Wer regiert, prägt noch keine Gesellschaft: Europas Rechte und die kulturelle Macht

Auf einer Insel vor Venedig diskutierten Rechte und Konservative über die Zukunft Europas. Auch Giorgia Melonis Regierung stand auf dem Prüfstand – als Vorbild und als Enttäuschung.

Was eine rechte Kulturpolitik ausmacht, lässt sich leichter als Anspruch formulieren, denn in die Praxis übersetzen. Soll sie vor allem Stimmen Raum geben, die bislang wenig Gehör finden? Andere Schwerpunkte bei der Förderung von Kunst setzen? Oder die Institutionen selbst verändern? Dahinter steht auch die Frage, welche Vorstellungen von Europa, seiner Geschichte und seiner Zukunft sich durchsetzen.