Merz beim Westbalkan-Gipfel: Mehr Tempo für den EU-Beitritt und den Binnenmarkt

Beim Westbalkan-Gipfel in Montenegro will der Bundeskanzler Europas Beitrittsversprechen konkretisieren. Die Wirtschaft fordert mehr Tempo und Reformen.

Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Donnerstag nach Montenegro, um am Gipfel des Berlin-Prozesses für den Westbalkan teilzunehmen. Das Treffen unter dem Motto „Region in Motion – Owning the Change“ soll die regionale Zusammenarbeit stärken und die sechs Westbalkanstaaten näher an die Europäische Union heranführen. Doch hinter den diplomatischen Bekenntnissen steht eine entscheidende Frage: Wie viel ist das europäische Beitrittsversprechen noch wert, wenn der Weg in die EU für viele Kandidaten seit Jahren stockt?

Der 2014 auf deutsche Initiative gestartete Berlin-Prozess bringt Montenegro, Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo zusammen. Er soll wirtschaftliche Verbindungen vertiefen, Handelshemmnisse abbauen und die europäische Integration vorantreiben. Für Deutschland geht es dabei auch um geopolitische Stabilität und wirtschaftliche Interessen in einer Region, die eng mit Europa verflochten ist.

„Die Teilnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz am Gipfel des Berlin-Prozesses ist ein klares Signal, dass die Bundesregierung die EU-Integration der Länder des Westlichen Balkans mit Nachdruck unterstützt“, sagt Christoph Beeck, Südosteuropa-Sprecher des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Das liege „im ureigenen Interesse Deutschlands, der deutschen Wirtschaft und Europas insgesamt“.

Reformen auf dem Balkan, Bewegung in Brüssel

Der Fortschritt der Beitrittskandidaten fällt höchst unterschiedlich aus. Montenegro ist dabei am weitesten. Das Land verhandelt seit 2012 mit der EU und hat alle 33 Verhandlungskapitel eröffnet. Albanien hat ebenfalls deutlich an Tempo gewonnen. Doch selbst bei den Vorreitern ist der Beitritt kein Selbstläufer. Entscheidend bleibt, ob Reformen tatsächlich umgesetzt und rechtsstaatliche Standards dauerhaft gesichert werden.

Im Fall von Serbien belasten Defizite bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratiefragen sowie der ungelöste Konflikt mit Kosovo den Prozess. Nordmazedonien wird durch den Streit mit Bulgarien über historische, sprachliche und verfassungsrechtliche Fragen gebremst. Bosnien und Herzegowina kämpft mit institutionellen Blockaden und politischen Gegensätzen. Kosovo wiederum leidet unter dem Konflikt mit Serbien und der Tatsache, dass nicht alle EU-Staaten seine Unabhängigkeit anerkennen.

Korruptionsbekämpfung, unabhängige Justiz, demokratische Institutionen und der Kampf gegen organisierte Kriminalität bleiben zentrale Voraussetzungen. Die Kandidaten müssen liefern. Doch auch die EU steht unter Zugzwang. Wer Reformen verlangt, muss Fortschritte erkennbar honorieren und darf die Beitrittsperspektive nicht zu einer endlosen Warteschleife werden lassen.

Binnenmarkt statt Warten auf den Vollbeitritt

Die Wirtschaft fordert deshalb mehr Tempo auf beiden Seiten. „Der neue Schwung im europäischen Erweiterungsprozess darf nicht wieder verloren gehen“, warnt Beeck. Nötig seien politischer Wille und eine gemeinsame Kraftanstrengung. Die Kandidaten müssten EU-Standards konsequent übernehmen, ihre Institutionen stärken und bessere Investitionsbedingungen schaffen. Zugleich müsse die EU ihre Verfahren flexibler gestalten und nachweisbare Reformfortschritte mit konkreten Integrationsschritten belohnen.

Ansatzpunkte sehen Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer schrittweisen Annäherung an die EU. Eine frühere Beteiligung an europäischen Programmen, Politikbereichen und Teilen des Binnenmarkts könnte den Ländern Vorteile bringen, bevor sie formell Mitglied werden. Besonders der Zugang zum Binnenmarkt verspricht Impulse für Handel und Investitionen.

Das wirtschaftliche Potenzial ist erheblich. Der deutsche Handel mit den sechs Westbalkanstaaten hat sich nach Angaben des Ost-Ausschusses seit Beginn des Berlin-Prozesses 2014 mehr als verdoppelt. Engere wirtschaftliche Verflechtungen könnten Wachstum fördern und zugleich die Bindung der Region an Europa stärken.

Entscheidend wird nun, ob aus den politischen Vorschlägen konkrete, verlässliche Angebote entstehen. Ein Erweiterungsprozess, der Fortschritte nicht sichtbar belohnt, verliert an Glaubwürdigkeit – und überlässt anderen Akteuren Raum in Europas unmittelbarer Nachbarschaft.

Der Ost-Ausschuss zieht dabei eine klare Grenze: „Ziel muss die volle EU-Mitgliedschaft aller Länder der Region bleiben.“ Bei den Beitrittskriterien dürfe es keine Abstriche geben, im Verfahren aber mehr „Pragmatismus, Verlässlichkeit und Flexibilität“. Merz muss in Montenegro zeigen, dass Europa beides kann: auf strenge Reformen bestehen und zugleich den Weg nach Europa endlich greifbarer machen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema