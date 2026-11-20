Ein Gutachter schlägt vor, die Technik auf drei Standorte zu verteilen. Für Händler könnte das neue System Überweisungen ins Nachbarland erleichtern.

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas plant ein gemeinsames Zahlungssystem. Es soll die nationalen Zahlungsnetze verbinden und Geldtransfers zwischen den Mitgliedsländern erleichtern. Ein Gutachter empfiehlt, die Aufgaben zwischen Nigeria, Ghana und der westafrikanischen Zentralbank BCEAO mit Sitz in Senegal aufzuteilen.



Liberias Zentralbankchef Henry F. Saamoi stellte den Vorschlag in einem Interview mit dem ghanaischen Sender JoyNews vor, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Nigeria würde demnach die Plattform für Sofortzahlungen betreiben. Die BCEAO soll große Zahlungen zwischen Finanzinstituten in Echtzeit abwickeln. Ghana würde ein Ausweichsystem bereitstellen, das bei einem technischen Ausfall einspringen könnte.

Die Gespräche über die Standorte liefen noch, sagte Saamoi. Er sprach sich für die Aufteilung aus, damit kein einzelnes Land das System dominiert. „Mir gefällt der Ansatz mit drei Ländern, weil wir eine Region sind, ein Staatenbund“, sagte er. Die Westafrikanische Währungsagentur WAMA hatte einen unabhängigen Gutachter gesucht, der die Bewerbungen für die einzelnen Teile des Systems bewerten sollte.

Warum eine Zahlung ins Nachbarland über den Dollar läuft

Zahlungen zwischen westafrikanischen Ländern werden bislang häufig in US-Dollar abgerechnet. Kauft etwa ein Unternehmen in Ghana Waren in Nigeria, kann der Betrag zunächst von ghanaischen Cedi in Dollar und anschließend in nigerianische Naira umgerechnet werden. Solche Umwege können durch Wechselkursaufschläge und Gebühren zusätzliche Kosten verursachen. Das geplante System soll Überweisungen über Landesgrenzen hinweg vereinfachen und den Bedarf an Fremdwährungen verringern, berichtet das nigerianische Wirtschaftsportal Nairametrics.



Welche Währung die beteiligten Institute für die Abrechnung untereinander verwenden würden, ist laut Saamoi noch offen. Für den Betrieb müssten die Länder ihre nationalen Systeme so ausbauen, dass sie sich miteinander verbinden lassen. Ob das Angebot im Alltag genutzt werde, hänge auch von den Gebühren ab. „Wenn sich die Menschen, für die man ein Sofortzahlungssystem einführt, die Nutzung nicht leisten können, wird es auch nicht genutzt“, sagte Saamoi.

Acht Länder haben bereits ein gemeinsames Sofortzahlungsnetz

In einem Teil Westafrikas gibt es bereits ein Netz für grenzüberschreitende Sofortzahlungen. Die BCEAO nahm ihre Plattform PI-SPI im September 2025 in Betrieb. Sie verbindet Zahlungsdienstleister in den acht Ländern der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion, die den westafrikanischen CFA-Franc verwenden.



Das neue Ecowas-System soll Verbindungen über diese Währungsunion hinaus ermöglichen, etwa nach Nigeria und Ghana, die eigene Währungen haben.

Wie verbreitet solche Systeme inzwischen sind, zeigt der am Donnerstag vorgestellte Bericht der AfricaNenda Foundation. Demnach waren im Juli 39 Sofortzahlungssysteme in Betrieb, deren Dienste 43 afrikanische Länder erreichten. Über diese Systeme liefen im Jahr 2025 rund 71 Milliarden Transaktionen im Wert von insgesamt 1,8 Billionen US-Dollar. Der durchschnittliche Betrag pro Zahlung sank von 45 Dollar im Jahr 2021 auf 26 Dollar im Jahr 2025. Der Bericht wertet das als Hinweis darauf, dass die Systeme zunehmend für kleinere Zahlungen im Alltag genutzt werden.

Gemeinsame Währung bleibt ein eigenes Vorhaben

Ecowas arbeitet seit Jahren auch am Eco, einer gemeinsamen Währung. Nach dem bisherigen Zeitplan soll sie ab 2027 schrittweise eingeführt werden. Zunächst sollen Länder teilnehmen können, die die vereinbarten wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen. Beim Zahlungssystem geht es darum, die bestehenden nationalen Netze miteinander zu verbinden. Das ist auch zwischen Ländern mit unterschiedlichen Währungen möglich.