Wie es ist, wird es nicht bleiben: Das Ende der DDR und wie sich Geschichte wiederholt

Seit 1985 traf sich mein Ostberliner Freundeskreis etwa alle vier Wochen reihum in einer Wohnung bei Gamza, Kadarka oder grusinischem Tee. Wir sprachen über die Verhältnisse – in der Gorbatschow-Sowjetunion, in der DDR. Es kamen vor allem Akademiker und Journalisten. Heute würde man das eine Blase nennen. Ein Bläschen. Allen war klar: Wie es ist, wird es nicht bleiben.