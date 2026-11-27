Trainer Mauro Lustrinelli steht bei Union vor dem Aus. Wird der Schweizer tatsächlich entlassen, könnten die Köpenicker auf eine Doppelspitze setzen.

In Mainz, dort, wo sich am Wochenende das Schicksal von Mauro Lustrinelli als Trainer des 1. FC Union Berlin womöglich zum Schlechten wendet, hatten sie vor 25 Jahren eine Idee. Es war Rosenmontag, in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt quasi der höchste Feiertag, als Manager Christian Heidel beim FSV Mainz 05 eine schwere Entscheidung treffen musste. Die Lage beim damaligen Zweitligisten war trostlos, sportlich deprimierend, weil nach einer Niederlage gegen die Spvgg Greuther Fürth und etlichen Rückschlägen zuvor der Abstieg in die Regionalliga schon vorprogrammiert schien.

Cheftrainer Eckhard Krautzun, so viel war schnell klar, würde seinen Hut nehmen müssen. Die große Frage, die sich Heidel allerdings stellte: Wer sollte es danach besser machen? Ein Trainer aus dem eigenen Nachwuchs bot sich nicht an. Ein Feuerwehrmann, einer, der den sportlichen Brand löscht, die Mannschaft aber perspektivisch nicht weiterentwickeln kann, schied für den Manager aus. Geld war in der klammen Vereinskasse obendrein auch kaum vorhanden.

Ein Spieler wird über Nacht zum Trainer

Der – damals wie heute – starke Mann im Verein entwickelte einen Plan. Einen, den der deutsche Profifußball davor und danach in dieser Form nicht noch einmal gesehen hat. Über Nacht machte er Abwehrspieler Jürgen Klopp zum Trainer. Der 33-Jährige hatte in den Wochen und Monaten zuvor verletzungsbedingt nicht regelmäßig trainiert, konnte dem Team auf dem Platz also nicht helfen. Warum, so Heidels Gedanke, sollte er den Publikumsliebling nicht in anderer Position einbauen? Schlimmer konnte es fast nicht mehr werden, die Fallhöhe war überschaubar.

Christian Heidel (l.) gab den Startschuss zur großen Trainerkarriere von Jürgen Klopp. © imago sportfotodienst

Der Rest, so muss es an dieser Stelle verkürzt dargestellt werden, ist Geschichte. Heidel verhalf Klopp mit dieser unerwarteten Initialzündung zu einer Weltkarriere an der Seitenlinie. Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Englischer Meister, Champions-League-Sieger – die Liste der Erfolge des heutigen Bundestrainers ist lang. In Mainz bewahrte er seine Mitspieler in neuer Funktion vor dem Abstieg, führte den Klub später in die Bundesliga.

Union steht nicht unverdient auf Rang 17

Ein Vierteljahrhundert später ist die sportliche Lage beim 1. FC Union Berlin, am Sonnabend (15.30 Uhr) zu Gast bei Mainz 05, ähnlich desaströs wie damals beim selbsternannten Karnevalsverein. Die Liga ist eine andere, aber sportlich geht seit Saisonbeginn quasi gar nichts. Nur ein Sieg aus zehn Ligaspielen, dazu einige deftige Klatschen haben die Köpenicker auf einem Abstiegsplatz festgenagelt. Man kann nicht behaupten, dass Union die Spiele unglücklich verlor, mit ungünstigen Schiedsrichter-Entscheidungen zu kämpfen oder vor dem gegnerischen Tor einfach Pech hatte. Das Unvermögen einiger Spieler ist unübersehbar, ein zumindest im Kollektiv stimmiges Auftreten ist allenfalls phasenweise zu erkennen.

Der branchenübliche Reflex hat sich nicht verändert. Der Trainer ist das schwächste Glied. Derjenige, der von einem auf den anderen Tag beurlaubt und über Nacht ersetzt werden kann. Im Fall von Lustrinelli scheint die Entlassung mit Blick auf die aktuelle Gemengelage nur eine Frage der Zeit zu sein. Nach dem 1:5 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende kritisierte der Schweizer seine Spieler so deutlich wie nie zuvor. Die Qualität sei spätestens nach seinen Wechseln in der zweiten Halbzeit nicht mehr ausreichend gewesen. Gleichzeitig ein Fingerzeig in Richtung seines Vorgesetzten Horst Heldt. Die Mannschaft ist nach Lustrinellis Ansicht in dieser Zusammensetzung nicht wettbewerbsfähig.



