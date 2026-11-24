Annika Hoenig pflegt ihren Mann Heinz Hoenig zu Hause und wehrt sich auf Instagram gegen Kritik einer Followerin: Pflegende Angehörige dürften sichtbar sein. Was die Zahlen für Deutschland zeigen.

Der Schauspieler Heinz Hoenig lag 2024 nach akuten Herzproblemen und einer schweren bakteriellen Infektion rund 140 Tage auf der Intensivstation und musste mehrfach operiert werden.



Seit seiner Entlassung aus der Klinik ist er auf Pflege angewiesen und wird zu Hause betreut – von seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig, die sich zudem auch um die gemeinsamen, kleinen Kinder kümmert.



Die 41-Jährige befindet sich hierzulande damit in guter Gesellschaft: Von 5,7 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden rund 86 Prozent zu Hause versorgt – und etwa zwei Drittel der pflegenden Angehörigen sind Frauen.

Eine von ihnen ist Annika Hoenig. Als Frau eines deutschen Schauspielstars und als Influencerin hat sie zudem eine Stimme und Sichtbarkeit – knapp 40.000 Follower auf Instagram nehmen an ihrem Privatleben und am Gesundheitszustand ihres Mannes Anteil.

Kritik einer Followerin: „Leider sind Sie für mich nicht mehr glaubwürdig“

Nun hat sich die ausgebildete Krankenschwester per Video an die Fans gerichtet, um Gesellschaftskritik zu äußern. Per Screenshot macht sie eine Zuschrift öffentlich, die sie von einer Userin erhalten hat. Die 75-Jährige schreibt an Hoenig, sie sei auch Ehefrau eines pflegebedürftigen Ehemanns, gehe aber damit „nicht so hausieren“.

Hoenigs Aussagen passten nicht zu dem Bild, das sie von sich zeige, so die Kritikerin: „Wer wirklich 24/7 einen Menschen betreut, hat keine Zeit und kein Bedürfnis, das der Welt mitzuteilen, lustige Filmchen und Werbung für allerlei Zeug zu machen. Leider sind Sie für mich nicht mehr glaubwürdig.“

Zustimmung wird geprüft...

Annika Hoenig, von diesen Vorwürfen offenbar getroffen, hält dagegen: „Warum wird eigentlich von pflegenden Angehörigen noch immer erwartet, dass sie möglichst unsichtbar bleiben“, fragt sie. „Als würde die Verantwortung bedeuten, dass man sein eigenes Leben vollständig zurückstellen, auf Freude verzichten und seine Geschichte lieber für sich behalten sollte.“

Sobald jemand lache oder schöne Momente teile, werde plötzlich in Frage gestellt, wie belastend Pflege tatsächlich sein könne. „Dabei hinterlässt Pflege Spuren: körperlich, seelisch und oft auch finanziell“, sagt Hoenig, die in der Vergangenheit öffentlich um Spenden für ihren Ehemann gebeten hatte, da dieser jahrelang nicht durchgehend krankenversichert war und extrem hohe Behandlungskosten aufgelaufen waren.

„Wer pflegt, soll möglichst unsichtbar bleiben“: Annika Hoenigs Antwort

Auch Heinz Hoenig ist im Video seiner Frau zu sehen, die beiden halten sich während einer gemeinsamen Autofahrt an den Händen. Annika Hoenig schreibt zu ihrem Video: „Wer pflegt, soll funktionieren, verzichten und möglichst unsichtbar bleiben. Wer trotzdem lacht, arbeitet oder sein Leben öffentlich teilt, wird infrage gestellt. Genau dieses Gesellschaftsbild muss sich ändern!“

Ein Lächeln mache die Erschöpfung nicht ungeschehen. Und ein paar schöne Momente zeigten niemals die ganze Realität. „Pflegende Angehörige haben ein Recht darauf, gesehen und gehört zu werden“, beschließt Hoenig ihren Appell. Sie zeigt Fotos von sich ohne Filter, in denen ihr die Erschöpfung anzusehen ist.

In den Kommentaren erhält Hoenig viel Zuspruch, auch von anderen pflegenden Angehörigen. Die 41-Jährige hatte den 33 Jahre älteren Heinz Hoenig („Das Boot“, „Der König von St. Pauli“) im Jahr 2012 kennengelernt und 2019 geheiratet. Das Paar lebt in Blankenburg im Harz und hat zwei 2020 und 2022 geborene Söhne.

Heinz Hoenig (75) hat sich von einem erneuten Klinikaufenthalt im September erholt und trat Mitte November wieder gut gelaunt in der Öffentlichkeit auf. Die Folgen seiner schweren Erkrankungen im Jahr 2024 prägen seinen Alltag allerdings weiterhin: Der Schauspieler ist nach wie vor auf Unterstützung und Pflege angewiesen.

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