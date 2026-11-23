Selbst bei medizinischen Notfällen wird Hilfe behindert. Eine Untersuchung zeigt, unter welchen Bedingungen Sanitäter im Westjordanland arbeiten.

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Die Zahl der Angriffe und Behinderungen der medizinischen Versorgung im besetzten Westjordanland ist stark gestiegen. Das geht aus einer Untersuchung der israelischen Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights Israel (PHRI) hervor, über die Al Jazeera am Montag berichtete.



Demnach nahm die Zahl der erfassten Vorfälle von 93 im Jahr 2022 auf 422 im Jahr 2024 zu – ein Anstieg um mehr als 350 Prozent. Erfasst wurden Vorfälle im Gesundheitswesen insgesamt, nicht nur körperliche Angriffe auf medizinisches Personal.

Auch 2026 halten die Angriffe an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registrierte von Januar bis September 146 Vorfälle, bei denen vier Menschen getötet und 43 verletzt wurden. In 131 Fällen wurde die medizinische Versorgung behindert. Die meisten Angriffe verzeichnete die WHO in den Regionen Nablus mit 58 und Ramallah mit 42 Fällen.

Sanitäter berichten von Bedrohungen

Für den Bericht befragte PHRI 25 palästinensische Rettungskräfte und freiwillige Helfer aus der Region Nablus. Sie schilderten körperliche Übergriffe, bewaffnete Drohungen, Beschimpfungen und erniedrigende Durchsuchungen durch israelische Soldaten und Siedler. Die Helfer seien auch dann angegriffen oder bedroht worden, wenn sie eindeutig als medizinisches Personal zu erkennen gewesen seien.

Ein Sanitäter aus der Gegend von Burqa nahe Nablus berichtete, israelische Soldaten hätten ihn daran gehindert, einen Verletzten zu versorgen. Obwohl er nur wenige Schritte entfernt gewesen sei, hätten die Soldaten ihm den Zugang verweigert. Der Mann sei verblutet. Erst nach dessen Tod hätten die Soldaten den Sanitäter zu ihm gelassen.

Andere Befragte berichteten, sie hätten Patienten unter Drohungen und Gewalt weiterbehandeln müssen. Rettungskräfte seien zudem daran gehindert worden, Verletzte und Schwerkranke zu erreichen.

Angriffe auf Krankenwagen

Die Übergriffe gefährden nach Darstellung von PHRI auch die psychische Gesundheit der Helfer. Alle 25 Befragten berichteten von ständiger Angst, bei Einsätzen angehalten, angegriffen oder an der Versorgung von Patienten gehindert zu werden. Die meisten schilderten außerdem Erschöpfung, Schlafstörungen und andere psychische Beschwerden.

Die WHO verzeichnet ebenfalls zahlreiche Behinderungen der medizinischen Versorgung. Für 2025 registrierte sie im Westjordanland 233 Angriffe auf das Gesundheitswesen. Bei 165 Vorfällen waren Krankenwagen betroffen. In 196 Fällen wurde der Zugang zu medizinischer Versorgung behindert, etwa durch Verzögerungen an Kontrollpunkten, Durchsuchungen oder Einschränkungen für Rettungsfahrzeuge.

Israels Besatzung völkerrechtswidrig

Zu den seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten gehören das Westjordanland einschließlich Ostjerusalems und der Gazastreifen. Aus dem Gazastreifen zog Israel 2005 seine Soldaten und Siedler ab, behielt aber wesentliche Kontrollbefugnisse. Der Internationale Gerichtshof stellte in einem Gutachten vom Juli 2024 fest, dass Israels fortdauernde Präsenz in den besetzten Gebieten völkerrechtswidrig ist und beendet werden muss. Auch die israelischen Siedlungen im Westjordanland verstoßen gegen das Völkerrecht.

Allein im Oktober 2026 registrierte das UN-Nothilfebüro Ocha im Westjordanland 466 Angriffe israelischer Siedler, bei denen Menschen verletzt wurden oder Sachschäden entstanden. Es war die höchste Monatszahl seit Beginn der Erfassung im Jahr 2006.

PHRI macht Israels Politik für die Übergriffe verantwortlich. Der Autor des Berichts, Imran Anati, erklärte, seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 hätten Angriffe auf medizinische Rettungskräfte erheblich zugenommen. Es handele sich nach Einschätzung der Organisation nicht um vereinzelte Vorfälle, sondern um systematische Angriffe auf die palästinensische Notfallversorgung.

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