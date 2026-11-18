Fahrgeschäfte und Glühwein schon im Oktober: Wie Veranstalterin und Besucher den frühen Start der Lichtenberger Winterzeit sehen.

Der Lichtenberger Wintermarkt erstrahlt in festlichen Lichterglanz und lädt Besucher schon vor der Weihnachtszeit ein.

Während die meisten Berliner Weihnachtsmärkte erst nach dem Totensonntag öffnen, ist die Lichtenberger Winterzeit bereits seit dem 31. Oktober in Betrieb. Wie begründet die Veranstalterin den frühen Start, und was sagen die Besucher?

Christine Meinecke-Wohlthat, Geschäftsführerin und Veranstalterin, richtet den Markt gemeinsam mit der Wohlthat Entertainment GmbH zum dritten Mal aus. Sie betont, es handle sich bewusst um einen Wintermarkt und nicht um einen klassischen Weihnachtsmarkt. Nach ihren Angaben ist die Winterzeit der größte Wintermarkt Berlins, gemessen an Fläche, organisatorischem Aufwand und der Zahl der Schausteller aus dem ganzen Bundesgebiet. „Die gewisse Zeitspanne ist hier dementsprechend auch einfach notwendig“, sagt sie.

Geschäftsführerin Christine Meinecke Wohltat betreibt den Wintermarkt. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Neben Fahrgeschäften und Gastronomie gibt es wöchentliche Programmpunkte. Dienstags finden bis zum 22. Dezember sogenannte Challenges statt, bei denen Besucher gemeinsam Aufgaben lösen sollen. Mittwochs ist Familientag mit ermäßigten Preisen an den Fahrgeschäften, donnerstags gibt es zwischen 18 und 20 Uhr ein Glühwein-Angebot.

Kritik am frühen Start habe es bislang kaum gegeben, sagt die Veranstalterin. „Die Leute freuen sich eher und das zeigen sie uns auch und sie nutzen auch einfach mal die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen.“ Die Besucherzahlen bezeichnet sie als erfreulich, vor allem die Challenges kämen bei Familien gut an. Sie selbst sei längst in Weihnachtsstimmung: „Für mich kann Weihnachten nie lang genug gehen.“

Leon G. und German K. sind zum ersten Mal auf dem Lichtenberger Wintermarkt unterwegs. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Ze

Besucher sehen es gelassen

German K. und Leon G. sind zum ersten Mal auf dem Markt. Beide haben nichts gegen die frühe Eröffnung. „Ich finde es schön, dass man etwas länger Zeit auf dem Rummel verbringen kann“, sagt Leon. German ist die Frage gleichgültig: „Ob es jetzt Wintermarkt oder Weihnachtsmarkt heißt oder ob es vor oder nach dem Totensonntag eröffnet wird, ist mir egal.“ Leon war überrascht, wie viele große Fahrgeschäfte neben dem üblichen Weihnachtsmarktangebot stehen. Beide sehen darin eher einen Vorteil.

Auch vier Freundinnen aus Brandenburg, die nach eigenen Angaben jedes Jahr zur Winterzeit nach Berlin kommen, haben mit dem frühen Termin kein Problem. „Wir finden es völlig in Ordnung“, sagen sie. Ihnen gefällt die Mischung aus Zusammensitzen und Fahrgeschäften. Was ihnen fehlt, ist eine Eisbahn, für die das Gelände aus ihrer Sicht groß genug wäre.

Glühwein auf dem Wintermarkt. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Ze

Schal-Kette scheitert am Regen

Bei der dritten Challenge am Dienstag, 17. November, wollte der Förderverein der Marianne-Buggenhagen-Schule 485 Schals zu einer Kette über den gesamten Markt verknüpfen. Peggy Kath, stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternrats und des Fördervereins, hatte gemeinsam mit Schülern und Eltern für die Aktion geworben. Anhaltender Regen erschwerte das Vorhaben jedoch, die angestrebte Zahl wurde nicht erreicht.

Challenge-Pate Jessy Krämer, dessen Familie auf dem Markt den Autoscooter und mehrere Gastronomiestände betreibt, nahm es sportlich: „Dabeisein ist alles, und die Freude der Teilnehmer allein ist schon ein Erfolg!“ Auch Meinecke-Wohlthat verwies auf den olympischen Gedanken. Die Teilnehmer erhielten Fahrchips und kleine Trostpreise.

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