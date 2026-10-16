Wie lebt es sich als Zugewanderter in Berlin? Eine Ausstellung auf der Fischerinsel erzählt davon

Berlin gilt als internationale Stadt. Menschen aus aller Welt ziehen hierher, um zu arbeiten, zu studieren oder ein neues Leben zu beginnen. Doch zwischen der Ankunft und dem Gefühl, tatsächlich angekommen zu sein, liegt oft ein langer Weg. Wie dieser aussieht, ist selten Gegenstand der öffentlichen Debatte. Meist wird über Migration gesprochen, weniger mit den Menschen, die sie selbst erlebt haben.



Eine Ausstellung im Stadtteilzentrum KREATIVHAUS auf der Fischerinsel setzt genau dort an. Unter dem Titel „WIR: Gedanken to go“ erzählen Menschen mit Migrationserfahrung von ihrem Leben in Berlin. Es geht um persönliche Entscheidungen, Schwierigkeiten, Veränderungen und darum, wie sich der Blick auf die Stadt im Laufe der Zeit verändert.



Die Ausstellung verzichtet dabei auf eine einheitliche Erzählung. Stattdessen stehen unterschiedliche Biografien und individuelle Erfahrungen im Mittelpunkt. Was für den einen ein Neuanfang war, bedeutete für den anderen zunächst Unsicherheit. Auch die Frage, wann aus einem neuen Wohnort ein Zuhause wird, dürfte nicht jeder gleich beantworten.

Dorota Hülsen und das KREATIVHAUS auf der Fischerinsel

Eine der zentralen Personen hinter der Ausstellung ist Dorota Hülsen. Seit 2022 leitet sie gemeinsam mit Patrice Hannig das Stadtteilzentrum KREATIVHAUS in Berlin-Mitte. Hülsen beschäftigt sich dort unter anderem mit Willkommenskultur, kultureller Bildung und ehrenamtlichem Engagement. Die Ausstellung hat sie maßgeblich mitorganisiert.



Das KREATIVHAUS befindet sich auf der Fischerinsel, mitten in Berlin und doch abseits der großen kulturellen Einrichtungen der Stadt. Hier treffen Menschen aufeinander, die sonst möglicherweise wenig miteinander zu tun hätten. Das Haus bietet dafür Veranstaltungen, Kurse und verschiedene Möglichkeiten zur Beteiligung.



Auch das Projekt „Wir, hier und jetzt!“, in dessen Rahmen die Ausstellung entstanden ist, verfolgt diesen Ansatz. Von 2024 bis 2026 wurden auf der Fischerinsel Angebote organisiert, bei denen neu zugezogene und alteingesessene Berliner miteinander ins Gespräch kommen konnten. Dazu gehörten Sprachcafés, Erzählrunden und gemeinsame Aktivitäten.



Mit der Ausstellung endet nun das dreijährige Projekt.

Persönliche Geschichten statt allgemeiner Debatten

Der Titel „Gedanken to go“ beschreibt das Konzept der Ausstellung: Die porträtierten Menschen geben den Besuchern jeweils einen persönlichen Gedanken mit. Es sind Erfahrungen und Beobachtungen, die über die Ausstellung hinaus weitergetragen werden sollen.



Dabei geht es nicht darum, eine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach gelungener Integration zu liefern. Vielmehr zeigt die Ausstellung einzelne Lebensgeschichten, die sich nicht ohne Weiteres auf andere übertragen lassen.



Zur Eröffnung am 19. Oktober ist ein Begleitprogramm geplant. Bereits am Nachmittag beginnen verschiedene Workshops, darunter ein Textil- und ein Collage-Workshop sowie ein ukrainischsprachiger Workshop für Frauen. Hinzu kommt ein kulinarisches Angebot mit Gerichten aus Italien und Malawi.



Um 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Ab 18.30 Uhr ist ein gemeinsames Essen vorgesehen. Die Veranstaltung ist zugleich das Abschlussfest des Projekts „Wir, hier und jetzt!“.



Der Eintritt ist frei.

Ausstellung „WIR: Gedanken to go“ – alle Informationen



Datum: Montag, 19. Oktober 2026



Uhrzeit: Ausstellungseröffnung um 18 Uhr, Abschlussfest bis 20 Uhr. Workshops ab 15.30 Uhr.



Ort: Stadtteilzentrum KREATIVHAUS, Fischerinsel 3, 10179 Berlin-Mitte



Eintritt: Kostenlos



Anmeldung: https://eveeno.com/wir-abschlussfest

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema