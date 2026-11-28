Beim World Socialism Forum in Peking erörtert die Kommunistische Partei Chinas, wie sie ihre Macht langfristig sichern kann. Der Westen und die gescheiterte Sowjetunion dienen als Negativbeispiele.

Im Pekinger Chaoyang-Distrikt, unweit des als „Vogelnest“ bekannten Olympiastadions, steht die Chinesische Akademie für Geschichte. Gleich daneben erhebt sich der markante Bau des Archäologischen Museums mit seinen 6000 Exponaten zur chinesischen Zivilisation. Die Akademie war Anfang November für zwei Tage Gastgeberin des 16. World Socialism Forum. Über 300 Teilnehmer aus China und dem Ausland kamen hier zusammen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich die Kommunistische Partei Chinas nach 105 Jahren auf die Zukunft vorbereitet.