Werbung vom Smart-TV entfernen - Wenn die KI den Fernseher aufräumt

Ein Hack geht viral und zeigt, wie Künstliche Intelligenz Smart-TVs von Werbung, Tracking-Diensten und vorinstallierter Software befreien kann. Experten warnen vor möglichen Risiken.

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Neben Apps wie Netflix sind bei vielen Smart-TVs auch andere Programm vorinstalliert. Nicht immer zur Freude der User.

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Werbung auf dem Startbildschirm, gesponserte Empfehlungen und zahlreiche vorinstallierte Apps gehören für viele Besitzer von Smart-TVs inzwischen zum Alltag und sind natürlich nervig.

Doch ein neuer Trend zeigt, wie sich diese Funktionen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz weitgehend entfernen lassen.

Ausgelöst wurde die Entwicklung Mitte Oktober durch den Softwareentwickler Gathin T., der auf der Plattform X schilderte, wie er den Xiaomi-Fernseher seiner Eltern mit dem KI-Werkzeug „Claude Code“ von Werbeeinblendungen und überflüssiger Software befreite. Aus dem zunächst privaten Experiment entstand innerhalb weniger Tage das Open-Source-Projekt „CleanYourTV“ (zunächst unter dem Namen „tv-vibehack“ bekannt). Das Projekt verzeichnet inzwischen zehntausende Nutzer und GitHub-Sterne.

Nicht gelöscht, nur abgeschaltet

Das Prinzip dahinter ist vergleichsweise einfach: Besitzer kompatibler Android- oder Google-TV-Geräte geben einer KI den Modellnamen ihres Fernsehers. Über die Android Debug Bridge (ADB), eine in Android integrierte Entwickler-Schnittstelle, verbindet sich die Software mit dem Gerät im heimischen WLAN.

Anschließend können Werbedienste, Telemetrie-Funktionen und vorinstallierte Programme deaktiviert werden. Die Projekte betonen dabei, dass die Anwendungen in der Regel nicht gelöscht, sondern lediglich abgeschaltet werden, sodass sich Änderungen später rückgängig machen lassen.

„Technisch ist das nichts Neues. Jeder Android TV hat eine Entwicklerschnittstelle, über die sich das Gerät konfigurieren lässt. Werbung, Startbildschirm und Tracking werden alle über vorinstallierte Apps ausgespielt, die sich darüber abschalten lassen. Neu ist, dass man das mit einem Prompt einem AI Agent übernehmen lassen kann“, so Niklas Trenkler, CEO von Streemfire.

Viele Nutzer ersetzen zugleich die ursprüngliche Benutzeroberfläche ihres Fernsehers durch einen alternativen Startbildschirm, der auf Werbung verzichtet und sich optisch häufig an Apples TV-Betriebssystem tvOS orientiert. Unterstützt werden vor allem Geräte mit Android TV oder Google TV, darunter Modelle von Xiaomi, Sony, TCL oder Philips.

Der Trend gilt als Beispiel für das sogenannte „Vibe Coding“. Dabei beschreiben Anwender einer KI lediglich das gewünschte Ergebnis in natürlicher Sprache, während die Software die notwendigen technischen Schritte selbstständig ausführt. Statt Programmcode zu schreiben, geben Nutzer also nur Anweisungen vor.

Neben „CleanYourTV“ sind inzwischen weitere Projekte entstanden, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Sie versprechen, Smart-TVs von Werbefunktionen, Datensammlung und unnötiger Software zu befreien. Gleichzeitig weisen die Entwickler darauf hin, dass Eingriffe in Systemeinstellungen Risiken bergen können. In einzelnen Fällen berichteten Nutzer von Fehlfunktionen oder Problemen nach den Änderungen. Zudem erfordert die Nutzung solcher Werkzeuge die Aktivierung von Entwicklerfunktionen, die ursprünglich nicht für den alltäglichen Gebrauch vorgesehen sind.

Der Erfolg der Projekte zeigt dennoch, dass viele Verbraucher unzufrieden mit der zunehmenden Kommerzialisierung ihrer Fernsehgeräte sind. Während Hersteller verstärkt auf Werbeeinnahmen und Nutzerdaten setzen, suchen Nutzer nach Wegen, die Kontrolle über ihre Geräte zurückzuerhalten.

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