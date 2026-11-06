Westbam über die Loveparade: „Die Leute sehen aus wie Konfetti“

Eine Million Menschen auf der Loveparade, und mittendrin ein DJ, der sich allein fühlt: Westbam erzählt, wie abstrakt Größe sein kann und warum ihm wenige Leute reichen.

Westbam auf der Straße des 17. Juni (Archivbild) in Berlin-Tiergarten: Zur Loveparade hat der bekannte DJ ein ambivalenteres Verhältnis, als viele vermuten würden. Er habe sich allein gefühlt, sagt er.

Man stelle sich vor: Eine Million Menschen, Straße des 17. Juni, Techno bis zum Horizont, und ganz vorn am Mischpult steht einer, der das alles mit ins Rollen gebracht hat. Er müsste sich fühlen wie der König der Welt. Tut er aber nicht.



Westbam erinnert sich an die Berliner Loveparade als einen Moment, in dem die Menge so groß wurde, dass sie ihre Gesichter verlor und zu einem bunten Pixelmeer verschwamm. Einsamkeit im Moment des größten Triumphs. Ausgerechnet dann.



„Als ich da für eine Million Leute gespielt habe, wurde es wieder so abstrakt. Da habe ich mich wie allein gefühlt“, sagt Westbam. Und: „Du stehst da, und die Leute sehen aus wie Konfetti. Du stehst da wie in den Achtzigern und machst dein Mixtape. Das ist dann zu abstrakt.“

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Erst ein Ausschnitt, dann die ganze Folge

Die Aussagen stammen aus „MusikerGrillen“, dem neuen Talkformat des Musikmagazins Rolling Stone und der Tageszeitung Welt, in dem Musiker beim Barbecue über Biografie, Musik und Gesellschaft ausgefragt werden.



Rolling Stone hat vorab einen Teil des Gesprächs veröffentlicht. Die komplette Folge 5 mit Westbam läuft erst am Sonnabend, dem 7. November, um 15 Uhr auf Welt TV.

Wer ist Westbam?

Hinter dem Künstlernamen Westbam steckt Maximilian Lenz, Jahrgang 1965, geboren in Münster. Sein Künstlername verschmilzt seine Herkunftsregion Westfalen mit Westbams Ikone, dem HipHop-Pionier Afrika Bambaataa.



Aus dem Westfalen wurde ein Berliner, der die Entstehung der Technoszene in der Stadt aus der ersten Reihe mitgestaltet hat. Mit seinem Label Low Spirit und einer Reihe von Clubhits prägte er den Sound der Neunziger. 2026 bekam er den Preis für Popkultur für sein Lebenswerk überreicht.

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Zu viel Masse, zu wenig Mensch

Das Konfetti-Einsamkeitsbild, das Westbam im Gespräch ausmalt, ist ziemlich genau das Gegenteil von Festival-Fotografie mit Armen in der Luft. Vor ihm: ein Teppich aus Punkten. In ihm: das Gefühl von früher, als er in den Achtzigern allein im Zimmer saß und Mixtapes collagierte.



Eigentlich versteht Westbam ein DJ-Set aber als eine Unterhaltung, eine Art soziale Plastik, wie er es selbst nennt. Wenn man Musik gemeinsam hört, fühle sie sich anders an, als wenn man ihr ganz für sich allein lausche. Zwei oder drei Leute im Raum würden laut Westbam reichen, um der Musik schon ganz anders zu begegnen.

Kein Hadern mit dem Ruhm

Fehlt das Gegenüber, wird das Auflegen hingegen zum Selbstgespräch, und das findet er ziemlich obskur. Die wenigen Livestream-Sets in der Pandemie hätten das für ihn bestätigt: Ein Stream ersetzt keinen analogen Raum. Das Aroma fehlt.



Westbam zieht also eine klare Linie zwischen Musikmachen und Auflegen: Wäre er der letzte Mensch auf Erden und gäbe es noch Strom, würde er weiter Musik produzieren, aber keine DJ-Sets mehr auflegen.



Mit seinem Erfolg hadert Westbam übrigens trotz allem nicht. Auch das wird in dem Gespräch klar. Er sei mit seinem Bekanntheitsgrad glücklich und genieße die Vorzüge des DJ-Daseins, ohne dass ihm vor der Tür Horden von Fans hinterherrennen. Den Ruhm eines Michael Jackson, einer Madonna oder eines Elvis hält er dagegen für kaum auszuhalten.

Berlin, Loveparade, Masse

Die Loveparade startete 1989 als kleine Demo für Frieden, Liebe und Musik, mit ein paar hundert Leuten auf dem Kurfürstendamm. Gegründet hat sie Dr. Motte mit einer Handvoll Mitstreitern. Danach wuchs sie zum größten Technoevent der Welt, zeitweise mit rund einer Million Menschen auf der Straße des 17. Juni im Tiergarten.



Westbam gehörte zu den DJs, die diese Bewegung jahrelang maßgeblich begleitet haben. Gerade deshalb verblüfft sein Rückblick zunächst: Zum Mythos der Parade gehören Rausch und Gemeinschaft. Dass sich einer ihrer bekanntesten Köpfe auf dem Höhepunkt allein fühlte und dies auch offen ausspricht, kratzt an diesem Mythos.



Aber es ist auch eine neue Offenheit, die guttut. Und sie ist stimmiger, als man zunächst vielleicht denken könnte. Techno war nie nur Kollektiv. Es war immer auch: allein zusammen.

Allein zusammen: das Techno-Paradox

Auch im Techno-Club ist man unter Leuten und zugleich bei sich. Beim Pop wird gemeinsam gesungen, gehüpft, mitgeklatscht, die Hände gehen hoch, wenn der Refrain kommt.



Techno kennt oft keinen Refrain, an dem sich alle festhalten könnten. Sondern den Loop als Motor von Hypnose und Ekstase. Man tanzt nebeneinander statt miteinander, die Augen halb zu, jede und jeder in der eigenen Blase aus Nebel und Bass. Das ist kein Mangel, sondern das Versprechen: Ich bin mitten im Getümmel – und trotzdem ganz bei mir. Gemeinschaft ohne Gruppenzwang.



Nur trägt dieses Prinzip für manche wohl nur bis zu einer gewissen Größe. Im Berghain-Dunkel fühlt sich die Blase meist warm an. Auf einer Meile mit einer Million Menschen kann sie implodieren bis zur Einsamkeit. Da hilft nicht mal mehr Konfetti. Aber vielleicht zwei oder drei beste Freunde in nächster Nähe.

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