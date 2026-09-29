Wer eskalierte im Hugo-Haus? Verwalter und Besetzer beschuldigen sich gegenseitig

Im Vordergrund die Dauermahnwache in Form von Pavillons der ehemaligen Besetzer, im Hintergrund die eingerüstete Immobilie kurz vor der Durchsuchung.

Auch ein Hund hat hier einmal gewohnt, und nach ihm ist es benannt: das Hugo-Haus in Friedrichshain. Das seit zwei Jahren von jungen Punks besetzte Gebäude zieht immer weitere Kreise. Spätestens seitdem die Polizei am Donnerstag mit 200 Einsatzkräften die Immobilie in der Gürtelstraße durchsucht hat, sind die Fronten zwischen Besetzern und Hausverwaltern endgültig verhärtet.



Wenige Tage nach diesen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung und Sicherstellung von Beweismitteln haben sich sowohl der Verwalter, als auch die Besetzer gegenüber der Berliner Zeitung zu den Geschehnissen geäußert. Die Umstände, die zum Großeinsatz führten, erzählen beide Seiten grundunterschiedlich.

Was bisher geschah

Zugespitzt hatte sich die Situation schon in den vergangenen Wochen. Die Besetzer wurden Ende August über einen Zettel an der Tür darüber informiert, dass Schadstoffe in der Fassade festgestellt worden seien und das Gebäude für die Entfernung leer sein solle. Rund drei Wochen später ging der Fall durch die Presse, weil sich die Besetzer des Hauses hinter einem Gerüst wiederfanden. Sie fürchteten, dass sich Mitarbeiter der neuen Hausverwaltung über die Fenster Zutritt verschaffen könnten.



Die nächste Eskalationsstufe wurde dann im Verborgenen erreicht, als eine Plane die Frontseite verdeckte. Was insbesondere am vergangenen Mittwoch tatsächlich hinter dieser Gerüstplane passierte, ist nicht belegt. Doch es wurde zum Anlass für einen Großeinsatz der Polizei, der das Haus leer hinterließ und die Besetzer sprachlos macht.

Polizeipräsenz nach dem Vorfall am vergangenen Mittwoch zwischen Hugo-Haus und der Dauermahnwache der Besetzer. © Ronja Ackermann/Berliner Zeitung

Beide Seiten beschuldigen sich des Angriffs

Die Besetzer demonstrierten am Samstag gegen das, was sie eine „kalte Räumung ohne Räumungstitel“ nennen, unter dem Motto: „Gegen jede Räumung! Für mehr Hugo-Häuser!“ Nun haben sie eine Pressemitteilung herausgegeben. Nach jahrelangem Leerstand „hatten junge Punks das Haus besetzt und langsam wieder in einen bewohnbaren Zustand gebracht“.



Die Polizei hatte vor der Durchsuchung gegenüber der Berliner Zeitung bestätigt, dass es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Bauarbeitern auf dem Gerüst und den Besetzern im Haus gekommen sei. Die mutmaßlichen Straftaten seitens der Besetzer haben dann zum richterlichen Durchsuchungsbeschluss geführt. Auch am Einsatzort selbst betonte die Polizei wiederholt, es sei keine Räumung, nur eine Durchsuchung.

Insgesamt sehen die Besetzer laut ihrer Pressemitteilung ein kalkuliertes Vorgehen: „Durch kombiniertes Vorgehen privater Securities, Bauarbeiter und der Polizei wurde die Situation binnen Wochen eskaliert. Nachdem die Bewohnenden sich schließlich gegen die Dauerprovokation wehrten, konnte am Donnerstag, dem 24.09.26, mittels Durchsuchungsbefehl eine De-facto-Räumung durchgeführt werden.“

Am Tag vor der Durchsuchung sichert die Polizei den Bürgersteig und das Gerüst. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wer angefangen hat, ist unklar

