Wie die Ukraine ihre Verteidigung unabhängiger von den USA machen will

Ein Satellitenausfall legte ukrainische Drohnen tagelang lahm. Nun sucht die Führung in Kiew Alternativen zu Musk und Washington, doch die kommen frühestens 2028.

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Angehörige eines Schützenbataillons der Ukraine richten an einer Gefechtsstellung in der Region Donezk ein Starlink-Terminal für die Satellitenkommunikation ein.

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Bevor eine ukrainische Drohne startet, hat die Einheit ihre Ziele bereits festgelegt. Aufklärer orten russische Nachschubwege, Operateure bereiten das Gerät vor, die Einsatzplanung bestimmt, welche Ziele hinter der Front angegriffen werden. Für einen Großteil dieser Arbeit braucht die Truppe eine stabile Satellitenverbindung.