Bis Jahresende sollen 29 Millionen Titel aus dem Angebot verschwinden. Musik, bei deren Produktion KI nur als Hilfsmittel dient, bleibt erlaubt.

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Tidal ist ein Musikstreamingdienst, über den Nutzer Songs und Alben verschiedener Künstler im Internet hören können.

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Der US-Musikstreamingdienst Tidal will sämtliche vollständig mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugten Aufnahmen aus seinem Angebot entfernen. Vom 9. Dezember an sollen solche Titel gelöscht und neu eingereichte Aufnahmen zurückgewiesen werden.



Bis zum Jahresende könnten so nach Unternehmensangaben rund 29 Millionen Titel aus dem Angebot verschwinden, berichtete das US-Technologieportal TechCrunch am Dienstag.

Tidal begründet die Entscheidung mit der starken Zunahme automatisch erzeugter Musik. In den vergangenen 90 Tagen habe der Dienst 43 Prozent aller neu eingereichten Titel als vollständig KI-generiert erkannt. Künftig rechnet das Unternehmen damit, täglich zwischen 80.000 und 85.000 solcher Aufnahmen zurückzuweisen. Auch Musikvertriebe dürfen sie dann nicht mehr bei Tidal einreichen.

Musik, bei deren Produktion KI lediglich als Hilfsmittel eingesetzt wurde, bleibt erlaubt. Das Verbot betrifft ausschließlich Aufnahmen, die vollständig mit generativer KI erzeugt wurden, etwa mit Programmen wie Suno oder Lyria.

KI-Titel werden kaum gehört

Derzeit sind nach Unternehmensangaben rund 27 Millionen Aufnahmen im Tidal-Katalog als vollständig KI-generiert gekennzeichnet. Das entspricht 6,3 Prozent aller verfügbaren Titel. Von diesen Aufnahmen wurden 96 Prozent in den vergangenen drei Monaten kein einziges Mal abgespielt.

Am 6. November lag der Anteil solcher Musik unter den neu eingereichten Titeln nach Angaben Tidals sogar bei mehr als 60 Prozent.

Zustimmung wird geprüft...

Bereits im Juni hatte der Streamingdienst begonnen, vollständig KI-generierte Aufnahmen zu kennzeichnen und von Vergütungen für ihre Wiedergabe auszuschließen. Diese Maßnahmen hätten nicht ausgereicht, erklärte der Tidal-Verantwortliche Robert Andersen.



Zudem entfernte das Unternehmen bereits mehr als 65.000 KI-Titel wegen des Verdachts, dass sie unter fremden Künstlernamen veröffentlicht worden waren.

Software prüft Aufnahmen

Für die Erkennung arbeitet Tidal mit Ircam Amplify zusammen, einer Tochter des französischen Musik- und Klangforschungsinstituts IRCAM. Die Software untersucht Audiodateien auf Anzeichen für den Einsatz generativer KI.

Dabei besteht das Risiko, dass auch von Menschen produzierte Musik fälschlich als KI-generiert eingestuft wird. Nathalie Birocheau, Geschäftsführerin von Ircam Amplify, warnte, solche Fehlentscheidungen könnten dem Ruf von Künstlern schaden und Folgen für Rechteinhaber haben.

Nach der bisherigen Tidal-Richtlinie können Künstler gegen eine fehlerhafte KI-Kennzeichnung über ein Onlineformular Einspruch einlegen.

Nicht alle Streamingdienste ziehen mit

Mit dem Verbot steht Tidal nicht allein. Die Musikplattform Bandcamp untersagte bereits im Januar vollständig oder weitgehend KI-generierte Musik.

Deezer setzt dagegen auf die Erkennung und Kennzeichnung solcher Titel und will es Nutzern ermöglichen, KI-Musik herauszufiltern. Spotify und YouTube Music verfolgen bislang einen zurückhaltenderen Ansatz und setzen vor allem auf Kennzeichnungen.

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