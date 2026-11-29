Handgemachte Produkte, winterliche Leckereien und ein vielfältiges Kulturprogramm: Das Silent Green lädt am 5. und 6. Dezember 2026 zum Winterfest ein. Wer einen Weihnachtsmarkt abseits des klassischen Trubels sucht, könnte hier fündig werden. Das Kulturquartier in Berlin-Wedding öffnet für zwei Tage voller vorweihnachtlicher Stimmung seine Türen.



Der Wintermarkt findet sowohl im Freien als auch in den Innenräumen statt. Die Mieter des Geländes stellen ihre Arbeit vor. An den Marktständen gibt es handgefertigte, regionale und nachhaltige Produkte sowie klassische und ausgefallene Leckereien.

Mehr als nur ein Wintermarkt

Neben dem Marktgeschehen wartet ein umfangreiches Programm auf die Besucher. An beiden Tagen werden historische Führungen angeboten, bei denen Interessierte mehr über die Geschichte des ehemaligen Krematoriums erfahren können. In der Betonhalle gibt es außerdem Filmvorführungen, DJ-Sets und Live-Konzerte. Damit verbindet das Winterfest einen gemütlichen Marktbesuch mit einem abwechslungsreichen Kulturangebot.



Das Fest findet am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos. Das Silent Green befindet sich in der Gerichtstraße 35 in Berlin-Wedding.

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