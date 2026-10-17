Willem de Kooning in Amsterdam: Wanderer zwischen Abstraktion und Figur

Das Rijksmuseum Amsterdam zeigt den vor 100 Jahren nach Amerika ausgewanderten Niederländer „Willem de Kooning bei der Arbeit“. Es ist europaweit die größte Ausstellung

Willem de Kooning wird im Rijks, dem prächtigen Nationalmuseum der Niederlande, soeben zum heimgekehrten Sohn. Postum freilich, denn er starb 1997 in New York: sehr alt, sehr krank. Und sehr berühmt.



Seine Bilder brachten bislang immense Summen auf dem Kunstmarkt: „Interchange“ (Autobahnkreuz) etwa wurde 2015 für 300 Millionen US-Dollar verkauft. Andere befinden sich fest in namhaften Privatsammlungen der USA. Die Hauptwerke sind unverkäuflich, gehören dem MoMA, dem Guggenheim oder dem Whitney Museum New York, dem Centre Pompidou Paris, der Nationalgalerie Australien, dem Stedelijk Amsterdam oder dem Museum Ludwig Köln.

In Deutschland nur eine einzige große Schau

In Deutschland gab es bislang nur eine große Kooning-Ausstellung. Das Kunstmuseum Bonn zeigte 1996 etwas vom Spätwerk, sozusagen dem Ende der Fahnenstange. Aber da fehlte fürs allgemeine Verständnis der retrospektive Bezug zum Lebenswerk davor mit dem rastlosen Wechsel zwischen abstrakt und figürlich. Und in Berlin waren 2014 einige Zeichnungen aus der Sammlung Burda in der DB-Kunsthalle zu sehen.

Der gebürtige Rotterdamer, Sohn eines Getränkehändlers, war fast 30 Jahre vor seinem Tod kurz wieder in der alten Heimat. Auf einem Foto steht er vor dem Stedelijk und lacht in die Kamera. Ein attraktives Mannsbild, wahrlich. Drinnen waren seine Bilder zu sehen.

Willem de Kooning war eine Schlüsselfigur aus der New York School um die Abstrakten Jackson Pollock, Lee Krasner, Barnett Newman, Mark Rothko. Er aber ließ nie ab von der Figur. Schon gar nicht von der weiblichen. Er verwehrte sich dagegen, ihn ganz dem „abstract painting“ zuzuordnen. Im Dunstkreis des „Dripping-Gotts“ Pollock war dies „Hochverrat“.

Willem de Koonings „Woman I“, 1950 bis 1952, Öl, Skandalbild Nr. 2 © The Museum of Modern Art/The Willem de Kooning Foundation

Die „reine Abstraktion“ galt damals als die ultimative Avantgarde. Der Trend schwappte nach Westeuropa, mutierte da fast zum Dogma. Der einflussreichste amerikanische Kunstkritiker Clement Greenberg predigte den Verzicht auf jedwede Figuration. Als de Kooning plötzlich wieder walkürenhaft-amazonische Frauenbilder malte, galt das als reaktionär.

Beschimpft als Reaktionär, Trinker und Sexist

Zudem wurde der Maler von Feministinnen gebrandmarkt als „Trinker“, „Sexist“, gar „Frauenhasser“. Er würde Frauen auf vulgäre, bedrohliche Sexobjekte reduzieren, den Machismo verherrlichen. Es nützte nichts, dass er widersprach, er feiere die Weiblichkeit und wolle „das Pathos der Kunstgeschichte aufbrechen“.

Damals reiste de Kooning von Amsterdam aus nach Italien, wo auf der Biennale Venedig, wie schon 1950 mit der ikonischen „Excavation“ und 1954 mit anderen gestisch-expressiven Frauenbildern und figurativen Collagen ausgestellt wurden.

Er war zweimal hintereinander im Land, wo die Zitronen blühen. Dort habe er Ruhe gefunden, sagte er später, zurück in N.Y. Er hatte wohl etwas Abstand gefunden, zum exzessiven Whisky- und Brandy-Genuss, zu den dämonischen Zweifeln, dem Auf und Ab zwischen Abstraktion und krass erotischen Figuren, diesen zwei Seelen, ach, in seiner Brust.

Angefangen hatte seine Karriere abenteuerlich: Er war 1926, mit 22 Jahren, als blinder Passagier auf einem Schiff von Rotterdam über den Atlantik in New York gelandet, schlug sich durch als Illustrator und Schaufenstergestalter. Trotz des oft prekären Auskommens führte er ein exzessives Leben: Malen, Zeichnen, Alkohol, Frauen.

Willem de Kooning: „Black and White Abstraction“, 1950-51, Emaille auf Velinpapier © Sammlung Jasper Johns/The Willem de Kooning Foundation

Zum Teil malte er, voller Selbstzweifel, monatelang an einzelnen Leinwänden herum. Fast zwei Jahre brauchte er von 1950 bis 1952 für „Woman I“. Mal-Qual wechselte sich ab mit rauschhaft-glücklichen Phasen. Später, ab Mitte der 1970er-Jahre, entstanden wie in Trance Riesenformate: krude, kohleschwarze und schrill-bunte Körperzeichnungen und wie delirierende, maskenartige (weibliche) Figuren. Diese nun im Rijks versammelten Bilder sind so großartige wie verstörende Gestaltzeichen eines Getriebenen.

