Dutzende vermummte israelische Siedler haben am Freitag palästinensische Bauern bei der Olivenernte im besetzten Westjordanland angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter die amerikanische Fotojournalistin Heidi Levine von der Washington Post. Nach eigenen Angaben wurde sie zu Boden gestoßen, wiederholt getreten und ihrer Ausrüstung beraubt. Trotz sichtbarer Pressekennzeichnung ließen die Angreifer nicht von ihr ab.



Besonders schwere Übergriffe ereigneten sich im Dorf Abu Falah nordöstlich von Ramallah. Nach Beobachtungen von Reuters-Reportern kamen rund 80 israelische Siedler von einer Anhöhe oberhalb der Olivenhaine. Viele trugen schwarze Kleidung und waren vermummt. Einige waren mit Schlagstöcken, Steinschleudern oder Schusswaffen ausgerüstet.



Die Angreifer setzten Olivenbäume in Brand und schleuderten Steine auf die Bauern. Mehrere Palästinenser zogen sich zunächst zurück, bevor einige von ihnen ebenfalls Steine warfen. Der Angriff wurde von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten beobachtet und teilweise gefilmt.



Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden allein in Abu Falah mindestens sechs Menschen verletzt, wie der Guardian berichtet.

US-Journalistin: „Sie traten immer wieder auf mich ein“

Die erfahrene Kriegsfotografin Heidi Levine befand sich mit anderen Journalisten bei der Olivenernte, als sie von den Angreifern überrascht wurde. Nach Angaben ihrer Zeitung trug sie eine Schutzweste, auf der vorne und hinten deutlich „PRESS“ zu lesen war.



Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Levine am Boden liegt und wiederholt geschlagen wird. Sie berichtete später aus einem Krankenhaus in Ramallah, die Angreifer hätten sie minutenlang getreten. Erst Kollegen und palästinensische Helfer hätten sie in Sicherheit gebracht.

Eine Krankenschwester versorgt die verletzte US-Fotojournalistin Heidi Levine im Regierungskrankenhaus von Ramallah. © Debbie Hill/Imago

„Zum Glück hatte ich meine Schutzweste und meinen Helm, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier“, sagte Levine laut Guardian. Sie erklärte, die Angreifer hätten ihr die Kameras und ihre Tasche entrissen. Nach Angaben des Guardian wurden auch ihr Telefon, ihr Pass und ihre Geldbörse gestohlen.



Gegenüber der Jerusalem Post schilderte Levine, die Angreifer hätten sie wiederholt zurück auf den Boden gestoßen, als sie aufzustehen versuchte. Die Misshandlungen hätten etwa zehn Minuten gedauert.



Die Washington Post bestätigte den Angriff auf ihre Mitarbeiterin. Chefredakteur Matt Murray erklärte, die Zeitung sei empört über die Gewalt gegen eine Journalistin, die ihrer Arbeit nachgegangen sei. Er verlangte eine gründliche Untersuchung und Konsequenzen für die Verantwortlichen.



Levine wurde medizinisch behandelt. Nach Angaben ihrer Zeitung befindet sie sich in Sicherheit und erholt sich von den Verletzungen.

Zustimmung wird geprüft...

Israelische Soldaten setzen Tränengas gegen Palästinenser ein

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe gegen die israelischen Sicherheitskräfte. Augenzeugen erklärten, Soldaten hätten während der Angriffe nicht gegen die Siedler eingegriffen. Stattdessen hätten sie Tränengas in Richtung der palästinensischen Bauern abgefeuert.



Reuters-Journalisten beobachteten, dass der Angriff auch nach dem Eintreffen israelischer Soldaten andauerte. Die Soldaten setzten demnach erneut Tränengas ein. Ein Reuters-Fotograf sah zudem nach Angaben der Nachrichtenagentur mindestens einen bewaffneten Siedler schießen.

Bei einem weiteren Vorfall in Abu Falah wurde ein Palästinenser durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt. Nach Darstellung der Armee hatte sich eine Person mit einem scharfen Gegenstand den Einsatzkräften genähert und eine Bedrohung dargestellt.



Palästinensische Augenzeugen widersprachen dieser Darstellung. Sie erklärten gegenüber AP, der Verletzte habe Erntewerkzeuge bei sich getragen und sei nicht auf die Soldaten zugestürmt.

Die israelische Armee kündigte eine Untersuchung an. Eine Militärsprecherin erklärte gegenüber der Washington Post, die Soldaten hätten den Angriff auf Levine nach einer ersten Prüfung nicht beobachtet. Auch das Verhalten der Einsatzkräfte werde untersucht. Die israelische Polizei leitete eigene Ermittlungen ein.

Netanjahu stellt Darstellung des Angriffs auf US-Journalistin infrage

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat auf den Angriff mit einer ausführlichen Stellungnahme reagiert. In einem Beitrag auf X erklärte es, die Umstände der Auseinandersetzung bei Abu Falah, bei der die Fotografin Heidi Levine mutmaßlich angegriffen worden sei, seien noch nicht abschließend geklärt und würden untersucht. Israel verurteile Gewalt gegen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion sowie gegen Journalisten. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Zugleich stellte Netanjahus Büro die bisherige Darstellung der Ereignisse infrage. Berichten zufolge hätten etwa 200 Palästinenser und linksgerichtete Aktivisten rund 40 israelischen Jugendlichen gegenübergestanden. Videoaufnahmen zeigten demnach Vermummte auf beiden Seiten, die Gegenstände geworfen hätten. Außerdem gebe es Berichte über Feuerwerkskörper, die auf israelische Jugendliche abgefeuert worden seien.

Andere Aufnahmen sollen nach Darstellung des Ministerpräsidentenbüros zeigen, wie Levine zu Boden gebracht und anschließend von derselben bislang nicht identifizierten Person wieder aufgerichtet worden sei. Die Ermittlungen müssten insbesondere klären, von wem die Gewalt ausgegangen sei.

Die Stellungnahme steht in deutlichem Gegensatz zu den Schilderungen zahlreicher Augenzeugen. Reuters-Reporter beobachteten nach eigenen Angaben, wie rund 80 vermummte Siedler die palästinensischen Bauern angriffen, Steine schleuderten und Olivenbäume in Brand setzten. Die Washington Post berichtet zudem von Videoaufnahmen, die den Angriff auf ihre Fotografin dokumentieren. Levine selbst erklärte, sie sei wiederholt geschlagen und getreten worden.

The Prime Minister’s Office:The facts surrounding the confrontation near Abu Falah, during which Washington Post photojournalist Heidi Levine was allegedly assaulted, remain unclear and are under investigation.Israel unequivocally condemns violence against anyone—Jews, Arabs, Christians or journalists. Those responsible will be held accountable.But serious questions remain. Reports indicate some 200 Arabs and far-left activists confronted approximately 40 Israeli youths. Footage shows masked individuals on both sides hurling objects, amid reports of fireworks fired at Jewish youths. Other footage appears to show Levine knocked down and immediately helped to her feet by the same unidentified individual.The investigation must establish the facts, including who initiated the violence.We will not allow disputed incidents to be exploited to demonize the hundreds of thousands of law-abiding Jewish residents of Judea and Samaria.The facts must determine the conclusions. Not the headlines. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2026

Siedlergewalt während Olivenernte deutlich gestiegen

Die Gewalt beschränkte sich am Freitag nicht auf Abu Falah. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Associated Press wurden aus mindestens acht palästinensischen Dörfern im nördlichen Westjordanland Angriffe gemeldet. In Turmus Ayya brannten mehrere Fahrzeuge. Andernorts wurden Olivenbäume beschädigt und Bauern vertrieben.



Die israelische Menschenrechtsorganisation Yesh Din registrierte nach Angaben des Guardian seit dem 27. September mindestens 170 Angriffe israelischer Siedler. Die Vereinten Nationen dokumentierten bereits zwischen Januar und August mehr als 1600 Vorfälle mit Verletzten oder Sachschäden im Westjordanland.

Für zahlreiche palästinensische Familien hat die Gewalt existenzielle Folgen. Nach Angaben des palästinensischen Bauernverbands sind rund 110.000 Familien auf die Erträge ihrer Olivenhaine angewiesen. Die Ernte ist für viele von ihnen eine der wichtigsten Einnahmequellen.



Hinzu kommen neue israelische Zugangsbeschränkungen. Nach Recherchen des Guardian benötigen palästinensische Bauern für die Bewirtschaftung von rund 8800 Hektar landwirtschaftlicher Flächen im israelisch kontrollierten Gebiet C besondere Genehmigungen. Die betroffene Fläche sei gegenüber dem Vorjahr um rund 30 Prozent gestiegen.

Die israelische Regierung steht wegen der Siedlergewalt seit Langem international in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen werfen den Behörden vor, Angriffe häufig nicht konsequent zu verfolgen. Israelische Regierungsvertreter weisen den Vorwurf zurück, die Gewalt werde staatlich geduldet.

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