Die Ehe, die vor knapp einem halben Jahr mit besonders blumigen Worten von Heldt („Zwischen uns hat es sofort gefunkt“) begonnen hatte, ist zu Beginn der Adventszeit nur noch eine auf dem Papier. Das nächste emotionale Feuer wird sicher bald woanders lodern. Nur wo? Und vor allem mit wem?

Da lächelten sie noch: Horst Heldt (l.) und Mauro Lustrinelli bei der Vorstellung des Union-Cheftrainers. © IMAGO/Matthias Koch

Mit Blick auf einen möglichen Nachfolger tut sich Union schwer. Nach Urs Fischer, der vor drei Jahren nach einer beispiellosen Negativserie entlassen wurde, haben sich verschiedene Trainertypen die Klinke in die Hand gegeben. Nenad Bjelica, Bo Svensson und Steffen Baumgart hatten keinen langfristigen Erfolg und wurden vorzeitig aus ihren noch laufenden Verträgen entlassen. Marie-Louise Eta wollte man den Job bei den Männern auf Dauer nicht anvertrauen.

Klar, es könnte jetzt jemand verpflichtet werden, dem man zutraut das größte Unheil mit dem drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga abzuwenden. Union war aber mit dem Anspruch in die Saison gegangen, sich fußballerisch zu verbessern. Das spielerische Niveau, das war der klare Auftrag an Lustrinelli, sollte angehoben werden. Präsident Dirk Zingler und Co. waren sich darüber einig, dass sich grundsätzlich etwas ändern müsse, um die Chancen zu erhöhen, Spiele gegen Kontrahenten auf Augenhöhe für sich zu entscheiden. Um nicht Jahr für Jahr wieder an den Punkt zu kommen, an dem die Köpenicker jetzt schon früh in der Saison stehen.

Es braucht jemanden, der das Wir-Gefühl stärkt

Weil im bisherigen Saisonverlauf auch die Fans keinesfalls mehr wie eine eingeschworene Wand hinter dem Team stehen, braucht es fernab der sportlichen Qualifikation eine Persönlichkeit, die das Wir-Gefühl im Verein wieder bestärkt. Einen, der den bedingungslosen Rückhalt der Anhänger genießt, den das Duo Heldt/Lustrinelli schon aufgebraucht hat.

Christopher Trimmel (r.) war zuletzt bei seinen Teamkollegen (hier: Frederik Rönnow) mehr als Ansprechpartner denn als Mitspieler gefragt. © IMAGO/Matthias Koch

Eine Lösung scheint knifflig und liegt irgendwie doch auf der Hand: Wie Jürgen Klopp damals in Mainz spielt Christopher Trimmel bei den Berlinern sportlich keine Rolle mehr. Auf seiner Position rechts in der Viererkette hatte zu Saisonbeginn erst Josip Juranovic, mittlerweile der umfunktionierte Janik Haberer die Nase vorn. Die Einsatzzeiten des Österreichers sind überschaubar. Lediglich bei der 0:7-Niederlage in München stand Trimmel vor über zwei Monaten in der Startformation, insgesamt kommt er auf 130 Einsatzminuten.



Parallel zu seinem Dasein als Kapitän außer Dienst arbeitet der 39-Jährige längst an den eigenen Zukunftsplänen. In der zurückliegenden Länderspielpause hat Trimmel in Wien die Prüfung zur Trainer-B-Lizenz bestanden. Häufig schaute er in den vergangenen Monaten Marie-Louise Eta und ihrem Trainerteam bei den Frauen über die Schulter, besuchte unter der Woche Übungseinheiten und am Wochenende die Spiele. In der spielfreien Zeit ermöglichte der Verein ihm immer wieder, seine Zukunftsplanung voranzutreiben. Klar, dass sich die Entscheidungsträger im Klub intensiv darüber Gedanken machen, wie man Trimmel in naher Zukunft am sinnvollsten einsetzen kann.

