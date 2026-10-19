Widerstand von innen: Wer bei Rot-Grün-Rot in Berlin nicht mitziehen will

Bei SPD und Linken rumort es: Die einen fürchten zu viele Zugeständnisse an die Linke, die anderen zu viele an SPD und Grüne. Auch IHK und CDU warnen.

Vier Wochen nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl scheint der Weg für eine rot-grün-rote Regierung frei. Am Samstag präsentierten die Spitzen von Linken, SPD und Grünen ihr gemeinsames Sondierungspapier. Die Linke könnte erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Doch während Elif Eralp, Steffen Krach und Werner Graf Geschlossenheit demonstrieren, regt sich Widerstand – auch in den beteiligten Parteien.



An diesem Montag entscheiden die Berliner SPD und die Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die Linke stimmt erst am 31. Oktober ab. Konfliktstoff gibt es genug: die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne, die Finanzierung zusätzlicher Ausgaben und der Umgang mit Antisemitismus in der Linken.

Ausgerechnet Krachs Ortsverein stellt sich gegen die Linke

Besonders bemerkenswert ist der Widerstand in der SPD. Sie kam am 20. September auf nur 12,1 Prozent, will nach 36 Jahren Regierungsbeteiligung aber erneut in den Senat – als kleinster Partner. Ausgerechnet die SPD-Abteilung Südende, der Landeschef Steffen Krach angehört, lehnt eine Koalition mit der Linken ab. In ihren Anträgen fordern die Mitglieder einen Mitgliederentscheid, die SPD dürfe „nicht zu einer Kaderpartei werden“, berichtet der Tagesspiegel. Statt erneut mitzuregieren, solle sie sich in der Opposition neu aufstellen. Auch der Kreisverband Reinickendorf verlangt einen Mitgliederentscheid.



Prominenteste Gegnerin ist die amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Schon vor gut einer Woche kritisierte sie auf Instagram, dass sich 120 Linken-Funktionäre gegen die gemeinsame Antisemitismus-Vereinbarung gestellt hatten. Das sei „nicht nachvollziehbar und auch nicht zu akzeptieren“. Am Sonntag legte sie nach, diesmal gegen die Vergesellschaftungspläne: „Ich halte Vergesellschaftungen nicht für den richtigen Weg, um unsere Stadt nach vorne zu bringen.“ Die vorgesehene Entschädigung hält sie für zu niedrig: „Es werden Klageverfahren folgen, die sich über Jahre hinziehen.“

Zustimmung wird geprüft...

Auch frühere Spitzenleute der Berliner SPD gehen auf Distanz. Schon vor Beginn der Sondierungen warnten die Ex-Regierenden Michael Müller und Walter Momper davor, Gespräche mit der Linken aufzunehmen. Als die Sondierungen vergangene Woche unterbrochen waren, warb eine Gruppe um Momper und den früheren Landeschef Peter Strieder dafür, sie weiter auf Eis zu legen. Der frühere Landesvorsitzende Martin Hikel sowie der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, unterzeichneten den „Berliner Appell für Verantwortung“ - ein öffentliches Schreiben, in dem vor einer rot-grün-roten Regierung warnt.



Zudem haben sich 20 SPD-Bundestagsabgeordnete gegen Verhandlungen mit der Berliner Linken ausgesprochen. Sie verweisen auf Antisemitismuskonflikte und Kontakte in extremistische und kriminelle Milieus.

Bei den Grünen kommt die Kritik von außen

Im Berliner Landesverband der Grünen ist kein organisierter Widerstand erkennbar. Co-Fraktionschef Werner Graf warb erneut für Verhandlungen und zeigte sich überzeugt, dafür eine Mehrheit zu bekommen.



Die Warnungen kommen fast ausschließlich von prominenten Grünen außerhalb Berlins. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir, sein Vorgänger Winfried Kretschmann, Ex-Parteichef Omid Nouripour und Parteichefin Franziska Brantner haben den Umgang der Berliner Linken mit Antisemitismus kritisiert. Im Kern geht es darum, ob schriftliche Vereinbarungen reichen.



