Seit 1985 traf sich mein Ostberliner Freundeskreis etwa alle vier Wochen reihum in einer Wohnung bei Gamza, Kadarka oder grusinischem Tee. Wir sprachen über die Verhältnisse – in der Gorbatschow-Sowjetunion, in der DDR. Es kamen vor allem Akademiker und Journalisten. Heute würde man das eine Blase nennen. Ein Bläschen. Allen war klar: Wie es ist, wird es nicht bleiben.
Wendezeiten
Wie es ist, wird es nicht bleiben: Das Ende der DDR und wie sich Geschichte wiederholt
Die nächste Transformation läuft, Systembruch nicht ausgeschlossen. Zum Wendepunkt 9. November: Wo Ähnlichkeiten zu 1989 finden und wo nicht.
9 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Eingestürzt: Die Carolabrücke in Dresden wurde zum Symbol für marode Infrastruktur und Investitionsstau.
© Sebastian Kahnert/dpa