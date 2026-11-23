Goldpreis-Absturz wie 2008: Gold fällt seit September um 22 Prozent. Ökonom Peter Schiff warnt, nach dem Gold könnte jetzt der Aktien-Crash folgen.

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Ein Börsenhändler an der Frankfurter Wertpapierbörse fasst sich an den Kopf, hinter ihm die Kurstafel. Nach dem Gold-Absturz wächst die Sorge vor einem Einbruch an den Aktienmärkten. (Symbolbild)

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Wer im Januar Gold gekauft hat, um sein Geld vor der nächsten Krise zu schützen, erlebt gerade eine böse Überraschung. Der Preis ist seitdem um mehr als ein Drittel gefallen – ausgerechnet in einem Jahr voller Krieg, Inflation und Börsenangst.



Für den US-Ökonomen Peter Schiff ist das kein Grund zur Entwarnung. Er sieht darin ein Muster, das er schon einmal erlebt hat: 2008. Damals fiel zuerst Gold. Dann brachen die Aktien ein, und zwar viel härter.

Goldpreis aktuell: tiefster Stand seit über einem Jahr

Am Freitag kostete eine Feinunze Gold (rund 31 Gramm) zeitweise nur noch etwa 3.500 US-Dollar, umgerechnet rund 3.010 Euro. So billig war Gold zuletzt im September 2025, wie das Finanzportal wallstreetONLINE berichtet.



Allein seit Anfang September ging es um rund 22 Prozent abwärts. Silber verlor in derselben Zeit fast 39 Prozent. Im Januar hatte Gold noch ein Rekordhoch von fast 5.600 Dollar erreicht.



Am Montag folgte eine erste Erholung. Laut der Nachrichtenagentur Reuters stieg der Preis zeitweise um 2,1 Prozent auf rund 3.605 Dollar, weil der Dollar etwas schwächelte.

Peter Schiff warnt: Aktien werden viel stärker fallen

Schiff gehört zu den wenigen, die vor der Finanzkrise 2008 laut gewarnt hatten. Seitdem gilt er als Crash-Prophet und als einer der lautesten Gold-Fans der USA.



Am Freitag schrieb er auf der Plattform X sinngemäß: Wie 2008 falle Gold zuerst, am Ende würden die Aktien aber deutlich tiefer stürzen. Eine Finanzkrise, schlimmer als die damalige, hält er für möglich. Hohe Staatsschulden und Inflation würden danach eine neue Goldrally antreiben.

Finanzkrise 2008: So liefen Gold und Aktien damals

Der Blick zurück zeigt, worauf sich Schiff stützt.

Gold und Aktien in der Finanzkrise 2008 Oktober 2007: Der US-Leitindex S&P 500 erreicht sein Hoch, kurz darauf beginnt die Krise.

Oktober 2008: Gold hat rund ein Drittel verloren und erreicht seinen Tiefpunkt.

März 2009: Erst jetzt findet der S&P 500 seinen Boden – mit einem Minus von über 55 Prozent.

September 2011: Gold hat seinen Preis vom Tief aus fast verdreifacht.

Warum fällt der Goldpreis gerade so stark?

Eigentlich gilt Gold als sicherer Hafen. Dass es trotz Krisenstimmung abstürzt, hat vor allem mit den Zinsen zu tun.

Die wichtigsten Gründe für den Gold-Absturz Zinsen: Die Märkte rechnen fest damit, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen erhöht, laut dem Marktbarometer CME FedWatch zuletzt zu 96 Prozent. Anleihen und Tagesgeld werfen dann mehr ab. Gold bringt keine Zinsen.

Dollar: Gold wird in Dollar gehandelt. Ein starker Dollar macht es für Käufer im Rest der Welt teurer.

Spekulation: Morningstar-Strategin Amy C. Arnott sagte laut dem Portal, Gold werde zunehmend wie ein Zockerpapier gehandelt. Wer in der Rally eingestiegen sei, verkaufe nun und verstärke den Absturz.

Tech-Beben: Die Verluste bei Nvidia und anderen KI-Aktien haben laut Reuters zusätzlich auf den Goldpreis gedrückt. Wer an der Börse verliert, verkauft oft Gold, um Geld flüssig zu machen.

Auch Gold-Fonds bluten. Der große SPDR Gold Shares lag bis Freitag seit Jahresbeginn fast 19 Prozent im Minus, der iShares Silver Trust mehr als 43 Prozent.

Kommt jetzt der Aktien-Crash?

Vorhersagen kann das niemand. Schiff lag 2008 richtig. Seine späteren Warnungen vor einem Dollar-Kollaps und galoppierender Inflation in den USA haben sich aber über Jahre nicht erfüllt.



Sein Vergleich ist deshalb ein Szenario, kein Beweis. Entscheidend wird, ob der Ausverkauf an den Aktienmärkten weitergeht und Gold wirklich einen dauerhaften Boden findet. Ein einzelner Erholungstag reicht dafür nicht.

Gold verkaufen? Was Anleger in Deutschland wissen sollten

Wer jetzt aus Angst verkaufen will, sollte vorher auf den Kaufzeitpunkt schauen. Denn in Deutschland spielt beim Gold die Haltedauer eine große Rolle.

Steuerregeln für physisches Gold in Deutschland Mehr als ein Jahr gehalten: Gewinne aus Barren und Münzen sind komplett steuerfrei.

Weniger als ein Jahr gehalten: Gewinne sind steuerpflichtig, es gilt aber eine Freigrenze von 1.000 Euro pro Jahr.

Verluste innerhalb eines Jahres: Sie lassen sich nur mit Gewinnen aus anderen privaten Verkäufen verrechnen, nicht mit Aktiengewinnen.

Bei Wertpapieren wie Gold-ETFs gelten je nach Produkt andere Regeln. Wer im Januar zum Rekordpreis eingestiegen ist, sollte einen Verkauf mit Verlust genau durchrechnen. Dieser Text ist keine Anlageberatung.

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