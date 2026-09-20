Wildes Gerücht um den 1. FC Union Berlin: Kommt David Alaba?

Die Zwischenbilanz nach den ersten vier Spieltagen ist desaströs. Der 1. FC Union Berlin geht als Vorletzter in die Länderspielpause, hat bislang erst einen Punkt gesammelt und vor allem schon 17 Gegentore kassiert. Bundesliga-Negativrekord zu diesem Zeitpunkt.

Drei verschiedene Besetzungen in vier Spielen

Aus Leopold Querfeld und den Neuzugängen Zeno Van Den Bosch sowie Felix Uduokhai hat Trainer Mauro Lustrinelli schon drei verschiedene Innenverteidiger-Pärchen in der Viererkette gebildet, keines hat funktioniert. Die Verantwortlichen um Manager Horst Heldt beschäftigen sich offenbar mit der Machbarkeit einer nachträglichen Verpflichtung. Ins Visier rücken deshalb aktuell vertragslose Profis, die sich jederzeit in der laufenden Saison einem neuen Verein anschließen könnten.

Felix Uduokhai (l.) und Leopold Querfeld wirkten in der Viererkette bei Union zuletzt völlig überfordert. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die „Bild“ berichtet, dass David Alaba ein solcher Kandidat sein könnte. Der 34-Jährige ist seit dem 30. Juni dieses Jahres vertragslos nachdem sein Kontrakt bei Real Madrid nicht verlängert wurde. Der Österreicher würde eine riesige Erfahrung mit an die Alte Försterei bringen. Viermal gewann er mit Real und dem FC Bayern, für den er zwischen 2010 und 2021 bei den Profis spielte, die Champions League. Zehnmal war er Österreichs Fußballer des Jahres.

Alaba ist flexibel einsetzbar, kann sowohl links in der Viererkette als auch im Zentrum spielen. Bei Union ist die Not auf den beiden Innenverteidiger-Positionen aber am größten. Heldt hatte neben Van Den Bosch und Uduokhai in diesem Sommer auch Rückkehrer Marvin Friedrich und Stanley Nsoki verpflichtet, der 2025/26 schon von der TSG Hoffenheim ausgeliehen war. Beide standen aber bislang noch überhaupt nicht im Spieltags-Aufgebot.



Alaba wäre der größte Star-Neuzugang bei Union seit dem Champions-League-Sommer 2023. Damals verpflichteten die Eisernen den italienischen Europameister Leonardo Bonucci, Robin Gosens und Kevin Volland. Die Personalplanung ging seinerzeit allerdings völlig schief, am Saisonende schaffte die Mannschaft auf den letzten Drücker noch den Klassenerhalt.

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