Der kostenlose Kultursommer steht vor dem Aus, Hunderte Künstler verlieren bezahlte Auftrittsmöglichkeiten. Auch bei den Wiener Symphonikern wird Geld gespart.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Stadt Wien will 2027 rund 31 Millionen Euro im Kultur- und Wissenschaftsressort einsparen und unter anderem den kostenlosen Kultursommer einstellen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) stellte die Pläne am Donnerstag vor. Auch die Klima-Biennale soll ausgesetzt werden. Theater, Orchester und Festivals müssen mit geringeren Zuschüssen rechnen.

Für das Kultur- und Wissenschaftsressort sind 2027 rund 338 Millionen Euro vorgesehen, gegenüber 350 Millionen Euro im Jahr 2026. Die Stadt beziffert den Einsparungsbedarf dennoch auf 31 Millionen Euro, deutlich mehr als die Differenz zwischen den beiden Haushaltsansätzen.



Die Verwaltung verweist darauf, dass gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen einen großen Teil des Etats binden. Ursprünglich habe der Sparbedarf 94 Millionen Euro betragen, sagte Kaup-Hasler der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Die Stadträtin begründete die Einschnitte mit der angespannten Finanzlage Wiens. Von 2018 bis 2025 sei das Kultur- und Wissenschaftsbudget um 56 Prozent gewachsen. Statt alle Förderungen, über die sie selbst entscheiden kann, pauschal um rund 22 Prozent zu kürzen, habe die Stadt je nach Einrichtung unterschiedlich hohe Einsparungen vorgesehen.

Nach Angaben der Wiener Finanzverwaltung belasten vor allem gestiegene Personal-, Energie- und Gesundheitskosten den Stadthaushalt. Hinzu kommen höhere Zinsen und die schwache Wirtschaftsentwicklung. Trotz der geplanten Einsparungen rechnet Wien für 2027 mit einem Haushaltsdefizit von 1,46 Milliarden Euro.

Künstler verlieren Einnahmen

Besonders betroffen ist der Kultursommer Wien. Das Festival bietet seit 2020 bei freiem Eintritt Konzerte, Theater-, Tanz- und Literaturveranstaltungen in Parks, auf Plätzen und in Wohnvierteln. Mit seiner Einstellung sollen rund vier Millionen Euro eingespart werden.

Die Veranstalter erklärten, jährlich hätten Zehntausende Menschen die Aufführungen besucht. Mit dem Ende der Förderung würden auch bezahlte Auftritte für Hunderte Künstler wegfallen.

Die Wiener Festwochen sollen 1,5 Millionen Euro weniger erhalten, die Wiener Symphoniker 1,6 Millionen Euro. Auch das Tanzfestival ImPulsTanz und mehrere Theater sind von Kürzungen betroffen.

Theater fürchten Einschnitte im Programm

Volkstheater-Direktor Jan Philipp Gloger kritisierte das Ausmaß und die kurzfristige Ankündigung. Sein Haus verliert durch Kürzungen von Bund und Stadt zusammen knapp 1,4 Millionen Euro. Dabei sei die Besucherzahl auf der großen Bühne zuletzt um 19 Prozent gestiegen, bei Aufführungen in den Bezirken um 24 Prozent. Die Kartenerlöse hätten um zwölf Prozent zugelegt.

Die Direktorin des Theaters in der Josefstadt, Marie Rötzer, sieht keine Möglichkeit, die Kürzung um 1,5 Millionen Euro durch Einsparungen im laufenden Betrieb auszugleichen. Sie will mit dem Aufsichtsrat über notwendige Veränderungen beraten und die Beschäftigten anschließend in einer Betriebsversammlung informieren.

Das Theater der Jugend muss mit acht Prozent weniger städtischer Förderung auskommen. Nach Angaben des Hauses können deshalb wichtige Projekte und Investitionen nicht umgesetzt werden. Festwochen-Intendant Milo Rau bezifferte die Kürzung für sein Festival auf elf Prozent der Förderung. Er will am internationalen Programm und an kostenlosen Veranstaltungen festhalten.

Grüne und ÖVP kritisieren Sparpläne

Die Kultursprecherin der Wiener Grünen, Ursula Berner, warnte vor Stellenabbau und schlechteren Arbeitsbedingungen. Zudem kritisierte sie den Wegfall von Proberäumen für die freie Kulturszene, die erst vor zwei Jahren eingerichtet worden seien.

Die ÖVP-Kultursprecherin Judith Edelmann bemängelte dagegen die Verteilung der Kürzungen. Die Stadt müsse ihre eigenen Ausgaben überprüfen, erklärte sie. Außerdem kritisierte sie, dass der Altstadterhaltungsfonds weiter ausgesetzt bleibe, und sprach sich gegen eine zusätzliche Kultursteuer aus.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema