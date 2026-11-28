Das ZDF hat bekanntgegeben, welche deutschen und internationalen Prominenten bei der Neuauflage von „Wetten, dass..?“ mit den Kaulitz-Zwillingen zu Gast sein werden. Die Netzgemeinde reagiert ernüchtert.

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Das ZDF hat die Gästeliste für das große „Wetten, dass..?“-Comeback veröffentlicht. Wenige Tage, bevor Europas größte TV-Show live aus Halle (Saale) gesendet wird, sind die Erwartungen hoch.



Nicht nur, dass Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel zwar bühnenerfahren, im klassischen Live-Fernsehen am Samstagabend aber Neulinge sind – auch was die prominenten Gäste angeht, hat „Wetten, dass..?“ in der Vergangenheit bekanntlich ordentlich abgeliefert.

Zu den bekanntesten Top-Gästen in der Geschichte von „Wetten, dass..?“ gehören internationale Weltstars wie Michael Jackson, Robbie Williams, Céline Dion, Rihanna, Beyoncé und Shakira.

Und diesmal? Am 5. Dezember 2026 sind zur einmaligen Wiederauflage mit den Kaulitz-Zwillingen auf der großen Showbühne zunächst einmal ein paar bekannte deutsche Namen angekündigt. Herbert Grönemeyer wird einen neuen Song präsentieren.

Nina Chuba kommt auch zu „Wetten, dass..?“ © Britta Pedersen/dpa

Nina Chuba soll laut ZDF „eine ganz besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck“ haben und wird auch als Wettpatin neben Bill und Tom Kaulitz Platz nehmen.

Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller soll mit seinem aktuellen Nummer-Eins-Hit „Babydoll“ für einen weiteren Höhepunkt sorgen.

Mit Nina Chuba, Tedros „Teddy“ Teclebrhan und Herbert Grönemeyer

Weitere prominente Couchgäste aus dem internationalen Bereich sind unter anderem die Hollywood-Stars Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart mit ihrem neuen Blockbuster „Jumanji: Open World“.

Auch dabei sind Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan, Sportstar und Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie die Schauspieler Heino Ferch und Lili Epply aus der neuen ZDF-Dramaserie „Die falsche Tochter“.

Zuschauer erinnern an den Pyro-Vorfall mit Bill Kaulitz in Leipzig

Auf seinen Social-Media-Kanälen wirbt das ZDF bereits mit dieser Gästeliste – doch die Reaktionen sind längst nicht nur euphorisch. Auf Instagram schreibt der Sender: „Diese wundervollen Gäste werden bei unseren Moderationsmäusen auf dem Sofa sitzen, die Bühne abreißen und mit vollem Einsatz auf die Wettkandidat:innen setzen! Auf wen freut ihr euch am meisten?“

Und natürlich gibt es Follower, die ihre Vorfreude ausdrücken, die ankündigen, auf jeden Fall einschalten zu wollen. Aber einen Stargast, der alle von den Sitzen reißt, scheint es eher nicht zu geben.

Zustimmung wird geprüft...

Stattdessen lautet einer der meistgelikten Kommentare: „Unpopular Opinion, aber: für das einmalige Comeback der größten TV-Show Europas ist die Gästeliste ein Witz.“ Ähnlich äußern sich weitere User: „Also das ist wirklich ernüchternd für eine ehemalige Welt-Show“. Ein Zuschauer schreibt: „Was bin ich froh, dass ich 1995 noch Michael Jackson vor dem Fernseher miterleben durfte…“

Auch auf die Moderatoren der Show prasselt Kritik ein, nachdem Bill Kaulitz bei einem Konzert seiner Band in Leipzig einen namentlich genannten Ordnungsamt-Mitarbeiter hatte ausbuhen lassen. „Man darf die Frage stellen, ob Personen des öffentlichen Lebens, die einen Mitarbeiter einer Behörde öffentlich vor Tausenden von Zuschauern an den Pranger stellen und herabwürdigen, wirklich geeignet sind, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Samstagabendshow zu moderieren“, heißt es in einem vielbeachteten Kommentar.

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