Denn die Punks sagen, die Aggression sei von den Bauarbeitern ausgegangen. Dieser Darstellung widerspricht der Verwalter nun erstmals öffentlich. „Die Darstellung, Mitarbeiter der dBS beziehungsweise von ihr beauftragte Arbeiter hätten gezielt Fenster eingeschlagen und anschließend Pfefferspray in die Räume gesprüht, ist unwahr.“ Dies teilt ein Sprecher der Ketano GmbH, die von der dBS mit der Kommunikation beauftragt wurde, dieser Zeitung mit. Die Arbeiter seien der „Demontage von Fassadenverkleidung sowie Bauelementen wie Vorsprüngen und Fenstern (…) sachgemäß nachgegangen.“

Weiter verweist der Sprecher auf die Pressemitteilung der Polizei, in der die Darstellung der Bauarbeiter aufgenommen wird: Aus dem Haus heraus seien die Arbeiter unter anderem mit Urin übergossen worden. Bei der Durchsuchung am Donnerstagabend war unter anderem in Flaschen abgefüllter Urin mit Pyrotechnik von der Polizei sichergestellt worden.



Wer angefangen hat, ist am Ende schwer zu belegen. Wer zuerst die Polizei gerufen hat, ist belegt: die dBS. Die Punks wollten nach eigener Aussage am Mittwoch keine Anzeige erstatten, um die Situation nicht weiter zu eskalieren. Nun wollen sie sich jedoch rechtlich beraten lassen.

Die Hausbesetzer bei der Dauermahnwache, auch am vergangenen Samstag gab es eine Demonstration. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Gutachten belegt Sanierungsbedarf

Die Immobilie wurde lange vernachlässigt. Den plötzlichen Sanierungsbedarf werteten die Besetzer als Vorwand, um das Haus zu leeren. Der Sprecher der Ketano GmbH argumentiert nun mit dem kürzlichen Eigentümerwechsel.



„Nachdem das Gebäude in das Eigentum der dBS Investment GmbH übergegangen ist, ist diese haftbar für eventuelle Schäden, die vom Gebäude, insbesondere auf den straßenseitigen Raum, ausgehen können und ist somit gesetzlich zum Handeln verpflichtet (was übrigens die vorherigen Eigentümer auch schon gewesen wären)“, erklärt der Sprecher.



Außerdem liegt der Berliner Zeitung ein Gutachten des Abbruchunternehmens GEMMA GmbH vor, auf das sich die dBS als Sachverständigen stützt. Darin wird vom „erheblich geschädigten, teilweise stark maroden und (…) nicht mehr dauerhaft verlässlich einzuschätzenden“ Zustand der straßenseitigen Fassade gesprochen. Empfohlen wird „nachdrücklich, den bereits vorgesehenen Rückbau kontrolliert und zeitnah fortzuführen“.

Bedauern auf beiden Seiten

„Auf Seiten der dBS Investment GmbH wird bedauert, dass die Situation inzwischen derart eskaliert ist. Sie hält es allerdings gerade angesichts des baulichen Zustands des Gebäudes, der festgestellten Schadstoffbelastung und der inzwischen dokumentierten Angriffe auf Beschäftigte für nicht verantwortbar, die bestehenden Zustände auf unbestimmte Zeit fortzuführen.“

Bedauern äußert sich auch auf der Seite der Besetzer. „Wir sind unfassbar enttäuscht und wütend darüber“, sagte Molly, eine der Besetzer, nach der Durchsuchung. Im Streit um Fassadenbauteile und Urinbomben wird hier ein Kampf gefochten, der für die Besetzer eine viel grundsätzlichere Frage berührt: „Die Besetzung des Hugo-Hauses war kein Verbrechen. Die Besetzung ist eine Notwehr-Aktion gegen ein kaputtes System“, schreibt C., einer der Besetzer, in der Pressemitteilung.



Straf- und Zivilgesetze sehen das deutlich anders. Doch C. fordert auch „das Ende von Leerstand, das Ende von Zwangsräumungen und eine radikale Vergesellschaftung von Wohnraum“ – damit dürfte er nicht allein sein.

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