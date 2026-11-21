Ab November zeigt eine Ausstellung im Gemeinschaftshaus fünf künstlerische Entwürfe zur Neugestaltung des Lipschitz- und Bat-Yam-Platzes.

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Wie wird das Herz der Gropiusstadt ein Ort zum Bleiben? Anwohner können bis zum 7. Dezember online oder vor Ort abstimmen.

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Vom 16. November bis zum 7. Dezember 2026 läuft die Abstimmung über fünf künstlerische Entwürfe für den Lipschitz- und Bat-Yam-Platz in Neukölln. Die von fünf Künstlern und Kollektiven – Alfred Banze, Jérôme Chazeix, Club Real, construct lab und Stadtgeschichten – entwickelten Visionen sind im Schaufenster des Gemeinschaftshauses Gropiusstadt ausgestellt. Die Nachbarschaft ist aufgerufen, online unter www.mein.berlin.de/projekte/lipschitzplatz oder direkt vor Ort im Foyer ihren Favoriten zu wählen.

Die Entscheidung fließt als Stimme der Nachbarschaft in die Preisgerichtssitzung am 15. Dezember 2026 ein. Der ausgewählte Entwurf wird im Zuge des Projekts „Gropius’ Kulturinseln“ in den Jahren 2027 und 2028 realisiert. Das bezirkliche Kulturvorhaben wird durch EU-Mittel sowie das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ kofinanziert und soll den Platz langfristig zu einem lebendigen Ort der Begegnung machen, das Areal aufwerten und die Anwohner aktiv in die künstlerische Umgestaltung des öffentlichen Raums einbinden.

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