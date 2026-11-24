Moritz Henneberg (l.) und Julius Drost 2025 bei der Premiere von „Der talentierte Mr. F.“ (Archivbild): Am Montagabend, dem 23. November 2026, hat der Film in New York einen Emmy gewonnen.

Es sollte ihr Durchbruch werden: Knapp zwei Jahre lang stecken die Berliner Filmstudenten Moritz Henneberg (28) und Julius Drost (25) in einen siebenminütigen Animationsfilm über einen tollpatschigen Haushaltsroboter. „Butty“ ist ihr Abschlussprojekt. Dass daraus eine der verrücktesten Mediengeschichten des Jahres wird, ahnen sie da noch nicht.

Die Absage, die alles verändert

Der Wendepunkt kommt per Absage. Bei einem Animationsfestival in Bulgarien fliegt „Butty“ raus: Der Film sei doch längst im Netz. Henneberg recherchiert und findet seinen Roboterfilm auf obskuren Streamingseiten wieder, umbenannt in „T130“, gekürzt und mit neuem Soundtrack unterlegt.



Als Urheber steht dort allerdings ein junger Amerikaner aus West Virginia. Und damit nicht genug: Der gibt auch noch Interviews, sitzt in Talkshows und heimst mit der Arbeit der Berliner sogar zwölf Preise ein!

Statt Anwalt und Gericht lieber ein Roadtrip

Ein starkes Argument für ihre Urheberschaft hatten die beiden Berliner allerdings in petto: Im Film stehen europäische Steckdosen und deutsche Markenprodukte im Kühlschrank, obwohl die Handlung in einer US-Stadt spielt.



Theoretisch hätten sie vor Gericht ziehen können. Doch ein Verfahren über Landesgrenzen hinweg hätte nach Drosts Schätzung zwei bis drei Jahre gedauert und möglicherweise sechsstellige Anwalts- und Gerichtskosten verursacht. Für Studenten undenkbar. Also tun die beiden, was Filmemacher eben tun: Sie machen einen Film daraus.



Gemeinsam mit dem Regisseur Igor Plischke, einem Kamerateam und einem New Yorker Filmemacher als Türöffner reisen sie in die USA, um den jungen Filmdieb zur Rede zu stellen. Die Konfrontation, so viel sei verraten, verläuft völlig anders als geplant.

Zustimmung wird geprüft...

Vom Dreh zum internationalen Emmy

Das filmische Ergebnis der Reise, „Der talentierte Mr. F.“, ist eine ARD-Koproduktion unter Federführung des MDR, produziert von der Neuen Flimmer GmbH. Der Film (zu sehen in der ARD-Mediathek) dauert 77 Minuten und bewegt sich zwischen Kulturdoku, Roadmovie und True Crime.



Eine Rachegeschichte ist allerdings nicht dabei herausgekommen. Stattdessen erzählt „Der talentierte Mr. F.“ davon, was Betrug, Anerkennung und Eitelkeit mit Menschen anstellen können.



Die Preise folgen Schlag auf Schlag. Im April 2026 gibt es einen Spezial-Grimme-Preis für Henneberg, Drost und ihren früheren Kommilitonen Nikita Fedosik, dazu den Rias Grand Prize.



Am Montagabend in New York schließlich der International Emmy in der Kategorie „Arts Programming“, gegen Konkurrenz aus Singapur, Großbritannien und Brasilien. Ausgezeichnet wird streng genommen die Produktion als Ganze; Henneberg und Drost sind jedoch ihre Ideengeber und zugleich Protagonisten.

„Das Beste, was uns passieren konnte“

Dass ausgerechnet der Diebstahl ihr Leben verändert hat, ist eine große Ironie der Geschichte. Heute sei ihr Ärger laut Drost verflogen. „Im Nachhinein ist der Diebstahl das Beste, das uns passieren konnte“, sagt Henneberg im DWDL-Interview.



Anfangs habe er sich sogar geehrt gefühlt: Der Dieb hätte schließlich auch jeden Film nehmen können, aber er wählte ihren. Welch friedfertige Worte. Es könnten sich viele Racheengel dieser Welt ein Scheibchen abschneiden vom Versöhnungsgeist dieser beiden jungen Berliner.

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