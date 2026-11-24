Michael O’Leary nennt die BER-Verantwortlichen „Idioten“. Doch der Ryanair-Chef hat auch ein Versprechen für Berlin: eine neue Basis und doppelt so viele Passagiere. Was er dafür fordert.

Die große Michael-O'Leary-Show: In Berlin bekräftigte der Ryanair-Chef seine Hauptforderung an die Bundesregierung.

Es war mal wieder Zeit für die große Michael-O’Leary-Show. Und auch dieses Mal wurden die Zuschauer nicht enttäuscht. Der BER sei ein „schöner Flughafen“, sagte der Ryanair-Chef am Dienstag in Berlin. „Aber er ist verdammt leer. Wie ein Museum.“ Die „Idioten“, die für ihn verantwortlich sind, würden ihn für die Airlines immer teurer machen.



„Der BER ist ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Flughafen nicht betreiben sollte.“ Kein Zweifel: O'Leary war auf Betriebstemperatur. Die Stimmung erinnerte an einen ruppigen Abend in einer irischen Bar.



Seit Jahren verlangt die nach eigenen Angaben zweitgrößte Fluggesellschaft der Welt, dass die Steuern und Abgaben in Deutschland sinken. Die Senkung der Luftverkehrssteuer reiche nicht aus, die „Scheiß Steuer“ müsse ganz weg. Doch Ryanair scheint sich vom Bund noch nicht verstanden zu fühlen. Darum musste O’Leary, der rund zwei Jahre lang Germany-Abstinenz geübt hatte, mal wieder anreisen.

Trotz Kürzungen: Ryanair ist am BER weiterhin profitabel

In seiner Wutrede gingen die Nachrichten für Berlin und Brandenburg fast unter. Nachdem Ryanair das Flugangebot am BER gerade erst erneut gekürzt hat, würden erst einmal keine weiteren Streichungen geplant, sagte O’Leary. Wenn die Kosten in Deutschland sinken, werde der Hauptstadt-Airport die im Oktober geschlossene Ryanair-Basis zurückbekommen – und das Angebot könnte wieder deutlich wachsen.



Auch nach den Kürzungen zum Winterflugplan arbeite Ryanair am Flughafen BER profitabel, berichtete der Ryanair-Chef am Dienstag. Mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von mehr als 75 Euro pro Passagier liegt der Erlös in Schönefeld höher als anderswo.

Ohne Luftverkehrssteuer und mit niedrigeren Abgaben könnte Deutschland in zwei bis drei Jahren der am stärksten wachsende Luftverkehrsmarkt in Europa werden – und der BER ein stark wachsender Flughafen, versprach der 65-Jährige. Mit zehn, später 15 stationierten Flugzeugen. „Die Zahl der Ryanair-Fluggäste könnte von rund vier Millionen auf acht Millionen pro Jahr und mehr steigen“, malte der Ire die Zukunft des neuen Schönefelder Flughafens aus.

Ein Ryanair-Flugzeug am BER. Zum Winterflugplan 2026/27 schloss die Airline ihre Basis am BER, die sieben Flugzeuge sind nun woanders stationiert. Zwölf Routen fielen weg. © Max Gaertner/imago

Bisher allerdings gehe der Trend in die andere Richtung: nach unten. Nach jahrelangem Wachstum seit der Corona-Pandemie stagniert die Zahl der Fluggäste am Flughafen BER in diesem Jahr und entwickelt sich leicht rückläufig. 2019 wurden an den Vorgänger-Flughäfen Tegel und Schönefeld insgesamt 35,6 Millionen Fluggäste abgefertigt. Dieses Niveau wurde auch 2025 mit rund 26 Millionen erneut deutlich verfehlt.



Michael O’Leary sprach von einem „starken Rückgang des Verkehrsaufkommens“. Trotzdem erhöhen „Idioten“ die Flughafenentgelte am BER immer weiter. Wurden 2019 noch 14,15 Euro pro abfliegendem Passagier kassiert, sind es jetzt bereits 23,75 Euro – eine Verteuerung um 70 Prozent. Nach Angaben von Ryanair würden die Flughafengebühren am BER weiter steigen: bis 2029 um zehn Prozent.

O‘Leary erinnerte daran, dass Berlin einst eine Metropole der Luftfahrt war, die über drei Verkehrsflughäfen verfügte. Und gab sich unerwartet sensibel: Jedes Mal, wenn er am 2008 geschlossenen Flughafen Tempelhof vorbeikommt, müsse er „weinen“. Ryanair habe sich dafür interessiert, die Anlage zu übernehmen - ohne Erfolg.

Der BER: „Completely fucking white elephant“

Wer seinen Englisch-Wortschatz mit Kraftausdrücken ergänzen wollte, wurde bei der Pressekonferenz im Hotel Marriott am Inge-Beisheim-Platz bestens bedient. Derzeit sei der BER, der viele Milliarden Euro gekostet hat, ein „completely fucking white elephant“, polterte der Ryanair-Chef. Ein „bloody aviation museum“, präzisierte er.

Immer wieder erweiterte O’Leary die Perspektive auf ganz Deutschland. Nicht nur Berlin und Brandenburg litten darunter, dass hohe Steuern und Abgaben die Entwicklung des Luftverkehrs hemmen. „Germany is taxing the shit out of air travel“, bilanzierte er. Leidtragende seien die Bürger, die viel fürs Fliegen zahlen müssten: ”You’re getting screwed by your airlines and your government“, sagte der Ryanair-Chef.

Seit 2019 seien die Kosten fürs Fliegen in Deutschland um 80 Prozent gestiegen. Im letzten Jahr vor Corona betrug die Luftverkehrssteuer 7,40 Euro pro Passagier, jetzt sind es 15,50 Euro. Die Gebühren für die Sicherheitskontrollen verdoppelten sich auf 20 Euro. Die Flugsicherungsgebühr hat sich von 1,20 auf 3,30 Euro fast verdreifacht. Unterm Strich stiegen Steuer und Abgaben von 32,75 auf 62,55 Euro.

Ryanair: Deutschland ist nicht wettbewerbsfähig

Ryanair präsentierte Vergleichszahlen. In Ungarn summieren sich diese Kosten auf 27,20 Euro pro abfliegendem Passagier. In Italien werden 19,25 Euro fällig, in Irland 18,30 Euro, in Polen sogar nur 11,10 Euro. Deutschland sei „hopelessly uncompetitive“, nicht konkurrenzfähig. Deshalb gehe es dem Land so schlecht, analysierte Michael O’Leary.

Die hohen Kosten tragen dazu bei, dass die Zahl der Fluggäste in Deutschland erst 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht hätten. Für dieses Jahr würden 17,4 Millionen Passagiere erwartet. O’Leary zeigte eine Liste mit 20 Unternehmen, die weniger Sitze anbieten als 2019. Mit zehn Prozent hat Ryanair am wenigsten Kapazität abgebaut (auf 19,3 Millionen 2026). Doch bei der Lufthansa sind es 23, bei Easyjet sogar 59 Prozent.

Terminal 2 des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld: Ryanair-Passagiere checken in dem Fertigteilgebäude ein, nicht im Terminal 1. © Stefan Zeitz/imago

Wenn Ryanair 2027 das „Jahrzehnt des Wachstums“ einläutet und im Frühjahr die ersten von 300 bestellten Boeing 737 kommen, werden die neuen Maschinen woanders stationiert. Etwa in Schweden, der Slowakei und in Albanien, wo die Luftverkehrssteuer abgeschafft wurde. Oder in Italien, einem weiteren stark wachsenden Ryanair-Markt.

Prinzip Hoffnung: Wachstumsplan für Deutschland

Michael O’Leary stellte einen „Wachstumsplan für Deutschland“ vor, mit einem Volumen von 3,6 Milliarden Euro. „Luftfahrt und Tourismus sind Branchen, bei denen China nicht mit uns konkurrieren kann“, sagte er. Wenn mehr Touristen kommen, könnten die jährlichen Steuereinnahmen um 6,65 Milliarden Euro steigen, errechneten Berater von KPMG. Zum Vergleich: Die Luftverkehrssteuer bringt gerade mal rund zwei Milliarden Euro pro Jahr.

„Wenn Bundeskanzler Merz und seine Regierung Deutschlands schädliche Luftverkehrsteuer abschaffen und weitere senken, kann Ryanair das Verkehrsaufkommen in Deutschland auf 34 Millionen Passagiere pro Jahr verdoppeln, 250 neue Strecken aufnehmen, 36 weitere Flugzeuge in Deutschland stationieren, neue Basen unter anderem in Städten wie Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart eröffnen und bis 2032 tausend neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen“, so wird der Ryanair-Chef in einer Mitteilung zitiert.

Noch ist Deutschland nicht verloren, die Hand bleibt ausgestreckt. Aber es könnte sein, dass Michael O’Leary noch ein paar Mal kommen muss.

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