Malerei, die aus der Zeichnung kommt

In den USA gilt de Koonings von der Zeichenkunst herkommende Malerei längst als ikonisch. In Europa aber ist der große Blonde aus Rotterdam, Jahrgang 1904, erst noch richtig zu entdecken. In Amsterdam ist sein Lebenswerk nun in zehn Sälen ausgebreitet, es zeigt „Willem de Kooning bei der Arbeit“. Und erteilt ihm höchste Ehren oben im „Allerheiligsten“ – in den Altarnischen der großen Maler des „Goldenen Zeitalters“, unmittelbar vor dem Zugang zu Rembrandts „Nachtwache“, an dem hinter Glas Restauratoren werkeln.

Willem de Kooning: „Queen of Hearts“, 1943-1946, Öl und Kohle auf Hartfaserplatte © Schenkung Hirshhorn Museum/Lee Stalsworth/The Willem de Kooning Foundation

Da prangen, in Pinselhieben und Kohlestrichen gemalt, jene schon genannte wilde „Woman I“ (1950/52) und „Woman and Bicycle“ (1952/53): Riesinnen mit starren Augen, maskenhaft gefletschten Zähnen und mächtigen Brüsten. Der ersten malte er den Walküren-Busen metallisch wie einen Ritterharnisch. Der zweiten strich er (nachgerade symbolisch) blau, rot, gelb, die Primärfarben von Mondrian und Newman, auf den Vorbau.

Inspirierte europäische Maler bis in die DDR

Saal für Saal erlebt man, dass de Koonings eigenwillige Bildsprache nichts von ihrer atemberaubenden Freizügigkeit verloren hat, und wie sehr diese Stilistik gerade in der europäischen Malerei Spuren hinterlässt: zuerst im Westen in den Bildern der Cobra-Gruppe um Asger Jorn, Constant, Karel Appel, bei Georg Baselitz und um 1980 bei den „Neuen Wilden“ um Rainer Fetting, Elvira Bach und Salomé in West-Berlin. Auch in den Achtzigern im Osten, bei den „Jungen Wilden“ der Leipziger Schule um Heisig und in Dresdner Ateliers. Da es immer figürlich zuging, mussten die Partei-Dogmatiker das zähneknirschend dulden.

Willem de Kooning:„ Untitled (Two Figures)“, c. 1947 , matter, deckender Anstrich (möglicherweise auf Ölbasis) mit feinkörnigem Füllstoff © Fine Arts Museums of San Francisco/Joseph McDonald/The Willem de Kooning Foundation

Koonings Malerei lebt von der (heftigen) unakademischen Zeichnung, sie war Mittel zur Erkundung. Dieser Prozess war bei ihm grundlegend: „Ich muss mich verändern, um derselbe zu bleiben“, sagte er. Daher stagnierte seine Kunst nie, trotz aller Anfeindungen.

Willem de Kooning: „Untitled“, 1966 , Kohle auf Papier © Schenkung Jan Christiaan Braun in honor of Rudi Fuchs/The Museum of Modern Art/The Willem de Kooning Foundation

Man läuft in den zehn Sälen im Rijks ständig durch kreativ gemeisterte Widersprüche zwischen Abstraktion und Körperlichkeit, zwischen heftiger Wucht und Zärtlichkeit, zwischen vermeintlicher Wiederholung und neuartiger Auffassung von Form, Farbe, Körper. Gerade auch die Phase von 1960 bis 1980 ist spannend. De Kooning, längst eine feste Größe des Kunstbetriebs, zog sich damals aus dem New Yorker Großstadtleben zurück, inklusive der Monate in Italien.

Er entschied sich mit seiner Frau Elaine (sie starb 1989) für das Refugium auf Long Island. Der Rückzug in die Natur (ihn nervte auch der Hype um die Pop Art) führte zunächst zu abstrakten, lichtdurchfluteten, farbstrahlenden Landschaftsbildern und bald zu bewegten, erotischen Figurenstudien, wo sich Frauenkörper aus Farbstrudeln und Linien-Konvulsionen herausschälen und wieder verschwinden. Natur und Körper werden eins. Auch in den Fingerübungen gleichenden, weil sich gleichsam aus- und ineinander wuchernden Bronzen, lässt sich das nachvollziehen.

Ansicht des Rijks-Saales mit dem farb- und formreduzierten Epilog des Malers, ganz hinten sein letztes Gemälde © Rijksmuseum/The Willem de Kooning Foundation

Und dann kommt man in einen stillen, hellen Raum. Hier hat der Kurator Marian Cousijn subtil die letzten Bilder versammelt. Auf ihnen verliert sich das Raue, Wüste, orgiastisch Wilde der früheren Motive. Nun sind die Formen in gedämpfter Palette fließender, harmonischer. Die bewegte Strichführung in Grau, Blau, Schwarz überm ruhigen Weißgrund wirkt leicht und unbeschwert: irgendwie ganz weit weg vom Lärm, vom Treiben, Ächzen und Klagen der Welt.

Willem de Kooning in den 1960er Jahren in seinem New Yorker Atelier © Antony di Gesu

Man ahnt, wie die Alzheimerkrankheit dieses einstige Energiepaket Willem de Kooning verdämmern ließ. Die nur noch skizzenhaften, reduzierten Pinselschwünge lassen sich lesen wie vergehende Lebenslinien. Vielleicht waren es noch ganz ferne Erinnerungsreste an weibliche Körper, an Landschaften. Oder, sehr vage, an die altmeisterlichen niederländischen Vanitas-Motive. Als heitere Versöhnung mit der Vergänglichkeit alles Irdischen.

Willem de Kooning bei der Arbeit. Rijksmuseum Amsterdam, Museumsstraat 1, bis 17. Januar 2027, tgl. 9–17 Uhr. Kooperation mit dem Art Institute Chicago und der Willem de Kooning Foundation N.Y. Katalog 30 Euro

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