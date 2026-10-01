Wie Stefan Leitl in den Alpen seinen neuen Hertha-Kapitän fand

Sechs Spiele, sechs Siege, Tabellenplatz eins. Hertha BSC ist der Traumstart in die Saison der 2. Bundesliga gelungen. Die Berliner präsentieren sich mit einem weitgehend neu zusammengestellten Team erstaunlich gefestigt, vor allem aber mit klaren Führungsstrukturen. Dass Josip Brekalo die Kapitänsbinde trägt, wirkt angesichts der bisherigen Entwicklung selbstverständlich. Tatsächlich fiel die Entscheidung aber schon Wochen vor dem Saisonauftakt. Und zwar nicht auf dem Trainingsplatz, sondern bei einer Bergwanderung in den österreichischen Alpen.

Leitl ließ die Spieler bei einer Alpen-Challenge schwitzen

Eine neue Dokumentation von Hertha-TV gibt nun Einblicke in jenen Tag, an dem Trainer Stefan Leitl wichtige Erkenntnisse über seine Mannschaft gewann. Am vorletzten Tag des Sommer-Trainingslagers in Kitzbühel, dem 25. Juli, setzte der 49-Jährige bewusst auf ein Programm fernab klassischer Fußballinhalte.



Statt Spielformen, Taktikübungen oder Standards stand eine Alpen-Challenge auf dem Plan. Die Mannschaft wurde in kleinere Gruppen eingeteilt und musste sich auf dem Weg durch die Berge verschiedenen Herausforderungen stellen. Neben dem schweißtreibenden Aufstieg gehörten dazu Aufgaben wie der Gang durch eiskaltes Bachwasser, Bogenschießen, Holzsägen oder ein Orientierungslauf mit verbundenen Augen, bei dem ein Mitspieler die Führung übernehmen musste.

Für die Spieler kam die Aktion überraschend. „Wir haben alle nicht gewusst, dass wir auf dem Berg wandern werden und was dann kommt“, erinnert sich Neuzugang Oluwaseun Adewumi. Genau dieser Überraschungseffekt war offenbar Teil des Konzepts. Leitl wollte seine Mannschaft außerhalb der gewohnten Fußballwelt erleben, wollte sehen, wie sich Spieler verhalten, wenn Belastung, Wettbewerb und Teamarbeit in ungewohnter Form zusammentreffen.



Der Trainer macht in der Dokumentation deutlich, dass es ihm dabei um weit mehr ging als um einen unterhaltsamen Nachmittag im Trainingslager. „Grundsätzlich geht es ja nicht nur darum, dass die Jungs Fußball spielen sollen, sondern wir müssen natürlich auch als Team zusammenwachsen und wir brauchen natürlich in verschiedenen Phasen verschiedene Arten der Führung. Führung durch Leistung. Aber Führung kann durch Kommunikation entstehen“, erklärt Leitl.

Leitl: „Das Bergwandern war ein entscheidender Faktor“

Für den Hertha-Coach wurde die Wanderung damit zu einer Art Charaktertest. Wer übernimmt Verantwortung? Wer motiviert andere? Wer geht voran, wenn die Belastung steigt? Fragen, die sich aus seiner Sicht nicht immer auf dem Trainingsplatz beantworten lassen. „Für mich war dieses Event wichtig, weil wir aus einer hohen Belastung kamen und wir wussten, okay, das ist jetzt kein Bonus für die Jungs, sondern es geht darum, in kleinen Gruppen als Team zu funktionieren und einen Wettkampf zu bestreiten. Wer hat diese Motivation, diesen Wettkampf zu gewinnen? Das war einfach wichtig für mich zu sehen“, sagt Leitl.

Anschließend verrät der Trainer auch, welche Bedeutung die Erkenntnisse aus diesem Nachmittag für seine Personalentscheidungen hatten. „Für mich war das ein ganz entscheidender Faktor, die Kapitäne und den Mannschaftsrat zu bestimmen. Wir Fußballer sind ja schon sehr schnell der Tränendrüse nah, wenn was zu viel wird. Und ja, ich finde es dann spannend, wie man reagieren kann. Für uns die wichtigste Einheit im Trainingslager.“



Am Ende gewann ausgerechnet die Gruppe um Josip Brekalo die Alpen-Challenge. Der Kroate, der erst im Februar 2026 nach Berlin gekommen war, hinterließ dabei offenbar nachhaltig Eindruck. Zwei Wochen später erhielt er die Kapitänsbinde und wurde Nachfolger von Fabian Reese, der inzwischen für den VfL Wolfsburg spielt. Die Bilder aus Kitzbühel legen nahe, dass die Eindrücke dieses Nachmittags bei der Entscheidung eine wichtige Rolle spielten.

Brekalo wurde bei der Challenge in Österreich Erster

Brekalo selbst erinnert sich gerne an den Wettbewerb in den Bergen. „Wir waren auf dem 1. Platz. Es war eine sehr gute Einheit, aber auch das ganze Trainingslager und die ganze Vorbereitung waren wirklich überragend“, sagt der 28-Jährige. Rückblickend erscheint die Episode fast symbolisch für den bisherigen Saisonverlauf. Auf den Gipfeln Tirols formierte sich eine Mannschaft, die heute an der Spitze der 2. Bundesliga steht. Und dort führt mit Brekalo jener Spieler das Team an, der bei Leitls ungewöhnlichem Führungstest offenbar besonders überzeugte.



Die Ziele des Kapitäns sind ohnehin eindeutig formuliert. „Dieser Verein gehört in die Bundesliga, dafür müssen wir alles tun.“ Nach sechs Spieltagen gibt es bei Hertha niemanden, der daran zweifelt, dass die Mannschaft diesen Anspruch derzeit mit bemerkenswerter Konsequenz verfolgt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema