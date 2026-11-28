Nach dem erneuten Stromausfall sichern Dieselgeneratoren das AKW Saporischschja. Die IAEA warnt vor wachsenden Risiken für die nukleare Sicherheit.

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Das AKW Saporischschja im August 2024: Als ein Feuer ausbrach, herrschte in Europa Panik. Nach einem erneuten Stromausfall sichern derzeit Dieselgeneratoren wichtige Sicherheitssysteme des größten Atomkraftwerks Europas.

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Die Reaktoren stehen still, doch Entwarnung gibt es nicht. Das besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja verlor in dieser Woche erneut seine letzte Verbindung zum Stromnetz, laut Atomenergiebehörde (IAEA) mutmaßlich infolge militärischer Aktionen. Seitdem sichern Dieselgeneratoren wichtige Sicherheitssysteme. Die IAEA verhandelt mit Moskau und Kiew über eine örtliche Waffenruhe für Reparaturen. Es ist bereits der 28. vollständige Ausfall der externen Stromversorgung seit Beginn des Ukraine-Kriegs.

Das größte Atomkraftwerk Europas hat sechs Reaktoren. Seit 2022 erzeugt es keinen Strom mehr. Inzwischen stehen alle Blöcke im Kaltabschaltzustand. Das senkt das unmittelbare Unfallrisiko. Die Kettenreaktion ist beendet und der Brennstoff entwickelt weniger Nachzerfallswärme als im Betrieb. Doch abgeschaltet heißt nicht ungefährlich. Brennelemente in den Reaktoren und abgebrannte Brennstäbe in Lagerbecken müssen weiter gekühlt werden.

AKW Saporischschja ohne Strom: Dieselgeneratoren verhinderten den Ernstfall

Wie angespannt die Lage ist, zeigen die Details des jüngsten Ausfalls. Am Mittwoch um 5.28 Uhr Ortszeit fiel die einzige noch verfügbare externe Leitung aus. Vier Diesel-Notstromaggregate sprangen automatisch an; zwei wurden abgeschaltet, um Treibstoff zu sparen. Auch die Heizung vor Ort wurde trotz Temperaturen um null Grad ausgesetzt. Nach IAEA-Schätzung reicht der Diesel bei zwei laufenden Generatoren für mehr als zehn Tage. Die Behörde erhielt allerdings unterschiedliche Angaben zu Treibstoffmenge und Lagerorten und prüft diese noch.

Besonders heikel ist die Kühlung. Laut IAEA sind derzeit sämtliche Pumpen zur Wärmeabfuhr aus den Reaktoren abgeschaltet. In Betrieb sind nur die Kühlpumpen der Lagerbecken für abgebrannte Brennelemente in den Blöcken 1 und 6. Die Kühlmitteltemperaturen lägen noch im Normalbereich, stiegen aber an. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi nennt die Lage „äußerst prekär“. Die Abhängigkeit von einer einzigen Leitung und die Frontnähe machten die externe Versorgung fragil.

Atomkraftwerk im Kriegsgebiet: Gefahr trotz abgeschalteter Reaktoren

Das Risiko einer nuklearen Katastrophe sei derzeit geringer als bei einem laufenden Kraftwerk, betont Dmitrij Gortschakow, Nuklearexperte der Umweltorganisation Bellona, im Gespräch mit dieser Zeitung. Weil die Reaktoren seit Jahren abgeschaltet und abgekühlt seien, wäre ein weiterer Stromausfall weniger gefährlich als bei Volllast. Doch Gortschakow warnt vor falscher Sicherheit: Es wäre „ein schwerer Fehler“, nukleare oder radiologische Zwischenfälle für unmöglich zu halten. Wiederholte kleinere Störungen der Sicherheits- und Kühlsysteme könnten das Kraftwerk langfristig beeinträchtigen.

Das AKW ist auch Teil des politischen Konflikts. Russische Truppen besetzten es im März 2022. Moskau kontrolliert den Standort. Die Ukraine hält an ihrer Zuständigkeit und am Betreiber Energoatom fest. IAEA-Chef Grossi sagte 2025, ein Neustart sei unter den damaligen Bedingungen nicht absehbar. Es würden unter anderem Kühlwasser und eine stabile Stromversorgung fehlen. Zudem müsse die jahrelang stillstehende Technik gründlich geprüft werden.

Russlands Besetzung: Das AKW wird zum politischen Druckmittel

Gortschakow sieht in der Anlage zudem ein politisches Druckmittel: Russland versuche, die Besetzung zu verstetigen und das Kraftwerk in möglichen Verhandlungen als Tauschobjekt einzusetzen. Solange die Front nahe liegt, wäre ein Neustart besonders riskant.

Die Gefahren reichen über Saporischschja hinaus. Die drei weiterhin arbeitenden ukrainischen Atomkraftwerke sollen in diesem Winter rund 80 Prozent des Strombedarfs decken. Angriffe auf Umspannwerke, Leitungen und Kraftwerke können daher das Stromsystem destabilisieren. Per Strand, Chef der norwegischen Strahlen- und Nuklearsicherheitsbehörde, warnte Mitte November vor einem erhöhten Unfallrisiko im Winter. Ein landesweiter Stromausfall, der alle neun aktiven Reaktoren träfe, wäre das schlimmste Szenario.

Für Saporischschja ist eine unmittelbare Katastrophe angesichts der abgeschalteten Reaktoren nicht das wahrscheinlichste Szenario. Doch die Sicherheitsmarge schrumpft, wenn die externe Stromversorgung wiederholt ausfällt, Diesel knapp wird und Pumpen nur zeitweise laufen. Die IAEA kann überwachen, vermitteln und warnen, den Krieg aber nicht beenden. Solange das Kraftwerk im Frontgebiet liegt und von einer einzigen Leitung abhängt, bleibt es ein nukleares Risiko weit über die Region hinaus.

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