Geregelt ist allerdings, dass sich Trimmel derzeit nicht alleinverantwortlich an die Seitenlinie stellen kann. Mit seiner gerade erworbenen B-Lizenz dürfte er maximal in der fünftklassigen Oberliga als Cheftrainer arbeiten. In der Ausbildungsordnung des DFB ist verankert, dass ein Coach einer Bundesliga-Mannschaft die Pro-Lizenz vorweisen muss. Eine Ausnahme besteht lediglich bei einer Übergangslösung, die nicht länger als zweieinhalb Wochen gelten darf. Wörtlich heißt es in den Statuten des Verbands: „Endet in den Lizenzligen oder in der 3. Liga die Tätigkeit des Cheftrainers oder des Assistenz-Trainers vor Ende der Spielzeit, kann in diesen Spielklassen übergangsweise für höchstens 15 Werktage ein Trainer ohne die erforderliche Lizenz beschäftigt werden.“



Trotzdem gibt es eine Konstellation, in der Trimmel schon vorzeitig vom Spieler zum Trainer aufsteigen kann – und das tatsächlich über Nacht. Weil Co-Trainer Sebastian Bönig bereits seit sechs Jahren die Pro-Lizenz besitzt, könnte der aktuelle Assistent offiziell als Chef geführt werden, Trimmel als Teamchef fungieren. Eine Doppelspitze, wie sie beispielsweise Franz Beckenbauer erst mit Horst Köppel und später mit Holger Osieck zwischen 1984 und 1990 bei der deutschen Nationalmannschaft praktizierte. Weil Beckenbauer keine Lizenz besaß, war er in erster Linie für die Außendarstellung und die Aufstellung, nicht aber für die Trainingsinhalte verantwortlich.

Sebastian Bönig ist bei Union seit Jahren Co-Trainer und Liebling der Fans. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Wie auch Trimmel hat Bönig den uneingeschränkten Rückhalt des Publikums. Der gebürtige Erdinger ist seit Jahren Teil des Trainerstabs und war in der erfolgreichsten Zeit, die Union zwischen 2018 und 2023 von der 2. Bundesliga bis in die Champions League führte, in erster Linie für die Abläufe bei Standardsituationen verantwortlich. Bönig gilt als loyaler Teamplayer, der sich immer in den Dienst des Vereins stellt und der eine solche Aufgabe in Zeiten der totalen Krise ganz sicher nicht ablehnen würde.



Zwischen 2005 und 2009 absolvierte er insgesamt 114 Pflichtspiele für die Köpenicker, war zeitweise auch Mannschaftskapitän. Drei Jahre später assistierte er in der U19 des Klubs, rückte 2014 zu den Profis auf und blieb dort mit Ausnahme einer viermonatigen Auszeit nach Fischers Entlassung bis heute.

Lustrinelli ist nach Meinung vieler Fans ein Bauernopfer

Trimmel und Bönig würden schon qua ihrer Persönlichkeiten die Risse kitten, die zuletzt entstanden sind. Der überwiegende Teil der Anhängerschaft wünscht sich nicht erst in diesen Tagen die sofortige Entlassung von Heldt. Ihm wird vor allem seine mangelhafte Transferpolitik angekreidet. Lustrinelli ist ebenfalls angezählt. Fast schon tragisch ist vor allem, dass der Restkredit, den er hier und da noch besitzt, auf Mitleid fußt. Der 50-Jährige, so die Ansicht einiger Fans, wäre lediglich ein Bauernopfer.

Ein Trainer-Gespann aus den beiden aktuell wohl größten Union-Identifikationsfiguren wäre freilich ein unkonventioneller Vorgang. Für die bis zum Jahresende noch anstehenden Begegnungen mit dem Hamburger SV (5. Dezember, 15.30 Uhr), beim VfB Stuttgart (12. Dezember, 15.30 Uhr) und mit der TSG Hoffenheim (20. Dezember, 17.30 Uhr) könnte ein kurzfristiger Rahmen für das Duo abgesteckt werden, ehe über die Weihnachtsfeiertage ein wenig mehr Luft bliebe, um zu entscheiden, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll.

Eine heikle Mission bleibt das Unternehmen Klassenerhalt im Berliner Südosten ganz sicher. Ganz egal, wer bleibt oder wer kommt. Vielleicht ist sie aber auch genau die passende Aufgabe für einen Fußballgott – oder eben zwei.

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