Urlaubsidyll Wiek auf Rügen – doch wer hier lebt, bangt um Schule und Arzt. Wie eine Gemeinde an der Peripherie um die Zukunft ringt und an der Politik verzweifelt.

Der Wieker Hafen mit seiner einzigartigen Kreidebrücke – ein industrietechnisches Denkmal aus dem Jahr 1914 und damit eines der ersten Bauwerke aus Stahlbeton im Ostseeraum.

Petra Harder ist seit 2004 ehrenamtlich Bürgermeisterin der Gemeinde Wiek auf Rügen. Im Sommer erfreuen sich Touristen an der reizvollen Boddenküste. Wie eine solche Gemeinde funktioniert, bleibt den meisten verborgen. Aber in Orten wie Wiek haben sich am 21. September 2026 die Landtagswahlen entschieden. Hier haben die Bürger gesagt, was sie von der Politik „da oben“ halten.

Petra Harder ist parteilos, gehört der CDU-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Rügen an und gewann im Juni 2024 mit dem Bürgerbündnis für Zusammenhalt die Stichwahl zum Bürgermeisteramt mit 61,4 Prozent gegen die FDP-Kandidatin Frederike Ada Veronika Freiin von Buddenbrock. Bei der Landtagswahl brach die CDU in Wiek auf 6,5 Prozent ein. Die AfD kam auf 51 Prozent. Der Altersdurchschnitt der Bewohner liegt bei 54,8 Jahren, deutlich höher als im Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt (48 Jahre) oder im Bund (45 Jahre). Wie in einer Nussschale zeigen sich in Wiek die Probleme des Landes.

Die Saison ist vorbei, im November wird es sehr ruhig auf Rügen. Sind die Leute in Wiek froh, wenn der Trubel vorbei ist?



Die brauchen jetzt eine Pause. Wer hier vom Tourismus lebt, dem geht das auf die Knochen. Tag für Tag zwölf Stunden ackern – da stimmt irgendwann das Verhältnis nicht mehr. Deshalb machen viele im November Betriebsferien. Im Dezember geht es meist schon weiter – Weihnachten, Silvester, Winterferien. Im vergangenen Winter hat es sich sogar gelohnt. Die vereiste Ostsee und der zugefrorene Bodden waren für die Besucher ein Erlebnis.

Petra Harder, Bürgrmeisterin der Gemeinde WiekRügen © Maritta Adam-Tkalec/Berliner Zeitung

Allenthalben sind die Leute unzufrieden. Wie nehmen Sie die Stimmung in Ihrer Gemeinde wahr?



Ja, immerzu heißt es, alles sei Mist und werde immer schlimmer. Es herrscht auch Unfrieden zwischen Ost und West. Ich denke mir oft: Das Gute wird schnell angenommen, wird schnell selbstverständlich.

Sie sind seit 22 Jahren Bürgermeisterin. Welche Probleme treiben Sie um?



Zuallererst: Es wird immer schwieriger, die soziale Infrastruktur zu sichern. Das fängt beim Doktor an. Unser Hausarzt in Wiek ist schon jetzt über seine Zeit und ich denke: Oh, oh, wie wird das werden, wenn er aufhört. Er hat mir versprochen, dass er noch ein bisschen weitermacht. Aber das ist bei der alternden Gesellschaft hier ein großes Problem. Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit in Wiek die Versorgung gesichert ist. Das nächste große Problem ist die Schule.

Eine wirklich schöne Schule. Was für ein Problem gibt es?



Zu wenig Kinder. Das Einzugsgebiet der Grundschule, also 1. bis 4. Klasse, ist die ganze Halbinsel Wittow. Im letzten Jahr haben wir elf Kinder eingeschult, dieses Jahr 14. So ist die Lage. Insgesamt haben wir noch 90 Schüler. Der Trend ist sowas von eindeutig. Anstehende Sanierungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht gefördert. Über kurz oder lang läuft es darauf hinaus, dass wir die Schule verlieren.



In Altenkirchen haben wir die Schule für die Klassenstufen 5 bis 10. Viele, die hier wohnen und möchten, dass das Kind wenigstens bis zur achten Klasse in der Nähe zur Schule geht, brauchen die weiterführende Schule. Aber wenn es hier in Wiek und auf Wittow insgesamt immer weniger Kinder gibt, kommen folglich in der weiterführenden Schule immer weniger an. Ihr Weiterbestehen ist zugesagt.

Aber keine Hoffnung für die Wieker Grundschule?



Sieht schlecht aus. Leider gibt es keine neuen Ideen, wie man Schulen an der Peripherie so gestalten kann, dass die Kinder wohnortnah unterrichtet werden können. Wir haben große Probleme, Lehrer zu bekommen. Viele der Alten gehen in Rente und die Jungen bleiben oft nicht. Man darf ja auch nicht nur an heute und morgen denken. Ich habe viele Jahre in der Wohnungswirtschaft gearbeitet, in dem Fach muss man langfristig denken, deshalb habe ich mich viel mit Demografie beschäftigt. In der Bevölkerungsentwicklung liegt die Ursache für viele Probleme. Aber das wird weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Sachsen-Anhalt noch in meinem näheren Umfeld verstanden – obwohl es einfache Mengenlehre ist.



