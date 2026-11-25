Müll, Ratten und Wildschweine: Am Blasewitzer Ring wächst der Frust unter den Anwohnern. Eine 64-Jährige fordert endlich Veränderungen von der Gewobag.

Seit 16 Jahren lebt Conny Dylla am Blasewitzer Ring in Spandau. Doch statt sich in ihrer Wohngegend wohlzufühlen, hat die 64-Jährige zunehmend mit Wildschweinen, Müll und Ratten zu kämpfen. Ihre Angst geht mittlerweile so weit, dass sie sogar beim Gassigehen mit ihrem Hund vorsichtig sein muss.



Was früher für Conny Dylla eine schöne Wohngegend war, ist für sie heute kaum wiederzuerkennen.

„Man macht hier nichts und ich rege mich jedes Mal auf, wenn ich Müll hier draußen liegen sehe“, erzählt sie. Doch es ist nicht nur der herumliegende Abfall, der die Anwohnerin beschäftigt. Auch die Wildschweine sorgen bei ihr und anderen Bewohnern für zunehmende Unsicherheit.

„Die Menschen haben Angst, das Haus zu verlassen“

Schon mehrfach habe Dylla Wildschweine draußen gesehen, wenn sie von ihrem Balkon aus nach unten schaute. Besonders problematisch sei dabei, dass sich die Tiere teilweise in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser aufhalten. „Die Mamas als auch die Menschen mit einem Hund haben Angst davor, das Haus zu verlassen oder einen Spielplatz zu besuchen“, erzählt sie. Ihre Sorge: Die Tiere könnten sie angreifen. Auch sie besitzt einen Hund.

Gemeinsam mit ihrer Tochter hat sie deshalb inzwischen eine App heruntergeladen, über die sich erkennen lässt, ob sich Wildschweine in der Nähe aufhalten.



„So eine App ist zwar nicht verkehrt, aber die Angst besteht weiterhin“, erklärt Dylla. Bislang sei noch nichts passiert, doch genau das bereite ihr Sorgen: „Aber wenn etwas passiert, dann ist das Geschrei groß.“ Hinzu kommt: Auch die Grünflächen bleiben nicht verschont. Immer wieder würden die Tiere auf der Suche nach Nahrung den Boden aufwühlen und Müllsäcke zerreißen, so die Anwohner.

Deutliche Spuren der Verwüstung: Auf der Suche nach Futter wühlen Wildschweine den Boden am Blasewitzer Ring immer wieder großflächig auf – zurück bleiben zerstörte Grünflächen und aufgerissene Erde. © Conny Dylla

Stellungnahme der Gewobag

Die Gewobag erklärt, dass ihr die Probleme mit der unsachgemäßen Müllentsorgung im Quartier Heerstraße Nord, zu dem auch der Blasewitzer Ring gehört, seit Langem bekannt seien. Um dagegen vorzugehen, seien in den vergangenen Jahren die Abholfrequenzen erhöht, zusätzliche Dienstleister für die Sperrmüllbeseitigung beauftragt und gemeinsam mit der BSR die Anzahl der Müllbehälter angepasst worden. Zudem seien mehrere Müllstandplätze beleuchtet und regelmäßig Sperrmülltage organisiert worden.



Seit Juli 2026 verstärke die Gewobag mit dem Programm „HausWart Plus“ außerdem ihre Präsenz vor Ort. Hauswarte kontrollierten Gemeinschaftsflächen und Reinigungsleistungen. Werden Verursacher illegaler Müllablagerungen identifiziert, würden diese zur Verantwortung gezogen und müssten die Entsorgungskosten tragen. Bei Rattenbefall beauftrage das Unternehmen spezialisierte Fachfirmen. Auch zu den Wildschweinen äußert sich die Gewobag: Mit mehrsprachigen Informationskampagnen würden Mieter dazu aufgefordert, Wildtiere nicht zu füttern und mögliche Futterquellen zu vermeiden. Für die Regulierung des Wildschweinbestandes seien allerdings die zuständigen Behörden verantwortlich.

Abschließend betont das Unternehmen, weiterhin in die Aufwertung des Wohnumfelds investieren zu wollen. Gleichzeitig sieht die Gewobag auch die Bewohner in der Verantwortung, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und Rücksicht auf ihre Nachbarschaft zu nehmen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema