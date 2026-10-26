Alkohol-Studie stellt Annahme auf den Kopf: Der Leichtsinn kommt vor dem Trinken

Wer viel trinkt, wird leichtsinnig. So lautet die gängige Erklärung, wenn Menschen mit Alkoholproblemen riskante Entscheidungen treffen.



Eine neue Studie aus Würzburg, Dresden und Berlin legt nahe, dass es häufig umgekehrt läuft. Der Leichtsinn zeigt sich zuerst, der höhere Konsum folgt.



603 Menschen spielten dafür ein Jahr lang einmal im Monat kurze Spiele auf dem Handy. Wer dabei mehr riskierte als sonst, trank im Folgemonat häufig mehr Alkohol. Mehr Alkohol machte die Teilnehmenden dagegen im nächsten Spiel nicht messbar leichtsinniger.

Alkohol-Studie mit 603 Teilnehmern

Die Untersuchung stammt vom Universitätsklinikum Würzburg (UKW) und der TU Dresden. Sie ist im Fachjournal „Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging“ erschienen.



Gemessen wurde in Dresden, Mannheim und Berlin. Hier gehört die Psychiatrie der Charité zum Forschungsverbund TRR 265, der untersucht, wie Menschen die Kontrolle über ihren Konsum verlieren.



Die Teilnehmenden hatten überwiegend eine leichte bis mittelschwere Alkoholkonsumstörung. Einen Entzug brauchten sie nicht, im Griff hatten sie ihren Konsum aber auch nicht mehr. Typisch ist etwa dieses Muster: unter der Woche nichts, von Donnerstag bis Sonntag sehr viel.



Alle zwei Tage fragte das Handy mittags ab, was zuletzt getrunken wurde, vom Schnapsglas bis zur Flasche Wein.

Früchte pflücken, wetten, Karten aufdecken

Jede Spielrunde dauerte etwa 20 Minuten. Zwei Spiele prüften die Selbstkontrolle: Fallende Früchte pflücken und sofort stoppen, sobald eine braun wird. Und Punktmuster auf einem Raster merken.



Die beiden anderen Spiele maßen das Risikoverhalten. Bei Wetten mit 50:50-Chance konnten die Teilnehmenden stattdessen einen sicheren Punktestand nehmen. Im Kartenspiel kostete jede aufgedeckte Karte Punkte. Wer sofort tippte, sparte sie, ging aber ein höheres Risiko ein.

Das Warnzeichen: vorschnell entscheiden

Nur die Risiko-Spiele verrieten etwas über das spätere Trinken. Besonders aufschlussreich waren Wetten, bei denen man gewinnen und verlieren konnte. Wer hier öfter zockte als sonst, trank im Folgemonat mehr.



Ähnlich im Kartenspiel: Wer weniger Karten aufdeckte und vorschneller entschied, griff danach häufiger zum Glas. Studienautor Hilmar Zech fasst zusammen, wer im Spiel „risikofreudiger oder unvorsichtiger war“, habe im folgenden Monat oft mehr getrunken.



Beim Früchtepflücken und beim Merkspiel fand sich kein solcher Zusammenhang. Damit wackelt das Bild vom willensschwachen Trinker, dem schlicht die Bremse fehlt. Entscheidend war, wie Menschen abwägen, wenn der Ausgang ungewiss ist.

Kein Beweis, aber ein starker Hinweis

Frühere Studien lieferten meist Momentaufnahmen. Ob der Alkohol das Verhalten verändert oder das Verhalten dem Trinken vorausgeht, blieb damit offen.



Laut Co-Studienleiter Lorenz Deserno hielt die zeitliche Richtung auch dann, wenn die Forschenden einrechneten, wie viel jemand vorher schon getrunken hatte. Das teilt der Fachverlag Elsevier mit.



Dass das eine das andere auslöst, belegt die Abfolge allerdings nicht. Die Trinkmengen beruhen zudem auf eigenen Angaben, und die Effekte gelten im Durchschnitt, nicht für jeden Einzelnen.

Frühwarnsystem für Alkohol auf dem Handy

Das Team will die Spiele als Risikoanzeiger weiterentwickeln. Fallen die Werte auf, könnten Betroffene gezielt angesprochen und beraten werden, bevor sich der Konsum aufschaukelt.



Behandeln lässt sich damit noch niemand, auch der Verlag sieht keine unmittelbaren Folgen für die Therapie. In einer Folgestudie spielen 150 Probanden deshalb zweimal täglich, um den Zeitpunkt der Veränderung genauer zu bestimmen.



Gebraucht würde ein solches Werkzeug dringend. Laut Jahrbuch Sucht 2026 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) gelten in Deutschland rund 2,16 Millionen Erwachsene als alkoholabhängig, weitere 1,7 Millionen trinken missbräuchlich. Etwa 44.000 Todesfälle im Jahr gehen auf Alkohol zurück.



Eine Bedingung sollte dabei von Anfang an gelten: Ein solcher Risikowert gehört aufs Handy des Betroffenen. In fremden Datenbanken hat er nichts zu suchen.

Hilfe bei Alkoholproblemen

Wer bei sich oder Angehörigen ein Alkoholproblem vermutet, kann sich vertraulich beraten lassen:

Wer bei sich oder Angehörigen ein Alkoholproblem vermutet, kann sich vertraulich beraten lassen: Sucht & Drogen Hotline: 01806 31 30 31, rund um die Uhr, 0,20 Euro pro Anruf (sucht-und-drogen-hotline.de)

01806 31 30 31, rund um die Uhr, 0,20 Euro pro Anruf (sucht-und-drogen-hotline.de) Suchtberatungsstellen in der Nähe: über das Suchthilfeverzeichnis der DHS

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