Vergangene Woche hatte der Streit die Sondierungen zeitweise unterbrochen, unter anderem wegen der Aufnahme der umstrittenen Neuköllner Abgeordneten Vanessa Emde in die Linksfraktion. Die Linke verweist auf die gemeinsam ausgehandelten Vereinbarungen.

Jüdischer Verein erhebt schwere Vorwürfe

Besonders scharf reagiert die WerteInitiative, ein jüdischer Verein. Der Vorsitzende Elio Adler erklärt: „SPD und Grüne haben ihre roten Linien nicht verteidigt, sondern so weit verschoben, bis die Linke dahinter Platz fand.“



Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Kontrollmechanismen bei antisemitischen Vorfällen. Aus Sicht des Vereins bleiben die Konsequenzen am Ende den Fraktionen selbst überlassen. Adler spricht von „organisierter Unverbindlichkeit“. Die drei Parteien halten ihre Vereinbarung dagegen für verbindlich.

IHK warnt vor Vergesellschaftung

Zum Belastungstest dürfte auch die Wohnungspolitik werden. Laut Sondierungspapier sollen private Konzerne mit mehr als 10.000 Wohnungen in Berlin vergesellschaftet werden. Rund 160.000 Wohnungen könnten betroffen sein, die Entschädigung soll auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden.



Die IHK Berlin kritisiert das scharf. Gegenüber der Berliner Zeitung erklärt die Kammer: „Über allem schwebt jedoch als Damoklesschwert das Vorhaben, große Wohnungsbestände zu vergesellschaften.“ Sie hofft, „dass sich in den Koalitionsverhandlungen die wirtschaftspolitische Vernunft durchsetzt“. IHK-Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner sprach bereits zuvor von einer „Büchse der Pandora“.



Die Linke sieht in der Vergesellschaftung dagegen ein Instrument gegen hohe Mieten und die Marktmacht großer Immobilienkonzerne. IHK und Giffey halten dagegen, dass so keine einzige zusätzliche Wohnung entsteht.

CDU spricht von Kapitulation

Die Berliner CDU greift die Vereinbarungen ebenfalls an. Landeschef Stefan Evers spricht von einer „Kapitulationserklärung von SPD und Grünen vor einer radikalen, in Teilen antisemitischen Linkspartei“. Die Union hat allerdings ein Eigeninteresse: Mit SPD und Grünen hätte sie eine knappe Mehrheit.

Auch in der Linken wächst der Unmut

In der Linken wird über den Preis der Regierungsbeteiligung gestritten. Rund 120 Funktionsträger kritisierten in einem offenen Brief die Antisemitismus-Vereinbarung. Ihr Vorwurf: Die eigene Verhandlungsführung habe sich von den „Wahlverlierern SPD und Grüne kleinmachen“ lassen. Umstritten sind vor allem mögliche Sanktionen gegen Abgeordnete. Auch die Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität gehört zu den Kritikern.



Für Elif Eralp ist das eine schwierige Lage. Sie muss SPD und Grüne von der Verlässlichkeit ihrer Partei überzeugen, ohne die eigene Basis zu verlieren. Die Fronten verlaufen gegenläufig: Teile der SPD warnen vor zu großen Zugeständnissen an die Linke, Teile der Linken kritisieren genau diese Zugeständnisse an SPD und Grüne.

Die Einigung der Spitzen ist keine Einigung der Parteien

Die Linke geht als Wahlsiegerin mit dem Anspruch auf einen grundlegenden Kurswechsel in die Verhandlungen. SPD und Grüne müssen erklären, warum sie Forderungen mittragen, die in den eigenen Reihen auf Vorbehalte stoßen. Die Abstimmungen am Montag sind deshalb nur eine erste Hürde. Selbst wenn SPD und Grüne Koalitionsverhandlungen beschließen, bleibt offen, wie weit ihre Kompromissbereitschaft bei Vergesellschaftung, Haushalt und Antisemitismus reicht. Die Einigung der Parteispitzen ist noch lange keine Einigung ihrer Parteien.

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