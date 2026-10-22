Wer Pierogi und Pelmeni in einen Topf wirft, hält Paella für Pasta

Ein Kollege schmäht die osteuropäische Küche. Unser Autor fragt: Wie kann man einen halben Kontinent verspeisen, ohne ihn je richtig gekostet zu haben?

Man muss Oliver Weinlein eine Leistung bescheinigen, die vor ihm meines Wissens noch niemandem gelungen ist: Er hat einen ganzen Kulturraum in einen Topf geworfen, von der Oder bis zum Pazifik, und dessen Küche pauschal in Grund und Boden geschrieben. Pierogi, Pelmeni, Wareniki? Können alle nichts, schmecken irgendwie okay, sind maßlos überschätzt.

Als Pole müsste ich beleidigt sein. Ich bin aber vor allem beeindruckt und, ehrlich gestanden, auch ein wenig besorgt. Weinlein kann froh sein, wenn sich nicht der polnische Botschafter meldet. Als Harald Schmidt einst Witze über Polen und verschwundene Autos riss, landete immerhin ein Protestbrief bei seinem Arbeitgeber. Über Autos konnten wir damals noch lachen. Bei Pierogi hört der Spaß auf.

Weinleins Osteuropa reicht von Warschau bis Wladiwostok, und überall kommt offenbar dasselbe auf den Tisch: Teig, Schmand, Dill. Das ist ungefähr so, als würde man behaupten, die italienische Küche bestehe nur aus Nudeln mit Tomatensoße und die französische aus Käse und Baguette. In Neapel und Paris würde man über so einen Satz nicht lachen. Man würde dem Autor Einreiseverbot erteilen.

Mit Pilzen gefüllte Öhrchen

Teigtaschen seien „das Malen nach Zahlen der Weltküche“, schreibt Weinlein. Schließlich gebe es sie überall, von Japan bis Georgien. Nur: Brot gibt es auch überall. Trotzdem käme niemand auf die Idee, die deutsche Brotkultur für kulinarisch anspruchslos zu erklären. Wer es dennoch täte, verriete vermutlich mehr über seinen eigenen kulinarischen Horizont als über die deutsche Backkunst. Seit 2014 steht sie sogar im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Bei Pierogi würde ich sogar einen Schritt weitergehen: Sie sind keine gewöhnlichen Teigtaschen, sie sind eine kulinarische Offenbarung voller Vielfalt. Gerade in Polen. An Heiligabend schwimmen winzige, mit Pilzen gefüllte Öhrchen, die Uszka, in roter Rote-Bete-Suppe. Im Sommer kommen Pierogi mit Blaubeeren, Sahne und Zucker auf den Tisch. Für viele Polen das beste Dessert der Welt – bis die ersten Pflaumenknödel serviert werden.

Dann gibt es noch Kołduny, kleine gefüllte Teigtaschen, die man am besten im Ganzen isst, damit kein Tropfen der Füllung verloren geht. Wer all das für dasselbe Gericht hält, würde vermutlich auch Spaghetti, Lasagne und Ravioli unter dem Begriff Nudeln abheften. Und sich wundern, warum die Italiener protestieren.

Im Mai erschien erstmals ein landesweiter Guide Michelin für Polen. Elf Restaurants tragen Sterne, darunter das neu ausgezeichnete Steampunk in Pszczyna. Die Inspektoren loben dort ein „fantastisches Beispiel moderner polnischer Küche“: Pierogi mit Rinderrippe und Pilzen in Sauerkrautbrühe. Wer Sauerkraut in Teig wickle, habe „jede Hoffnung aufgegeben“, schreibt Weinlein. In Pszczyna schwimmen die Pierogi sogar darin. Und das Restaurant hat einen Stern.

Auch in Amerika hat man die Vorzüge der osteuropäischen Küche entdeckt. Iron Chef Michael Symon machte in Cleveland Pierogi mit Rinderbacke zu seinem Markenzeichen, für ihn ein großartiges Beispiel für Essen, das „köstlich und nicht prätentiös“ ist. Aber nicht jeder amerikanische Starkoch war von Anfang an so überzeugt.

Starkritiker Anthony Bourdain musste einmal lernen, dass man sich an Osteuropa verschlucken kann. 2008 reiste er für seine Sendung „No Reservations“ nach Rumänien. Statt die kulinarische Vielfalt des Landes zu entdecken, landete er mit seinem russischen Begleiter auf einer grotesken Dracula-Touristenveranstaltung, schimpfte über Restaurants und Gastfreundschaft und hinterließ den Eindruck, Rumänien sei vor allem eine gastronomische Zumutung.

Einladung nach Warschau

Die Empörung war groß. Bourdain räumte später ein, dass die Sendung gründlich misslungen war. Ein bemerkenswertes Eingeständnis für einen Mann, der beruflich davon lebte, kritische Urteile über fremde Küchen zu fällen.

Vielleicht sollte Weinlein sich daran ein Beispiel nehmen. Man muss Pierogi nicht lieben. Man darf sie langweilig finden, zu weich, zu fettig oder zu dilllastig. Aber wer einen ganzen Kulturraum abkocht, ohne auf Nuancen zu achten, sollte hinterher wenigstens bereit sein, sein Urteil noch einmal abzuschmecken. Bourdain hatte immerhin die Größe, seinen Fehler einzuräumen. Weinlein muss nicht gleich vor Reue auf die Knie fallen. Eine zweite Portion Pierogi würde fürs Erste genügen.

Deshalb, lieber Herr Weinlein, lade ich Sie nach Warschau ein. Wir essen uns durch die Stadt, von Praga-Północ bis Wola, probieren Pierogi mit Fleisch, mit Pilzen, mit Kartoffeln und Quark, vielleicht sogar mit Blaubeeren. Sie dürfen alles kritisieren, den Teig, die Füllung, den Dill. Ich verspreche, nicht beleidigt zu sein. Und wenn Sie am Ende doch zu dem Urteil kommen, dass die osteuropäische Küche einiges kann, schreiben Sie eben einen weiteren Text: einen großen Entschuldigungsbrief an die osteuropäische Teigtasche. Keine Sorge, wir Polen sind nicht nachtragend, meistens jedenfalls.

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