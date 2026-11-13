Werkstatt verlangt 22.300 Euro für neuen Motor – ein zweiter Mechaniker braucht 30 Sekunden

Werkstatt verlangt 22.300 Euro für einen neuen Motor im Toyota Tundra. Ein zweiter Mechaniker löst das Problem in 30 Sekunden. Plus: Ihre Rechte.

Ein Mechaniker prüft den Ölstand: Im Fall des Toyota Tundra fand die zweite Werkstatt weder Öl- noch Kühlmittelverlust. (Symbolbild)

Es schleift. Metallisch und laut, immer dann, wenn Ryan den Allradantrieb seines Pick-ups zuschaltet. Die Werkstatt hat schnell eine Antwort: Motor und Antriebsstrang müssen raus.



Kostenpunkt: knapp 25.000 US-Dollar, umgerechnet rund 22.300 Euro. Für einen Toyota Tundra, Baujahr 2016, mit fast 190.000 Kilometern auf dem Tacho.



Ryan unterschreibt nicht. Er holt eine Zweitmeinung, und die Sache ist schneller erledigt als ein Ölwechsel.

Zweitmeinung vom Youtube-Mechaniker

Ryan bringt den Pick-up zu Dave Bell. Der Mechaniker betreibt die Werkstatt „Dave's Auto Center“ in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah und filmt seine Reparaturen für Youtube. Über den Fall hat zuerst Focus online berichtet.



Die erste Werkstatt hatte den Motortausch mit einem Drucktest am Kühlsystem begründet. Dabei sei Druck verloren gegangen. Für die Werkstatt ein Zeichen für eine defekte Zylinderkopfdichtung.



Die Diagnose klingt dramatisch, und sie wäre es auch. Ist die Zylinderkopfdichtung kaputt, kann Kühlmittel ins Öl oder in den Brennraum gelangen. Dann droht der Motor zu überhitzen.

Kein Leck, keine Überhitzung

Nur: Bell findet nichts davon. Kein Kühlmittel fehlt, nirgends gibt es Spuren von Überhitzung.



Im Video macht der Mechaniker aus seiner Wut keinen Hehl. „Und die Leute wundern sich, warum sie dem Mechaniker nicht vertrauen können“, sagt er laut dem Bericht. Das mache ihn „unendlich wütend“.



Dann legt er nach: Jeder dürfe ihm gern das Öl- oder Kühlmittelleck zeigen, das einen Motortausch für 20.000 Dollar rechtfertige.

Ursache des Schleifgeräuschs: ein verbogenes Blech

Die Lösung findet Bell auf der Hebebühne. Ein Schutzblech ist leicht verbogen und streift ein rotierendes Bauteil. Genau das erzeugt das Schleifen im Allradbetrieb. Möglicherweise hat ein Steinschlag das Blech verformt.



Bell setzt einen Schraubendreher an und biegt die Abdeckung zurück. „Was war die Lösung? 30 Sekunden und ein Schraubendreher“, sagt er.



Der neue Motor ist damit vom Tisch. Bell hat die erste Werkstatt später kontaktiert und zur Rede gestellt. Was sie darauf geantwortet hat, ist nicht bekannt, ihr Name taucht in dem Bericht nicht auf.

Werkstatt-Rechnung: Diese Rechte haben Autofahrer in Deutschland

Auch hierzulande wird ein Werkstattbesuch schnell vierstellig. Rechtlich ist der Reparaturauftrag ein Werkvertrag nach § 631 BGB. Die Werkstatt schuldet eine fachgerechte Reparatur, so wie sie vereinbart wurde.

Diese Punkte sollten Autofahrer kennen: Kostenvoranschlag schriftlich einholen: Dazu rät die Verbraucherzentrale vor jeder größeren Reparatur. Geld kosten darf er nur, wenn das vorher vereinbart wurde. Im Zweifel ist er nach § 632 BGB kostenlos.

Dazu rät die Verbraucherzentrale vor jeder größeren Reparatur. Geld kosten darf er nur, wenn das vorher vereinbart wurde. Im Zweifel ist er nach § 632 BGB kostenlos. Reparatur wird teurer: Zeichnet sich eine deutliche Überschreitung des Kostenvoranschlags ab, muss die Werkstatt sofort Bescheid geben (§ 650 BGB). Als Faustregel gelten häufig 15 bis 20 Prozent. Der Kunde kann dann kündigen und zahlt nur die bis dahin geleistete Arbeit.

Zeichnet sich eine deutliche Überschreitung des Kostenvoranschlags ab, muss die Werkstatt sofort Bescheid geben (§ 650 BGB). Als Faustregel gelten häufig 15 bis 20 Prozent. Der Kunde kann dann kündigen und zahlt nur die bis dahin geleistete Arbeit. Zweitmeinung holen: Bei teuren Diagnosen wie Motor- oder Getriebeschaden lohnt der Weg zu einer zweiten Werkstatt. Lassen Sie sich den Befund schriftlich geben.

Bei teuren Diagnosen wie Motor- oder Getriebeschaden lohnt der Weg zu einer zweiten Werkstatt. Lassen Sie sich den Befund schriftlich geben. Altteile zurückverlangen: Ausgebaute Teile gehören dem Kunden. Wer sie mitnimmt, kann später prüfen lassen, ob der Tausch nötig war.

Ausgebaute Teile gehören dem Kunden. Wer sie mitnimmt, kann später prüfen lassen, ob der Tausch nötig war. Mangelhafte Reparatur: Nach den Gewährleistungsrechten ab § 634 BGB haben Kunden Anspruch auf kostenlose Nachbesserung. Mangel dokumentieren, angemessene Frist setzen.

Nach den Gewährleistungsrechten ab § 634 BGB haben Kunden Anspruch auf kostenlose Nachbesserung. Mangel dokumentieren, angemessene Frist setzen. Streit um die Rechnung: Die Werkstatt darf das Auto zurückhalten, bis bezahlt ist (§ 647 BGB). Wer die Rechnung für überhöht hält, zahlt deshalb oft unter Vorbehalt und klärt den Streit danach.

Die Werkstatt darf das Auto zurückhalten, bis bezahlt ist (§ 647 BGB). Wer die Rechnung für überhöht hält, zahlt deshalb oft unter Vorbehalt und klärt den Streit danach. Freie Werkstatt wählen: Wer nicht zur Vertragswerkstatt fährt, verliert die Herstellergarantie nicht, solange die Herstellervorgaben eingehalten werden.

Für Ryan hat sich die zweite Fahrt gelohnt: Statt 22.300 Euro zahlt er für 30 Sekunden Arbeit. Wer eine fünfstellige Werkstattrechnung auf dem Tisch hat, sollte das Auto erst einmal einer zweiten Werkstatt zeigen.

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