer Generation, die Individualität und Selbstbestimmung großschreibt, sich ungern festlegen will, zugleich in Befragungen aber auffallend häufig von Einsamkeitsgefühlen berichtet.

Als Kind nicht zu Geburtstagen eingeladen

Caroline Wahl („22 Bahnen“) hat aus dem, was andere als Mangel erleben, allerdings eine persönliche Freiheit dazugewonnen – so jedenfalls gibt sie es bei Böttinger zum Besten. Seit ihrer Kindheit fühle sie sich ein bisschen als Außenseiterin. „Ich fühle mich nie voll einer Gruppe zugehörig“, erklärte die 31-Jährige. „Vielleicht meiner Familie, meiner Kernfamilie“, ergänzt Wahl. Doch selbst in der fühle sie sich „immer so wie so eine Besucherin“.

Als Kind habe sie es schlimm gefunden, nicht zu manchen Geburtstagen eingeladen worden zu sein. „Ich hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden, auf jeden Fall“, erzählte Wahl. „Und dann habe ich immer mehr gelernt, mich selbst zu beschäftigen, habe sehr viel gelesen. Ich glaube, das war so mein Hauptort und Glücksraum“, erklärte sie. Mittlerweile hat sie kein Problem mehr damit, alleine zu leben. „Inzwischen bin ich da ein Profi drin und liebe es.“

Zustimmung wird geprüft...

Eine Ausnahme allerdings gibt es da schon für sie: „Diese Stille und Einsamkeit nach einer Lesung, wenn so vor 600, 700 Leuten vor dir saßen und du danach allein im Hotelzimmer sitzt“, räumte die Autorin ein. „Oft knallt es dann doch rein“, so Wahl. „Und dann ist eben geil, am nächsten Morgen so einen Kaffee im Frühstücksraum zu trinken, Leute zu beobachten und dann ins Auto zu steigen. Dann bin ich wieder zu Hause in meinem Auto.“

Heute lebt die Autorin in Kiel – und ist da glücklich. „Ich habe da zwei gute Freunde und das reicht mir auch. Die sind da, wenn ich sie brauche. Habe ich jetzt auch einfach ein paar Mal gecheckt, wo es mir nicht gut ging, dass die sofort da waren. Und sonst bin ich so viel unterwegs und so viel unter Menschen, dass mir das genügt.“

Caroline Wahls Debütroman „22 Bahnen“ war 2023 eine Sensation im Literaturbetrieb und kam 2025 als Film ins Kino. Es folgten die Romane „Windstärke 17“ und „Die Assistentin“. Im vergangenen August erschien Wahls neuer Roman „1999 Meter über dem Meer“.