Westjordanland: Netanjahu droht mit Offensive wie seit 1967 nicht mehr – erste Häuser abgerissen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach einem tödlichen Angriff auf zwei israelische Soldaten eine massive Militäroffensive im besetzten Westjordanland angekündigt. „Die Armee ist bereit, sie auszuführen, und wir werden den Zeitpunkt festlegen. Aber sie wird kommen“, sagte er nach Angaben der Times of Israel am Freitag bei einem Besuch in Hebron. Er kündigte zudem an, das Herkunftsviertel der beiden palästinensischen Angreifer zu zerstören.



Netanjahu erklärte, er und Verteidigungsminister Israel Katz erwögen eine Operation, „wie es sie seit dem Sechstagekrieg nicht mehr gegeben hat“. Israel hält das Westjordanland seit diesem Krieg von 1967 besetzt. Die Ankündigung erfolgte vier Tage vor der israelischen Parlamentswahl, bei der Netanjahu eine weitere Amtszeit anstrebt.

Zwei Soldaten bei Schusswechsel getötet

Zwei bewaffnete Palästinenser hatten am Freitagmorgen an einem provisorischen Kontrollpunkt nahe Hebron das Feuer eröffnet. Nach einer Angaben der Armee wurden dabei der 23-jährige Ron Yonatan Roytman und der 20-jährige Yuval Shai Svilem getötet. Drei weitere Soldaten wurden verletzt. Die Angreifer wurden nach einem rund 20-minütigen Schusswechsel erschossen.

Die Armee erklärte, die beiden Männer hätten ursprünglich einen größeren Angriff auf israelische Zivilisten geplant. Das ist bislang nicht unabhängig bestätigt. Ein AFP-Fotograf beobachtete den Schusswechsel und sah anschließend die Leichen der Angreifer neben einer Tankstelle.



Die Hamas begrüßte die Tat als „heldenhafte Operation“, bekannte sich aber nicht dazu. Hinweise auf eine Beteiligung der Palästinensischen Autonomiebehörde lagen nicht vor.

Bewohner sollen Viertel verlassen

Für Hebron kündigte Netanjahu ein Vorgehen nach dem Vorbild der Einsätze in Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland an. „Wir werden die Bewohner evakuieren, wir werden von Haus zu Haus gehen“, sagte er laut AFP. Waffen sollten beschlagnahmt und die gesamte als terroristisch bezeichnete Infrastruktur zerstört werden.



Die Sicherheitskräfte erhielten nach Angaben von Netanjahus Büro den Auftrag, Hebron sofort abzuriegeln und eine vollständige Abriegelung des Westjordanlands vorzubereiten. Die Armee begann zudem Einsätze und Durchsuchungen im Raum Hebron.



Erste Abrisse erfolgten offenbar bereits am Freitag. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete die Zerstörung eines Wohngebäudes mit drei Wohnungen im Norden der Stadt. Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, er habe den Abriss aus seiner Sicht illegaler Bauten angeordnet, um Abschreckung zu schaffen und einen Preis für den Angriff einzufordern.

Bagger reißen am Freitag ein Haus in Hebron ab. © Mamoun Wazwaz/imago

Warnung vor Kollektivstrafen

Smotrich verlangte eine Offensive „genau wie im Gazastreifen“ und die Zerschlagung der Autonomiebehörde. Auch Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir forderte deren Auflösung und Entmilitarisierung.



Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem warnte laut AFP vor Kollektivstrafen und Vertreibung. Die Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians erklärte, Patienten hätten bereits zunehmend Schwierigkeiten, Krankenhäuser und Medikamente zu erreichen.

Seit Anfang 2025 führt Israels Armee einen großangelegten Einsatz in Flüchtlingslagern im Norden des Westjordanlands. Nach UN-Angaben durften bis Juli dieses Jahres mehr als 33.000 Vertriebene aus drei Lagern nicht zurückkehren. Zahlreiche Häuser wurden dort abgerissen. Zuletzt verschärften zudem Angriffe israelischer Siedler auf palästinensische Olivenbauern die Spannungen.

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