„Wer da auf die Idee gekommen ist“: Basler zweifelt an Union – und lobt Hertha

Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin erleben gerade zwei Spielzeiten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Die eine Mannschaft marschiert in der 2. Liga Richtung Aufstieg, die andere steckt in der Bundesliga im Tabellenkeller.



Mario Basler hat in der aktuellen Folge seines Podcasts „Basler ballert“ für beides dieselbe Erklärung: den Trainer. Bei Hertha sieht er in Stefan Leitl den richtigen Mann. Bei Union fragt er sich, wie der Klub auf Mauro Lustrinelli gekommen ist.

Basler über Hertha BSC: „Die Hertha hat es jetzt selbst in der Hand“

„Die haben, ich sag jetzt mal, ganz gute Chancen im Moment“, sagte der frühere Nationalspieler, der selbst von 1993 bis 1995 für die Blau-Weißen spielte. Ganz ohne Warnung kam sein Lob an die Herthaner aber nicht aus: „Nie ausruhen, weitermachen.“ Elf Punkte Vorsprung auf den Vierten, zehn auf den Dritten seien schnell geschmolzen. „Du musst nur mal zwei Spiele verlieren – da muss die Hertha schon ein bisschen aufpassen.“



Die Zahlen geben Basler recht. Nach elf Spieltagen hat Hertha 31 Punkte aus zehn Siegen und einem Remis, sieben Zähler mehr als der Zweite aus Nürnberg. Es ist der beste Zweitliga-Saisonstart der Berliner seit 48 Jahren.



Baslers Fazit: „Im Grunde muss man sagen: Die Hertha hat es jetzt selbst in der Hand. Wenn sie das noch vergeigen – puh, da muss viel passieren.“

Stefan Leitl: Von Hannover entlassen, bei Hertha auf Aufstiegskurs

Den Hauptgrund für den Höhenflug sieht Basler an der Seitenlinie. „Ich mag Stefan Leitl total“, sagte er. Und schoss dabei in Richtung Niedersachsen: Hannover habe einen großen Fehler gemacht, Leitl zu entlassen. „Deswegen zeigt er jetzt mit der Hertha, dass es funktioniert.“



Tatsächlich trennte sich Hannover 96 Ende Dezember 2024 von Leitl, obwohl der Klub nur zwei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz lag. Wenige Wochen später übernahm Leitl in Berlin die Nachfolge von Cristian Fiél.



Ein Selbstläufer aber war diese Entwicklung nicht. Nach dem letzten Spiel, dem 1:6 bei Arminia Bielefeld, der vergangenen Saison, die Hertha als Siebter beendete, riefen Fans noch „Leitl raus“. Im Sommer gingen dann Leistungsträger wie Fabian Reese, Michael Cuisance und Kennet Eichhorn. Statt des befürchteten Einbruchs folgte der Durchmarsch an die Tabellenspitze.

Hertha in Cottbus: Hochrisikospiel nach der Länderspielpause

Eine Hürde hat Basler schon im Blick. „Der nächste Spieltag in Cottbus wird nicht so einfach“, sagte er. Und mit Blick auf die Fanszenen: „Da wird es, schätze ich, auch schöne Polizeieinsätze geben – da muss viel Polizei hin.“



Das Duell am 22. November (13.30 Uhr) in der Lausitz ist das erste Pflichtspiel zwischen beiden Klubs seit 2013. Es gilt als Hochrisikospiel, Energie erhebt deshalb einen Sicherheitszuschlag von zwei Euro auf die Tickets und auch die Deutsche Bahn hat bereits eine Warnung herausgegeben.

Basler über Union: „Die spielen Katastrophenfußball“

Ganz anders fällt Baslers Urteil über den Klub aus Köpenick aus. Dabei beginnt er versöhnlich: „Ich habe Union eigentlich immer gelobt – mit dem eigenen Stadion, gebaut mit den Händen, mit den eigenen Fans.“ Doch dann folgt die Abrechnung: „Jedes Jahr gefühlt zwei neue Trainer.“



Den Anfang vom Niedergang verortet Basler im Herbst 2023. „Eigentlich hat der Untergang ein bisschen mit Union begonnen, als sie Urs Fischer rausgeschmissen haben. Da begann alles so ein bisschen zu bröckeln.“



Ganz falsch liegt er damit nicht. Seit Fischers Abschied im November 2023 ist Lustrinelli bereits der vierte Cheftrainer nach Nenad Bjelica, Bo Svensson und Steffen Baumgart. Die Interimslösungen Marco Grote und Marie-Louise Eta sind dabei noch nicht mitgezählt.

Union-Trainer Lustrinelli: Basler verwechselt Thun mit Sion

Beim aktuellen Trainer musste Basler allerdings erst nachfragen. „Sag noch mal den Trainer, wie heißt der noch mal? Der war vorher in der Schweiz, glaube ich, in Sion.“ Das stimmt nicht ganz: Lustrinelli kam vom FC Thun, den er in der vergangenen Saison als Aufsteiger sensationell zur Schweizer Meisterschaft führte.



Pikant: Im September hatte Basler noch selbst gespottet, Lustrinelli werde wohl bald wieder in Thun landen.



Die Frage nach dem Warum will Basler an Unions Geschäftsführer Profifußball weiterreichen. „Da muss ich Horst fragen – ich mag ja Horst Heldt, wir lachen uns immer kaputt, wenn wir uns sehen – wer da auf die Idee gekommen ist.“

Union in der Bundesliga: Relegationsplatz und nur vier Torschüsse in Freiburg

Sein härtestes Urteil spart sich Basler für den Schluss auf: „Man muss ja auch sagen: Die spielen Katastrophenfußball. Schlechter kann man fast nicht mehr spielen.“



Das jüngste Spiel liefert ihm Argumente. Beim 0:2 in Freiburg gab Union in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss ab, am Ende standen gerade einmal vier. Nach neun Spieltagen stehen sieben Punkte und 7:21 Tore auf dem Konto, das bedeutet Platz 16. Dahinter liegen nur Schalke und Gladbach, die Basler ohnehin unten erwartet hatte.



Etwas Differenzierung verdient das Bild trotzdem. 17 Gegentore kassierte Union in den ersten vier Ligaspielen, in den fünf Partien danach nur noch vier.



Für Basler ändert das nichts an seiner Grundthese. Zwei Berliner Klubs, zwei Trainer, zwei Richtungen: Bei Hertha passt es für ihn, bei Union nicht.

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