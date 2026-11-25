Die Wikinger trugen ovale Gewandspangen zum Verschließen ihrer Kleidung. Erhaltene Stücke in Dänemark unterscheiden sich laut einer Studie in ihren Verzierungen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Eine skandinavische Gewandspange aus dem 10. Jahrhundert mit ursprünglich vergoldeten Tierornamenten

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ovale Gewandspangen der Wikinger wurden offenbar weniger einheitlich hergestellt als bisher angenommen. Darauf deutet eine am Mittwoch im Fachjournal Antiquity veröffentlichte Untersuchung des Archäologen Derek Parrott von der Universität Aarhus in Dänemark hin. Er verglich erhaltene Schmuckstücke mithilfe hochauflösender 3D-Scans mit historischen Gussformen und fand nur wenige Übereinstimmungen.

Die Untersuchung bezieht sich auf ovale Gewandspangen des sogenannten Berdal-Typs. Solche Spangen wurden in der Wikingerzeit zwischen etwa 750 und 1050 gewöhnlich paarweise getragen, um ein Obergewand zu befestigen. Tausende Exemplare wurden in Skandinavien und anderen von Wikingern besiedelten Gebieten gefunden.

Die Wikinger bildeten kein einheitliches Volk. Zu den skandinavischen Gesellschaften dieser Zeit gehörten neben Kriegern und Seefahrern auch Bauern, Händler und Handwerker, wie das Schwedische Historische Museum erläutert.

Nur fünf Spangen passen zu den Gussformen

Parrott untersuchte 105 erhaltene Gewandspangen aus Nordeuropa und 244 Bruchstücke von Gussformen aus Ribe im heutigen Dänemark. Die Stadt war ein wichtiges Handels- und Handwerkszentrum der Wikingerzeit. Dort fanden Archäologen Zehntausende Fragmente von Gussformen.

Die großen Fundmengen und die ähnlichen Schmuckstücke galten bislang als Hinweise darauf, dass Handwerker mithilfe weniger Vorlagen zahlreiche nahezu identische Spangen herstellten.

Nur bei fünf Schmuckstücken fand Parrott Übereinstimmungen mit insgesamt 58 Gussformfragmenten. Selbst diese fünf Spangen unterschieden sich in ihren Verzierungen.

Nach Einschätzung des Archäologen spricht das gegen eine überwiegend billige Massenproduktion. Die Handwerker hätten unterschiedliche Techniken verwendet und die Schmuckstücke individuell gestaltet.

3D-Scans zeigen feine Unterschiede

Der Vergleich erhaltener Schmuckstücke mit historischen Gussformen war bislang schwierig. Die Keramikformen sind häufig zerbrochen, durch Hitze beschädigt oder stark abgenutzt. Ihre Verzierungen sind nur als Vertiefungen erhalten, deren Muster beim Gießen auf die Metallstücke übertragen wurden.

Mit einem hochauflösenden Scanner erfasste Parrott selbst feine Einzelheiten und erstellte daraus dreidimensionale Modelle der Gussformen. Diese verglich er mit den erhaltenen Gewandspangen.

Die wenigen Übereinstimmungen deuten nach seiner Einschätzung darauf hin, dass auch kleinere Werkstätten an der Küste oder im Landesinneren eine größere Rolle bei der Herstellung gespielt haben könnten.

Hinweise auf westskandinavische Schifffahrtsroute

Die fünf zugeordneten Schmuckstücke stammen aus Dänemark und Norwegen, während die entsprechenden Gussformfragmente in Ribe gefunden wurden.

Laut der Studie stützen diese Funde die Annahme einer Schifffahrtsroute entlang der westskandinavischen Küsten, die nördliche und südliche Regionen miteinander verband.