Viele Menschen können sich nicht vorstellen, welche Dramatik in den Zahlen steckt und was es für sie selbst bedeutet. Wenn die Elterngeneration schrumpft, wird die nächste Generation kleiner und so fort – exponentiell. Wenn die Infrastruktur wie Kita, Schule, Arzt, Handel schrumpft, dann beschleunigt das den Wegzug und verhindert Ansiedlung. Zurück bleibt eine extrem überalterte Bevölkerung, in der die Sterberate die Geburtenrate klar übersteigt. Und das Entscheidende: Man kann die Lage nicht mit Geld verändern.

Wiek auf Rügen: auch von oben – bis ans Kap Arkona – wunderschön. Blick auf den Hafen, den Ort und die Boddenküste mit dem beliebten Kite-Spot. Der Hafen wurde berühmt, weil laut Ermittlungen die Crew der Jacht „Andromeda“ von hier aus startete, um die Pipeline Nord Stream zu sprengen. © Maritta Adam-Tkalec/Berliner Zeitung

Was schlagen Sie vor?



In der Bildungspolitik müssen völlig neue Überlegungen her. Man könnte sich in Schweden umschauen, einem dünn besiedelten Flächenland. Dort arbeiten sie im Bildungswesen zum Beispiel viel online. Ich bin kein großer Freund davon, aber die Mischung verschiedener Formen macht’s. Wir verharren hier im Frontalunterricht und stellen fest: Wir haben nicht genug Lehrer, und wenn der Lehrer ausfällt, dann fallen eben die Stunden aus. Das kann es ja nicht sein. Die Eltern meckern. Ist doch klar. Die Lehrer bemühen sich, kriegen alles ab, arbeiten teilweise über ihre Kräfte.

Haben Ihre Amtskollegen in der Region ähnliche Probleme?



Es kommt darauf an, ob sie in ihrer jeweiligen Gemeinde überhaupt eine Schule haben. Bei meinem Kollegen in Glowe gibt es eine Schule in freier Trägerschaft. Die kann flexibler reagieren, versucht es über modernere Wege. Auch dort gibt es Probleme mit der Lehrernachbesetzung, aber noch schaffen sie es.

In Sachsen-Anhalt spielte das Thema der schlechten Finanzlage der Kommunen eine große Rolle bei der Wahl. Wie ist das in Mecklenburg-Vorpommern?



Wir sind als Tourismusstandort etwas privilegiert. Unser großes Problem ist eher der Verlust von Bevölkerung – Einwohner, Mitarbeiter. Zwar sind immer 50 Prozent der Jugendlichen weggegangen, weil das gar nicht anders geht, wenn man als junger Mensch etwas werden möchte. Aber wenn wir uns die aktuellen Kinderzahlen angucken und uns vorstellen, dass davon die Hälfte weggeht – dann ist es eben dramatisch.

Maritta Adam-Tkalec/Berliner Zeitung Zur Person Petra Harder wurde 1962 in der Nähe von Grevesmühlen geboren. In Rostock absolvierte sie ein Landwirtschaftsfernstudium. Seit 1989 lebt sie auf Rügen, seit 1999 in Wiek, wo ihr Mann auch geboren wurde.



33 Jahre arbeitete sie in der Altenkirchener Wohnungsbau AG. 2004 wurde sie als Parteilose erstmals zur Bürgermeisterin gewählt – ein Ehrenamt.

Mit den kommunalen Finanzen kommen Sie also ganz gut hin?



Nein, das nicht. Dazu muss man wissen, dass die kommunalen Finanzen aus zwei Quellen kommen: aus den eigenen Steuern, vor allem Grund- und Gewerbesteuer. Zweitens aus den staatlichen Zuschüssen, den sogenannten Schlüsselzuweisungen. Das sind Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, kommen vom Land und richten sich nach der Einwohnerzahl. Weil Wiek in den vergangenen zehn Jahren von 1065 auf 967 Einwohner geschrumpft ist, bekommen wir etwa zehn Prozent weniger Zuweisungen. Aber die Aufgaben bleiben. Egal, wie viele Kinder in die Schule gehen, das Gebäude muss unterhalten werden und das Personal bezahlt. Zudem steigen die Ausgaben. Obendrein bezahlen wir 23 Prozent mehr Kreisumlage sowie zehn Prozent mehr Amtsumlage.

Was ist das?



Kreisumlage müssen Städte und Gemeinden an ihren übergeordneten Landkreis zahlen, denn der darf kaum eigene direkte Steuern wie die Gewerbe- oder Grundsteuer erheben. Mit unserem abgeführten Geld finanziert der Landkreis gemeinsame Pflicht- und freiwillige Aufgaben, die den Kommunen zugutekommen, zum Beispiel Sozialleistungen, öffentlicher Nahverkehr, Rettungsdienst, Straßen, Schulen. Landkreise erhöhen bei Bedarf den Umlagesatz – sie holen das Geld also bei uns. Die Amtsumlage zahlen wir Gemeinden für Verwaltungsleistungen, die wir selber nicht erbringen können. Von der Gewerbesteuer müssen wir 57 Prozent abgeben. Das sind dramatische Entwicklungen.

Warum steigen die Zahlungen so immens?



Die einfachste Antwort lautet: Lohnentwicklung. Die Ämter bestehen im Wesentlichen aus Personal. Wenn die Gehälter um etwa zehn Prozent steigen – wie in den vergangenen Jahren geschehen –, dann muss sich das irgendwo niederschlagen. Zudem erlegen der Bund und das Land vor allem den Landkreisen immer mehr Aufgaben auf, kommen aber den daraus folgenden Erstattungsverpflichtungen nicht oder nur verzögert nach. Da geht es zum einen um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, zum anderen um das Deutschlandticket.

Das Deutschlandticket – wieso das?



In unserem Landkreis werden nur etwa 1000 Deutschlandtickets gekauft, weil man im ländlichen Bereich damit nicht viel anfangen kann. Wir bekommen also die Erstattung für 1000 Tickets – eine mickrige Kompensation. Zugleich müssen wir als Urlaubsregion für 70.000 bis 80.000 Nutzer die Busse, das Personal und was noch dazugehört, vorhalten. Ein riesiges Verlustgeschäft aus unserer Sicht. Ich hoffe, dass eine jetzt diskutierte Neuregelung für uns zu einer Entlastung führt. Unter den bisherigen Umständen kann ich die Freude über das Deutschlandticket nicht teilen.

Die Bahnlinie zwischen Bergen und Sassnitz wird gern von Touristen benutzt, darunter sind viele Freunde des Deutschlandtickets. © .Jens Koehler/imago

Klingt echt unfair.



Teufelswerk der Grünen. Die politischen Entscheidungen sind allzu oft städtisch dominiert. Kein Wunder, dass im ländlichen Bereich die Reaktionen so drastisch ausfallen. Die Leute hier fragen: Dafür ist Geld da, und was bleibt für unsere Region?

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Ärger über das Deutschlandticket und den starken AfD-Wahlergebnissen?



Nicht direkt. Die Leute können die genauen Zusammenhänge meist nicht verstehen, weil das vom Bund nicht offen diskutiert wird, aber sie spüren, dass da was nicht stimmt. Ich weiß das, weil ich in all den Gremien unterwegs bin. Es fließt viel Geld ab – und dann wird gesagt, wir machen doch so viel für die Menschen, wir verstehen die Unzufriedenheit gar nicht. Tja, wir sind eben „nur“ der ländliche Bereich. Diese Haltung ist das Problem.

Leben hier auch Migranten aus anderen Ländern, Flüchtlinge zum Beispiel oder angeworbene junge Leute?



Ja klar. Ohne sie würde die Gastronomie nicht mehr funktionieren. Oft mieten die Gastronomen für ihre Leute Wohnungen an. Überwiegend handelt es sich um Leute aus Polen, aber auch aus Kirgisistan. Die werden von den Einheimischen akzeptiert. Die wollen ja nicht selber in der Küche stehen. Und gucken Sie sich mal die Ärzte in den Krankenhäusern an.

Keine Fremdenfeindlichkeit?



Hier im ländlichen Bereich ist das eher ein Stellvertreterkonflikt. Wenn ich Geburtstagsbesuche bei älteren Leuten mache, höre ich manchmal merkwürdige Sachen. Was die Leute alles glauben! Wenn es im Internet steht, muss es ja stimmen. Ich sag dann: So ein Mist, das ist im Leben nicht wahr. Hör doch auf. Zum Beispiel sagen sie: 2029 greift die Bundeswehr Russland an. Ich sag dann: Wann sollen die das machen? Montag bis Freitag oder was? Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht die Feier sprenge.

Der Windpark „Wikinger“ vor Rügen liefert 20 Prozent des Stromverbrauchs von Mecklenburg-Vorpommern. Windenergie ist gleichwohl ein Reizthema. © Bernd Wüstneck/dpa

Welche Reizthemen gibt es noch?



Windräder! Die Leute sagen vielfach: Die wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen Strom aus der Steckdose. Klar fänden sie es gut, wenn die Gemeinde mehr Geld bekäme, aber das soll von woanders kommen. Es gab viele persönliche Angriffe, weil ich für drei verträglich aufgestellte Windräder bin. Ich glaube aber weiter, dass es uns nichts nutzt, in Schönheit unterzugehen. Wir brauchen Antworten auf unsere Nöte!

Warum machen Sie weiter?



Ich mach das für die Leute hier. Weil ich hier verwurzelt bin. Aber die Zeiten, als wir in der Gemeinde beschließen konnten, lass uns das so und so machen, die sind seit 2016 vorbei. Jetzt gibt es auch hier politische Lager. Das kommt durch Einzelpersonen und Zuzug. Es gibt jetzt viel wortreiches Ablehnen, aber keine Alternativvorschläge. Meistens brauchen wir für die Lösung eines Problems zwei, drei Gemeinderatssitzungen – dann wird abgestimmt. Danach gibt es oft einen neuen Grund für böses Blut. Aber wir geben nicht auf und glauben an den Konsens.

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