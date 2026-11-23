Nach der Insolvenz von Autohaus König ist für viele Kunden weiter ungewiss, was aus ihren Bestellungen wird. Das gilt auch für bereits vollständig bezahlte Fahrzeuge.

Nach der Insolvenz der Autohaus-König-Gruppe warten weiterhin zahlreiche Kunden auf ihre bestellten Autos. Manche haben den Kaufpreis bereits vollständig bezahlt. Anfang November kündigte das Unternehmen an, rund 1100 Autos und Motorroller auszuliefern. Ob auch die übrigen Käufer ihre Fahrzeuge bekommen, soll für jeden Kaufvertrag einzeln geprüft werden. Darüber berichtete der RBB am Sonntag unter Berufung auf die vorläufige Insolvenzverwaltung.

Die Autohausgruppe betreibt rund 80 Standorte, viele davon in Berlin und Brandenburg. Anfang September ordnete das Amtsgericht Charlottenburg vorläufige Insolvenzverfahren für die Autohaus Gotthard König GmbH in Berlin und ihre Tochtergesellschaft in Teltow an. Das Gericht bestellte den Rechtsanwalt Rainer Eckert zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Nach Angaben des Unternehmens gehen Autoverkauf, Werkstattbetrieb und Ersatzteilversorgung weiter.

Auto vollständig bezahlt – wem gehört es?

Besonders schwierig ist die Situation für Kunden, die ihr Auto vollständig bezahlt, aber noch nicht erhalten haben. Denn mit der Überweisung des Kaufpreises wird man nicht automatisch Eigentümer des Fahrzeugs, erklärt der ADAC. Auch wenn die Fahrzeugpapiere bereits vorliegen oder die Fahrzeug-Identifikationsnummer bekannt ist, muss das Auto dem Käufer noch nicht gehören.

Damit das Eigentum auf den Käufer übergeht, müssen sich beide Seiten darüber einig sein und das Fahrzeug muss übergeben werden. Ist der Käufer bereits Eigentümer, kann er die Herausgabe verlangen. Das Auto gehört dann nicht zu dem Vermögen, aus dem die Schulden des Händlers bezahlt werden. Der ADAC empfiehlt, die Eigentumsverhältnisse rechtlich prüfen zu lassen, bevor Betroffene versuchen, ihr Geld zurückzufordern.

Auch wer nur einen Teil des Kaufpreises angezahlt hat, kann die Lieferung nicht ohne Weiteres verlangen. Die Insolvenzrechtlerin Anne Deike Riewe erklärte dem RBB, die Insolvenzverwaltung müsse jeden Vertrag einzeln prüfen. Manchmal könne es für das Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll sein, ein bestelltes Auto doch noch zu beschaffen und auszuliefern.

Anzahlung geleistet – wie viel Geld gibt es zurück?

Nur weil ein Autohaus insolvent ist, können Kunden laut ADAC nicht automatisch vom Kaufvertrag zurücktreten. Nach Eröffnung des regulären Insolvenzverfahrens kann der Insolvenzverwalter grundsätzlich entscheiden, ob das Unternehmen noch liefert, wenn weder Käufer noch Verkäufer ihre Vertragspflichten vollständig erfüllt haben.

Entscheidet er sich gegen die Lieferung, müssen Käufer den noch offenen Kaufpreis nicht bezahlen. Wer bereits Geld angezahlt hat, kann die Rückzahlung im Insolvenzverfahren verlangen. Dafür müssen Betroffene ihre Forderung beim Insolvenzverwalter anmelden und mit Kaufvertrag und Zahlungsbelegen nachweisen, wie viel Geld ihnen aus welchem Grund zusteht.

Ob sie ihr Geld vollständig zurückbekommen, ist eine andere Frage. Häufig erhalten die Gläubiger nur einen kleinen Teil ihrer Forderungen. Riewe sprach gegenüber dem RBB von üblichen Rückzahlungen zwischen drei und fünf Prozent. Wie viel Geld am Ende tatsächlich ausgezahlt wird, hängt davon ab, welches Vermögen nach Abzug der Verfahrenskosten verbleibt. Ihre Forderungen können Kunden erst anmelden, wenn das reguläre Insolvenzverfahren eröffnet ist.

Kreditraten laufen weiter, Wartung kostet erneut

Wer sein Auto über einen Kredit finanziert hat, sollte die Raten nach Empfehlung des ADAC nicht eigenmächtig einstellen. Wird das Fahrzeug nicht geliefert, können Kaufvertrag und Kreditvertrag rechtlich miteinander verbunden sein. Betroffene sollten deshalb ihre Bank informieren und prüfen lassen, welche Rechte sich aus beiden Verträgen ergeben.

Bestehende Finanzierungs- und Leasingverträge laufen nach Angaben von Autohaus König weiter. Auch Reparaturen und Wartungsarbeiten werden weiterhin angeboten. Probleme gibt es allerdings bei den KWS-Wartungsverträgen, bei denen Wartungsleistungen im Voraus bezahlt werden: Kunden können diese derzeit nicht wie gewohnt über ihren Vertrag abrechnen lassen. Deshalb müssen sie Inspektionen vorerst erneut selbst bezahlen.

Was gilt bei Mängeln und in Zahlung gegebenen Autos?

Wer sein Auto bereits erhalten hat und später einen Mangel feststellt, kann weiterhin Ansprüche gegen den Verkäufer haben. Wegen der Insolvenz können diese allerdings schwer durchzusetzen sein. Anders sieht es bei einer Herstellergarantie aus: Hier kommt es darauf an, welche Leistungen der Hersteller zugesagt hat. Steht das eigene Fahrzeug zur Reparatur in einer König-Werkstatt, können Kunden es grundsätzlich zurückverlangen. Offene Werkstattrechnungen müssen sie jedoch bezahlen.

Auch Käufer, die ihren bisherigen Wagen schon in Zahlung gegeben haben, sollten prüfen lassen, wem das alte Auto rechtlich gehört. Hat das Autohaus den Gebrauchtwagen bereits wirksam erworben und liefert den neuen Wagen nicht, bleibt dem Kunden unter Umständen nur ein Anspruch auf Geld.

Bei Fragen zu Bestellungen und Verträgen können sich Kunden direkt an das Unternehmen wenden. Die Insolvenzverwaltung will die betroffenen Käufer nach und nach darüber informieren, ob und wie ihre Kaufverträge noch erfüllt werden können.

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